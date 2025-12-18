Жертви при катастрофа със самолет в Северна Каролина

Няколко души са загинали при катастрофа на малък самолет, станала при опит за кацане на регионалното летище Стейтсвил в американския щат Северна Каролина. За инцидента съобщи BBC, позовавайки се на местните власти, предава News.bg.

Шерифът на окръг Айридел Дарън Кембъл потвърди пред Асошиейтед прес, че има жертви, но не посочи точния им брой. Причините за катастрофата все още се изясняват.

Федералната авиационна администрация е започнала разследване на инцидента. По предварителна информация самолетът е Cessna C550, а данните за регистрацията му сочат, че е собственост на частна компания, свързана с Грег Бифъл - бивш пилот от сериите NASCAR, съобщава местната телевизия WBTV, филиал на CBS.

Директорът на летище Стейтсвил Джон Фъргюсън определи машината като бизнес самолет. По негови данни тя е излетяла около 10:06 часа местно време и е била във въздуха за кратък период, преди да се разбие.

Властите обявиха, че летище Стейтсвил ще остане затворено до второ нареждане.