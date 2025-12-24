Новини
Макрон: Мерките на САЩ представляват заплаха и принуда

24 Декември, 2025 17:45

Макрон разкритикува решението на Съединените щати да наложат забрана за издаване на визи на бившия еврокомисар Бретон и други активисти срещу дезинформацията

Снимка: БГНЕС/ EPA
Европейската комисия осъжда категорично решението на САЩ да наложат забрана за издаване на визи на пет европейски физически лица, сред които бившият еврокомисар Тиери Бретон, заяви днес неин говорител, цитиран от Ройтерс, предаде БТА. Той добави, че ЕС е поискал разяснения от американските власти.

"Ако е необходимо, ще реагираме бързо и решително, за да защитим нашата регулаторна автономия срещу необосновани мерки", подчерта говорителят.

Френският президент Еманюел Макрон също разкритикува решението на Съединените щати да наложат забрана за издаване на визи на бившия еврокомисар Тиери Бретон и други активисти срещу дезинформацията.

"Франция осъжда мерките за ограничаване на визите, предприети от Съединените щати, срещу Тиери Бретон и четири други европейски физически лица. Тези мерки представляват заплаха и принуда, насочени към подкопаване на европейската цифрова суверенност", написа Макрон в социалната мрежа "Екс".

"Заедно с Европейската комисия и нашите европейски партньори, ние ще продължим да защитаваме нашата цифрова суверенност и нашата регулаторна автономия", добави той.

Германското правителство се включи в хора от критики срещу санкциите, наложени от САЩ срещу ръководителите на "Хейт Ейд" (HateAid) - германска организация, която подкрепя жертвите на онлайн омраза, съобщи Франс прес.

Вчера администрацията на Тръмп наложи забрана за влизане на територията на САЩ на управляващите директори на "Хейт Ейд" Жозефин Балон и Анна-Лена фон Ходенберг, както и на трима други европейци, като ги обвини в цензура на онлайн платформи, базирани в САЩ.

"Хейт Ейд", която е основана през 2018 г., се счита за първия национален център за консултиране на хора, засегнати от онлайн тормоз. През октомври фон Ходенберг беше наградена с Федералния орден за заслуги на Германия в признание за работата ѝ срещу цифровото насилие, посочи ДПА

"Хейт Ейд" подкрепя жертвите на незаконни цифрови прояви на омраза. Организацията дава важен принос за гарантиране на защитата на личните права в цифровата сфера", заяви германската министърка на правосъдието Щефани Хубих.

"Всеки, който нарича това цензура, представя погрешно нашата конституционна система", добави тя.

Хубих подчерта, че "Хейт Ейд" подкрепя жертвите, но сама по себе си не може да забрани изразяването на мнение.

"Правилата, по които искаме да живеем в цифровата сфера в Германия и Европа, не се определят във Вашингтон", подчерта Хубих.

В упрек към големите американски технологични компании тя добави, че мерките, предприети от Вашингтон, "показват, че ангажираността на гражданското общество е неудобна за мощните платформи".

Управителните директори на "Хейт Ейд" "имат нашата подкрепа и солидарност", заяви тя.

Балон и фон Ходенберг определиха решението на САЩ като "акт на репресия".

Забраната за влизане в страната засегна и бившия френски еврокомисар Тиери Бретон, един от архитектите на Закона за цифровите услуги на ЕС, който регулира онлайн платформите.

Имран Ахмед, основател на Центъра за борба с цифровата омраза в САЩ/Великобритания, и Клеър Мелфорд, основателка на базирания във Великобритания Глобален индекс за дезинформация, също бяха санкционирани.

Германският външен министър Йохан Вадефул критикува забраната за влизане в САЩ като неприемлива. Посочвайки Закона за цифровите услуги, Вадефул заяви, че законодателството гарантира, че "всичко, което е незаконно офлайн, е незаконно и онлайн". Законът за цифровите услуги е приет демократично от Европейския съюз за прилагане в рамките на блока и няма екстериториално действие, написа той в "Екс".

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща заяви днес, че наложената от САЩ забрана за пътуване на петима европейски граждани, сред които бившият комисар Тиери Бретон, "е неприемлива между съюзници, партньори и приятели“, предаде Ройтерс.

"ЕС твърдо защитава свободата на изразяване, справедливите правила в цифровата сфера и регулаторната си суверенност", написа Коща в публикация в "Екс".


Франция
  • 1 Геронтофилчето

    14 5 Отговор
    Гледай скоро и на теб фчда не ти наложат, смешко.

    Коментиран от #33

    17:47 24.12.2025

  • 2 Красимир Петров

    18 5 Отговор
    Макрон е из,вр,атен ли,бера,ле,н фа,ш,и,ст

    17:48 24.12.2025

  • 3 Павел Пенев

    18 8 Отговор
    Макарони, а какви са вашите мерки към Русия?

