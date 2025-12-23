Porsche сваля гарда пред Китай: Бензинът се завръща на бял кон

В Щутгарт най-накрая признаха това, което пазарът крещи от месеци – китайските автомобилни компании се движат със „зашеметяваща“ скорост, която оставя традиционните европейски гиганти далеч назад. В отчаян опит да спре свободното падане на продажбите си в Поднебесната империя, Porsche предприема стратегически завой на 180 градуса, залагайки отново на добрия стар бензинов двигател. Планът „Завръщане в Китай“ е вече в ход, макар шефът на марката в региона, Александър Полич, да не крие, че предишните славни обеми на продажби са по-скоро мираж.

Цифрите са безпощадни: 28% срив през 2024 година и продължаващо затъване с още 26% през настоящата година. Причината? Докато германците усъвършенстваха детайлите, местни играчи като Xiaomi наводниха пазара с технологични чудеса на половин цена. Към това добавяме и „подаръка“ от държавата – рязкото намаляване на прага за данък лукс от 1,3 милиона на 900 000 юана, което изстреля цените на Porsche в орбита, недостъпна дори за заможните китайци.

В отговор на кризата Porsche започва болезнена оптимизация. Дилърската мрежа, която наброяваше 150 бляскави шоурума, ще бъде орязана почти наполовина до едва 80 обекта до края на следващата година. Тези, които оцелеят, ще имат за задача да продават емоция, напоена с бензин. Компанията официално потвърди, че легендарният Macan няма да бъде само електрически – на хоризонта се задава нов модел с вътрешно горене. Дори огромният триредов SUV, първоначално планиран като флагман на тока, ще излезе първо с бензинов агрегат под капака.

Въпреки че Cayenne Electric и 718 EV остават в графика, Porsche прави важна отстъпка пред феновете – топ версиите на следващите Boxster и Cayman ще запазят своя ДВГ звук. 2026 година се очертава като „време на изпитание“, през което марката ще се опитва да балансира между екологичните амбиции и суровата реалност на пазара. В свят, в който китайците диктуват правилата на електрическата игра, Porsche реши да заложи на това, което умее най-добре: инженерно съвършенство, което не се нуждае от кабел, за да вълнува.