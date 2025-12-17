Протест срещу еврото блокира столичния бул. „Цар Освободител“

Протестиращи срещу приемането на еврото блокираха движението по бул. "Цар Освободител" в района на Българската народна банка (БНБ).

Те се насочиха към служебния вход на парламента, но бяха спрени от полицията.

На протеста се събират подписи в подкрепа на удължаване на срока на двойно обръщение на лев и евро до 1 юли 2026 г., за да бъде осигурено време за произнасяне на съда в Люксембург за референдум.

Организатор е Сдружение "Дойран 2025". Протестът е заявен в Столична община, пише БТА.