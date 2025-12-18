Западът трябва да се подготви за смъртта на Путин

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Ежедневните опустошителни бомбардировки над Украйна и непримиримостта на лидера на Кремъл често карат световната общественост да губи от поглед очевидната истина: рано или късно светът ще остане без Путин. Дори на самия него, обсебен от безсмъртието, да му е трудно да приеме тази идея. Трансплантацията на органи може да позволи на хората да постигнат безсмъртие, обясни той по време на своя среща с китайския президент Си Дзинпин в Пекин през септември. Руският автократ също така направи изследванията върху "технологиите против стареене" национален научен приоритет.

Въпреки че руският лидер, който отпразнува 73-ия си рожден ден през октомври, измени Конституцията, за да му позволи теоретично да остане на власт до 2036 г., посочването на негов наследник е неизбежно. И западните държави трябва да са подготвени за това още отсега.

За това предупреждава Джон Кенеди, директор на изследванията в европейското подразделение на Rand Corporation, в анализ, публикуван наскоро на уебсайта на американския мозъчен тръст. Преждевременен подход? Той не мисли така: "Бъдещата стратегическа стабилност на Европа зависи от това." Особено след като този преход може да бъде "непредсказуем, продължителен и насилствен поради структурата на руското управление и политическата култура".

В интервю за френския вестник L'Express, Кенеди, който е и съветник на британското правителство по въпросите на Русия, обяснява как съюзниците от НАТО могат конкретно да се подготвят по въпроса за наследника на руския президент, който остава табу в Москва.

L'EXPRESS: На 73 години Владимир Путин вече е надвишил средната продължителност на живота на мъжете в Русия с около пет години, според последните данни на СЗО от 2021 г. Но не е ли преждевременно да се мисли за негов наследник, като се има предвид, че войната в Украйна продължава и той не показва никакви признаци, че иска да се откаже от властта?

ДЖОН КЕНЕДИ: Не мисля. Мисля, че е желателно и полезно да мислим не само за настоящата криза, но и за това къде бихме искали да бъдем след смъртта на Путин. Мисля, че това е разумно упражнение. Трябва да съберем доказателства, да ги анализираме и да предложим рамка за размисъл, която ще позволи на вземащите решения да планират неговото изчезване - или ситуацията, в която го приемаме за мъртъв - за да разработят различни сценарии и да бъдат готови да реагират.

Изключително важно е да мислим за това сега, за да предвидим това събитие, когато то се случи. Трябва да си дадем необходимото пространство, за да обмислим систематично фигурите, които биха могли да представляват потенциален наследник днес - като същевременно приемаме известна степен на несигурност - и да планираме съответно, защото има методи за това. И е полезно да помним, че руското статукво, с което се сблъскваме сега, ще се променя с течение на времето. Важно е да сме подготвени за това, особено в кръговете, отговорни за стратегическото планиране и външната политика.

Владимир Путин не е освободен от законите на природата; той остарява. Освен това той е напълно наясно с това. Може би най-показателният момент беше разговорът му със Си Дзинпин в Пекин през септември. Той повдигна идеята, че някои хора биха могли в бъдеще да живеят безкрайно. Си отговори - доста изненадващо - че някои учени смятат, че достигането на 150-годишна възраст е възможно. Този разговор, който очевидно е трябвало да остане поверителен (бел. ред.: микрофоните бяха оставени включени), разкрива много за начина на мислене на двамата автократи.

Нещо повече, няколко анекдотични признака през последните години показват, че Путин е все по-загрижен за собственото си оцеляване. Например, той поддържаше много видима дистанция между себе си и другите по време на пандемията и дори след това. Често изисква от събеседниците си да носят маски в негово присъствие. Сега предпочита видеоконференциите пред срещите лице в лице. Има дори съобщения, че се интересува от традиционни средства за лечение и лечебни растения, да не говорим за редовните му уединения в Сибир.

L'EXPRESS: Трябва ли да очакваме Владимир Путин да се кандидатира отново за президент през 2030 г., ако здравето му позволява?

ДЖОН КЕНЕДИ: Всичко сочи към това. Той промени Конституцията, за да може да остане на власт за неопределено време. Той е решен да потисне всички форми на опозиция, както и независимите медии. Стреми се да гарантира, че той и само той може да остане на власт възможно най-дълго. От началото на войната в Украйна, и това се забелязваше още преди 2022 г., наблюдаваме нарастваща концентрация на власт в неговите ръце.

Основният му опонент, Алексей Навални, почина в затвора, след като беше обект на многобройни атаки в продължение на няколко години. Така че да, напълно е правдоподобно, дори вероятно, Владимир Путин да се стреми да остане на власт след края на настоящия си мандат. А руската история ни учи, че лидерите често умират на поста си.

Могат да се цитират много исторически елементи, характерни за руската политическа култура, но един от най-поразителните несъмнено е автокрацията, която Путин въплъщава напълно. В исторически план всички руски автократи от 20-ти век са починали, докато са били на власт, с изключение на Борис Елцин, който, знаейки, че е болен, отстъпи властта на Путин. Това е интересно развитие. Разбира се, можем да си помислим и за Сталин.

