Протест срещу еврото блокира столичния бул. „Цар Освободител"

Протест срещу еврото блокира столичния бул. „Цар Освободител“

17 Декември, 2025 20:43 629 26

Те се насочиха към служебния вход на парламента, но бяха спрени от полицията

Протест срещу еврото блокира столичния бул. „Цар Освободител“ - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Протестиращи срещу приемането на еврото блокираха движението по бул. "Цар Освободител" в района на Българската народна банка (БНБ).

Те се насочиха към служебния вход на парламента, но бяха спрени от полицията.

На протеста се събират подписи в подкрепа на удължаване на срока на двойно обръщение на лев и евро до 1 юли 2026 г., за да бъде осигурено време за произнасяне на съда в Люксембург за референдум.

Организатор е Сдружение "Дойран 2025". Протестът е заявен в Столична община, пише БТА.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    18 13 Отговор
    Три копейки на кръст ...и Йоло Денев !!! Нещастници ....

    20:45 17.12.2025

  • 2 Последния Софиянец

    9 11 Отговор
    В момента народа гони депутатите по Московска с камъни чак до Александър Невски

    Коментиран от #6, #18

    20:45 17.12.2025

  • 3 П е ш о В о л г а т а

    13 12 Отговор
    Аз избрах еврото! Не искам рубли!
    Водя руска пропаганда в Брюксел и ми плащат 25 000 еврака!

    20:45 17.12.2025

  • 4 мечо

    8 7 Отговор
    биите протестирваштите да осфободият булеварда

    20:46 17.12.2025

  • 5 Последния Софиянец

    9 3 Отговор
    БМВ то на Шиши е бронирано и камъните отскачат

    Коментиран от #12

    20:46 17.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Да запазим българския Лев!

    8 12 Отговор
    Скоро ще има със сигурност народен съд за цялата утайка която с фалшификации насила ни набутва във фалирала еврозона и обрича България на сигурна смърт.
    Българският народ толкова им е набрал на продажбите боклуци, че и Господ няма да ги спаси!

    20:48 17.12.2025

  • 8 Джензита

    3 0 Отговор
    колко са ?

    20:48 17.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Никога в историята българският лев

    7 5 Отговор
    не е бил независим!
    Преди 150 години бяхме залепени към френският франк, после към германската райхсмарка, после към рублата, после пак гъм германската марка, после към еврото!
    Много хора имат кинти под дюшека и затова са против еврото!

    20:48 17.12.2025

  • 11 Последния Софиянец

    4 6 Отговор
    Депутатите бягат по Московска а народа ги гони и бие

    20:48 17.12.2025

  • 12 Шиши защо не си купи

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    масквич?

    20:49 17.12.2025

  • 13 Спецназ

    2 3 Отговор
    Зор да се правите на богоизбрани и да не питате хората с един тъп референдум!

    А?? Сега Площада ви СВАЛИ и ще се бъркате с по 100 левка(50 еврака) на следващите Избори!
    ПФУ! ГНИДИ!

    20:50 17.12.2025

  • 14 Хаха

    1 3 Отговор
    Няма ли някой бежанец да ги колне както правят по коледните базари?

    20:50 17.12.2025

  • 15 Свобода или евро!

    2 7 Отговор
    Това са последни опити да запазим свободата си като народ и държава! След което сме отново роби и ще чакаме пак дядо Иван!

    20:50 17.12.2025

  • 16 мунчо в затвора!

    6 3 Отговор
    Тия путиноиди кой ги смята за хора? Протестите, които свалиха правителството, са за еврото и Европа, за лева са само путински отпадъци.

    20:51 17.12.2025

  • 17 Мутри вън

    3 2 Отговор
    Смачкайте от бой фашизоидните продажници и национални предатели които ни оставят и без последния ни суверенитет!!!!!

    20:51 17.12.2025

  • 18 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 19 Минах от там

    2 2 Отговор
    Бяха 40 човека
    Репортерите и полицията бяха повече от тях

    20:52 17.12.2025

  • 20 Последния Софиянец

    3 1 Отговор
    Народа замерва с камъни колите на депутатите по Московска Полицията не може да е навсякъде

    Коментиран от #25

    20:52 17.12.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Спецназ

    1 1 Отговор
    Нема се правите на следващите Избори!

    100 BGN = 51.13 EUR!

    НЕма лъжете Ората от Маалата с 50 евро- 51.13 ще им давате за гласуване,

    че може да бъдете подведени под отговорност за закръгляне и инфлация! ИМА Закон, ВЕ!!

    20:55 17.12.2025

  • 23 100 съдрани галоши

    0 3 Отговор
    се събраха!

    20:56 17.12.2025

  • 24 един БЪЛГАРИН

    0 0 Отговор
    има сигнал от чужда служба, че когато вземеш пари от престъпник, за да го пуснеш, а вместо това го предадеш на правосъдието и той лежи над 20г в затвора, след това е много вероятно да те гръмне въпреки охраната

    20:58 17.12.2025

  • 25 Абе човеко, ти откачи бе

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Последния Софиянец":

    отивай на доктор! Имаш биполярно разстройство!

    20:59 17.12.2025

  • 26 клети копейки

    0 0 Отговор
    мъка по руплата

    20:59 17.12.2025