    Коментиран от #5, #9

    17:48 24.12.2025

  • 4 БОЛШЕВИК

    14 7 Отговор
    Европейските марионетки и подлоги вече не са нужни дори и на САЩ!

    17:49 24.12.2025

  • 5 Питам

    9 11 Отговор

    До коментар #3 от "Павел Пенев":

    Кога ще изкарат путин от бункера?

    Коментиран от #7

    17:52 24.12.2025

  • 6 До преди година

    11 8 Отговор
    им викахте Кравари, а сега ви станаха Другари.
    Щото ще спасяват Путин от тоталния му резил.

    17:54 24.12.2025

  • 7 БОЛШЕВИК

    9 13 Отговор

    До коментар #5 от "Питам":

    Мани го Путин, те западните мародери изкараха Мечката от бърлогата и сега няма прибиране докато не си свърши докрай работата!

    Коментиран от #10, #12

    17:55 24.12.2025

  • 8 Гончар Романенко

    4 6 Отговор
    Като ви спре фейса, х, инста и останалите плямпалници,
    ще се научите как да разговаряте с по-дебелия брат! :))

    17:55 24.12.2025

  • 9 Българин

    9 9 Отговор

    До коментар #3 от "Павел Пенев":

    Захарова не може да лети над България.И не само.Затова дъртият кон Лавров обиколи половината земно кълбо на път за Гърция.😂😂😂

    Коментиран от #13

    17:55 24.12.2025

  • 10 😂✌️😂😄

    12 7 Отговор

    До коментар #7 от "БОЛШЕВИК":

    Ква мечка е тая гладна гарга бе?😁

    17:56 24.12.2025

  • 11 Забелязал

    13 4 Отговор
    Арогантността на американската администрация на Тръмп е аналогична на рашистката...

    Коментиран от #34

    17:57 24.12.2025

  • 12 ВЕРНО Е МЕЧЕШКА РАБОТА

    7 5 Отговор

    До коментар #7 от "БОЛШЕВИК":

    ЧЕТИРИ ПЪЛНИ ГОДИНИ И ЕДНО НИЩО!!

    Коментиран от #14

    17:57 24.12.2025

  • 13 Българин 🇧🇬

    5 4 Отговор

    До коментар #9 от "Българин":

    Да правят мръсно номера на братушките ?! Смятай какви жалки подлизурковци са турско-щатските слугини в София !

    Коментиран от #21, #26

    18:00 24.12.2025

  • 14 Руспия

    4 2 Отговор

    До коментар #12 от "ВЕРНО Е МЕЧЕШКА РАБОТА":

    Е едно мечешко л@ йно.

    Коментиран от #23

    18:01 24.12.2025

  • 15 Миндич

    7 3 Отговор
    Тръм ги почна от запад,Русия от Изток и скоро ние барабар с клуба на "богатите"(заринати в дългове) меки киткри от ЕСССР ще полетим в небитието.Направо ще сме щастливци,ако с една пълна с безполезна евро-хартия ръчна количка може да си закупим 200гр ръжен хляб.А направо ще сме щастливци ако руснаците ни избавят от мъките с няколко ядрени бойни глав.

    Коментиран от #19, #25

    18:01 24.12.2025

  • 16 Аз тая работа не я одобрявам

    2 0 Отговор
    Дето викат на Путин, че е из.ку.кал.
    Ама от КГБ го фалят. Значи не е съвсем изку....

    18:02 24.12.2025

  • 17 Ццц

    3 4 Отговор
    Всяка идиотия се връща като бумеранг. А в ЕС на Фон Пуйкен малко неща не са. Чак се страхувам колко настоящи идиотии ще се върнат на децата ни. Това френското беше много гордо със санкциите си, а сега реве? Като ученик трябва да е бил момчетата си съученици и за това сега го бие съпругата му дядо.

    18:02 24.12.2025

  • 18 Знаем !

    3 4 Отговор
    " жертвите на онлайн омраза, " ?! Не са ли такива всички руси и белоруси ? Не са ли жертви на етническа омраза , резултат от целенасочената евроатлантическа пропаганда ?

    Коментиран от #20

    18:03 24.12.2025

  • 19 Ако се гръмннеш

    3 2 Отговор

    До коментар #15 от "Миндич":

    Ще си направиш добра услуга.

    18:04 24.12.2025

  • 20 Знаещ

    4 4 Отговор

    До коментар #18 от "Знаем !":

    Кви руси са тези сибирско-монголски мелезе?

    18:05 24.12.2025

  • 21 Истински българин

    4 4 Отговор

    До коментар #13 от "Българин 🇧🇬":

    Какви братя са ми тези блатни твари, бе?