Путин все още не е надминал Сталин по продължителност на управлението си, но в момента няма признаци, че обмисля да се оттегли. Разбира се, някои фактори биха могли да повлияят на решението му. Един възможен сценарий включва неблагоприятно развитие на ситуацията в Украйна. Ако Путин се почувства уязвим политически или военно, тогава неговите сметки биха могли да се променят. Друг определящ фактор би бил сериозен здравословен проблем.

Ако физическото му състояние се влоши или душевното му състояние се промени, той може да почувства нуждата да осигури приемственост, да гарантира прехода на властта и да защити себе си и семейството си. Това са, наред с други неща, правдоподобни причини, които биха могли да доведат до промяна във възгледите му. Но трябва да сме готови той да остане на власт до смъртта си, тъй като никаква промяна в позицията му не предполага предстоящ преход.

L'EXPRESS: Пишете, че за да предвидим най-добре ерата след Путин, "западните правителства трябва да подобрят разузнаването си за руския елит. Наследяването на властта няма да се случи публично, а в рамките на непрозрачни мрежи за покровителство." Как западните страни могат да направят това конкретно? Дали самият Владимир Путин има предпочитания към потенциален наследник?

ДЖОН КЕНЕДИ: Западните разузнавателни служби трябва да започнат с картографиране на различните мрежи на влияние, проследяване на активите на елита и разбиране на вътрешните съперничества. Те трябва да разчитат максимално на руски дипломати, академици и дисиденти, за да анализират динамиката във вътрешния кръг на Путин. За да отговоря на втория ви въпрос, Путин, доколкото ни е известно, не е посочил публично наследник.

Въпреки това, може да се състави доста широк списък с потенциални кандидати от близките до властта, използвайки стария метод на "кремълологията", който се състои в наблюдение на признаци на близост до президента, прояви на фаворизиране, за да се оценят съответните им шансове. По този начин се разпространяват спекулации около Алексей Дьомин, бившия бодигард на Путин, наскоро повишен в секретар на Държавния съвет. Носят се и слухове за възможността наследник да дойде от службите за сигурност, от първоначалния кръг на Путин, където той се чувства най-комфортно.

Ако обаче посочи наследник твърде изрично, това би го изложило на риск, тъй като други влиятелни фигури също биха могли да претендират за позицията. Това би изпратило и сигнал: че Путин е уморен, че обмисля да напусне или че вече не се чувства способен да изпълнява ролята си. С други думи, като открито обсъжда или планира наследник, Путин всъщност би отслабил собствената си позиция.

L'EXPRESS: "Руската история ни учи, че преходите могат да крият изненади", пишете Вие, припомняйки, че "малко наблюдатели са предвидили, че Путин ще бъде избран от Елцин през 1999 г. или че Медведев ще го наследи през 2008 г." Дали тази непредсказуемост важи и за днешна Русия?

ДЖОН КЕНЕДИ: Никой не знае как ще се развие преходът в случая на Путин. Но в момента наблюдаваме влошаване на социално-икономическите условия в Русия. Траекторията е отрицателна. И това се изостри от засилването на украинските атаки срещу руската енергийна инфраструктура. Разбира се, социално-икономическата траектория не е толкова негативна, колкото беше в края на съветския период. Но наблюдаваме нарастваща уязвимост и по-голяма зависимост в самата Русия. Демографските тенденции са изключително негативни. Икономиката е концентрирана в определени сектори. Иновациите не се насърчават. Така че има редица проблеми, които ще се задълбочат, ако Путин остане на власт и продължи настоящия си политически курс.

Той ще остави на наследника си една Русия, по-зависима от Китай, обременена от вътрешните и международните последици от войната и изправена пред влошаваща се здравна и демографска ситуация. Така че, каквото и да се случи, преходът може да бъде изненадващ. Може да бъде дълъг и потенциално насилствен. Някои социално- икономически фактори, съпътстващи този преход, ще повлияят на по-нататъшното развитие.

L'EXPRESS: Какво имате предвид под "насилствен" и "неочакван"?

ДЖОН КЕНЕДИ: Путин е разпределил определени сектори от политическата икономика на влиятелни личности, в замяна на тяхната лоялност, наред с други неща. И тези мъже - тъй като са предимно мъже - контролират големи части от държавата или икономиката. Те имат привилегирован достъп до печалбите, генерирани от тези вертикални структури. Исторически погледнато, те биха могли да бъдат сравнени с "болярите" - вид руски феодали.

Тези мъже контролират и печелят от рентите, генерирани от различните вертикални структури на властта. Те се обогатяват лично в замяна на стабилност в икономическите сектори и в обществото - ето защо борбата на опозиционния лидер Алексей Навални се основаваше на осъждането на корупцията на тези елити, а не на политическа идеология, независимо дали лява или дясна - но след като признаем, че тяхната лоялност е обвързана с един-единствен човек, позицията им зависи изцяло от него.

