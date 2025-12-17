Протест срещу еврото блокира столичния бул. „Цар Освободител“

Протестиращи срещу приемането на еврото блокираха движението по бул. "Цар Освободител" в района на Българската народна банка (БНБ).
Те се насочиха към служебния вход на парламента, но бяха спрени от полицията.
На протеста се събират подписи в подкрепа на удължаване на срока на двойно обръщение на лев и евро до 1 юли 2026 г., за да бъде осигурено време за произнасяне на съда в Люксембург за референдум.
Организатор е Сдружение "Дойран 2025". Протестът е заявен в Столична община, пише БТА.
1 Сила
20:45 17.12.2025
2 Последния Софиянец
Коментиран от #6, #18
20:45 17.12.2025
3 П е ш о В о л г а т а
Водя руска пропаганда в Брюксел и ми плащат 25 000 еврака!
20:45 17.12.2025
4 мечо
20:46 17.12.2025
5 Последния Софиянец
Коментиран от #12
20:46 17.12.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Да запазим българския Лев!
Българският народ толкова им е набрал на продажбите боклуци, че и Господ няма да ги спаси!
20:48 17.12.2025
8 Джензита
20:48 17.12.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Никога в историята българският лев
Преди 150 години бяхме залепени към френският франк, после към германската райхсмарка, после към рублата, после пак гъм германската марка, после към еврото!
Много хора имат кинти под дюшека и затова са против еврото!
20:48 17.12.2025
11 Последния Софиянец
20:48 17.12.2025
12 Шиши защо не си купи
До коментар #5 от "Последния Софиянец":масквич?
20:49 17.12.2025
13 Спецназ
А?? Сега Площада ви СВАЛИ и ще се бъркате с по 100 левка(50 еврака) на следващите Избори!
ПФУ! ГНИДИ!
20:50 17.12.2025
14 Хаха
20:50 17.12.2025
15 Свобода или евро!
20:50 17.12.2025
16 мунчо в затвора!
20:51 17.12.2025
17 Мутри вън
20:51 17.12.2025
18 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
19 Минах от там
Репортерите и полицията бяха повече от тях
20:52 17.12.2025
20 Последния Софиянец
Коментиран от #25
20:52 17.12.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Спецназ
100 BGN = 51.13 EUR!
НЕма лъжете Ората от Маалата с 50 евро- 51.13 ще им давате за гласуване,
че може да бъдете подведени под отговорност за закръгляне и инфлация! ИМА Закон, ВЕ!!
20:55 17.12.2025
23 100 съдрани галоши
20:56 17.12.2025
24 един БЪЛГАРИН
20:58 17.12.2025
25 Абе човеко, ти откачи бе
До коментар #20 от "Последния Софиянец":отивай на доктор! Имаш биполярно разстройство!
20:59 17.12.2025
26 клети копейки
20:59 17.12.2025