Неговата физическа липса би ги поставило в силно уязвимо положение. И истината е, че знаем много малко за това как биха реагирали по време на преход. Няма гаранция, че биха могли да се споразумеят за наследник. И не знаем до каква степен тези елити всъщност са съгласни помежду си. Ето защо, както казах, е важно да започнем да проучваме това още сега и да анализираме техните профили и потенциални шансове.

Трябва също да обмислим възможността наследник да се появи извън традиционните кръгове на властта. Това може да е фигура от регионите или дори - по-неочаквано - военен герой от украинския конфликт, или може би някой, който е излязъл директно от редиците на обикновените граждани.

Това, което обсъждаме тук, е по своята същност силно спекулативно. Но е важно да е правдоподобно. Руската система, както политически, така и икономически, е организирана по набор от наблюдаеми "вертикални линии". Следователно е необходимо да се разгледа всяка вертикала на властта, да се идентифицира нейният лидер и да се анализират взаимоотношенията и съперничествата между тези личности под властта на Путин.

L'EXPRESS: Какво ни казва едно задълбочено проучване на тези вертикали на властта?

ДЖОН КЕНЕДИ: Тези "боляри" са склонни да остават на позициите си много дълго време, което означава, че в Путинова Русия лоялността надделява над компетентността, дори ако периодично се случват някои размествания. Примери за това са назначаването на Михаил Мишустин за министър-председател или повишението на Виктор Золотов и Алексей Дьомин, и двамата бивши телохранители на Путин. Всички тези мъже се издигнаха в йерархията с негова лична подкрепа.

Наред с тези повишения, някои стълбове на системата са на своите позиции от десетилетия, като например Игор Сечин, ръководител на петролната компания "Роснефт"; Алексей Милер, главен изпълнителен директор на "Газпром"; и Сергей Кириенко, който преди това е ръководил "Росатом", а сега работи в Кремъл по ключови въпроси на външната политика. Повечето от тези мъже са на възраст между 60 и 70 години и са се издигнали заедно с Путин.

Много от тях са дори бивши негови колеги и приятели, като например Андрей Костин, който ръководи банка ВТБ, както и Игор Сечин и Николай Токарев, председател на борда на "Транснефт". Дори Сергей Шойгу, който беше министър на отбраната и който очевидно не се справи със задълженията си по време на инвазията в Украйна през 2022 г., получи "мек изход", като беше преместен в Съвета за сигурност. По този начин Путин силно защитава вътрешния си кръг. И тези фигури запазват високи позиции в дългосрочен план. Ето защо е напълно възможно тези служители, равни по статус на него, да останат с него до края, тъй като са му лоялни.

В същото време Путин се нуждае и от хора с определено ниво на експертиза в ключови области, особено икономиката, но също така, напоследък, и в развитието на военно-промишления комплекс. Такъв е случаят с Елвира Набиулина, която ръководи Централната банка, или Андрей Белоусов, новият министър на отбраната: те са технократи, които контролират най-важните политически решения. И Путин не може да си позволи да ги пусне. Дори се съобщаваше, че Набиулина е искала да подаде оставка след нахлуването в Украйна, но президентът ѝ е попречил да го направи.

L'EXPRESS: Има ли някакви известни разногласия във вътрешния кръг на Путин, независимо дали в Кремъл или в бизнеса?

ДЖОН КЕНЕДИ: Да, има. Ако погледнем например "Газпром" и "Роснефт" - двете най-големи енергийни компании в Русия - виждаме известно съперничество между Игор Сечин и Алексей Милер. Това е документирано. Определена степен на съперничество всъщност е важна за Путин, тъй като му позволява да се позиционира като арбитър.

Това демонстрира неговото върховенство. Можем да наблюдаваме подобни съперничества през цялата история, в различни сектори. Но това вероятно е по-малко забележимо в самата система на управление и дори по-забележимо в икономиката като цяло.

L'EXPRESS: "Отсъствието на Владимир Путин няма автоматично да направи Русия по-малко опасна", прогнозирате Вие. Какво имате предвид?

ДЖОН КЕНЕДИ: Историците на Русия често изтъкват определени устойчиви социокултурни черти, като автокрация, национализъм и ортодоксалност, които продължават да оформят политическата култура на страната. По подобен начин изследователите на "стратегическата култура" - аналитичен метод, разработен от Джак Снайдер в RAND Corporation през 70-те години на миналия век - насочват вниманието ни към полуперманентните характеристики на вземането на решения във външната политика в Кремъл. Най-очевидният пример е империалистическият поглед на Русия за нейния регион - поглед, въплътен, по-специално, в скандалната и погрешна реч на Путин от 2021 г. за единството на руския и украинския народ.

Друга поразителна характеристика е склонността на руските лидери да гледат на страната си като на пълноценна цивилизационна и геополитическа сила, наравно със Съединените щати и - напоследък и по-предпазливо - с Китай, въпреки относителните слабости на Русия.

Разбира се, тук имам предвид дългосрочните тенденции. Но според мен западните наблюдатели и политици - включително и аз - са прекалено оптимистични относно възможността Русия да стане демокрация или че отношенията с Москва могат да бъдат стабилизирани чрез икономическа интеграция. Политиците трябва да бъдат по-предпазливи в подготовката си за ерата след Путин.