    18:06 24.12.2025

  • 22 И кво !?

    2 3 Отговор
    Щом европейските васали като Макрон не харесват щатската медийна политика , да не ползват американски интернет продукти ! Просто и лесно ! Ама ЕС само шише с несваляема капачка можа да изобрети .

    18:07 24.12.2025

  • 23 Много

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "Руспия":

    Точно казано!

    18:08 24.12.2025

  • 24 Евродебил

    3 3 Отговор
    Направо ме кефят Американците.Царе са да те зровят до шия в калта и да си бият шута.Бил съм дете когато след дълги години на обещания и кьорвишеци,за нула време се изнесоха от Южен Виетнам.Тоя процес на бягащи и обезумели от ужас доскорошни американски подлоги щурмуващи американското посолство с цел да се докопат до хеликоптерите и избягат от възмездието...американската охрана стреляща о тях онези продажници служили до скоро на американските интереси скачаха от покрива на посолството с надежда да се хванат за излитащия хеликоптер,но в процес се размазваха като домати на паважа се е запамертил в съзнанието ми.Не мога да ги мисля тези продажници който бяха заловени живи от Севро виетнамците. Същата картинка скоро гледахме в Афганиста...в ИРак....дай боже и у нас и целия ЕСССР скоро.

    18:10 24.12.2025

  • 25 Дедо Пене

    2 6 Отговор

    До коментар #15 от "Миндич":

    АМАН ОТ РУСОР.ОБИ КАТО ТЕБ В ТОЗИ САЙТ! НЕ ИЗМРЯХТЕ ЛИ, ИЛИ СТЕ НЕОКОМУНИСТИ?

    18:11 24.12.2025

  • 26 Шоп

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "Българин 🇧🇬":

    Ти не си българин, ти си татарин от СССР!
    Време е да си купиш билет за Сибир, щото обичаш матюшката повече от България!!!

    18:13 24.12.2025

  • 27 Ъъъъъъъъъ

    0 2 Отговор
    А като поставихте Жак Бо/д в списъка със санкции заради неговите възгледи, не ревахте, нали? Деа и олигофрените, деа...

    Коментиран от #29

    18:13 24.12.2025

  • 28 койдазнай

    3 1 Отговор
    А какво да представляват?!? Да мънкат и да молят?!? Тръмп е свикнал да командва и да се разпорежда! И не търпи никакви възражения! Който не се подчинява, ще бъде унищожаван систематично, като укро нацист!

    18:14 24.12.2025

  • 29 Ъъъъъъъъъъ

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Ъъъъъъъъъ":

    Ъъъъъъъъъъъ

    18:14 24.12.2025

  • 30 Бъдеще

    1 1 Отговор
    Европейски мижитурки с лицемерни двойни стандарти.... Не разбирам как се понасяте сами себе си!

    18:15 24.12.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Горски

    2 1 Отговор
    Глупашкото желание на розовите брюкселски евролибералнацисти да изтощят Русия чрез войната в Украйна,и след това безпрепятствено да крадат ресурсите и,подобно на тези от Африка се оказа невъзможно. Изглежда не четат историята.Изглежда са забравили съдбата на Карл Шведски,Наполеон Бонапарт и Адолф Хитлер. С цената на много усилия Русия създаде и създава оръжия,които са от поколение,далеч пред тези на НАТО. Нежеланието на САЩ да финансират повече кретенизма на брюкселско- лондонските идиоти,съвсем влоши положението. В резултат - стратегическото предимство е на страната на Русия (за пореден път), а колективния Запад трепери за кожата си. Остава въпросът: Къде сме ние? На къде вървим и с кого?

    18:15 24.12.2025

  • 33 Европеец

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Геронтофилчето":

    Доста внимателно прочетох статията ....... И се убедих за пореден път, че настъпва разрив отношенията на краварите и пуделите, колко време ще продължи не се знае..... Краварите публикуваха много интересна доктрина за националната сигурност, вице президента февруари, а и оня ден направи интересни изказвания относно Европейския тоталитарен съюз...... А пък сега гледам пуделите открито се зъбят на краварите..... Тръмп може да е всякакъв, но неговото избиране е полезно за света, защото ако беше остана ло бай деменция ескалацията може да доведе до трета световна последна война-засега поне и стопирано унищожението докато бай Дончо е на власт..... Относно твоя коментар, ако микрона, шолца и вещицата продължават да правят сечено на бай Дончо кравари нищо чудно скоро да попаднат в визов списък, А защо не и под санкции.....

    18:15 24.12.2025

  • 34 Ъъъъъъъъъъ

    0 2 Отговор

    До коментар #11 от "Забелязал":

    "Арогантността на американската администрация на Тръмп е аналогична на рашистката..."

    Ама е на светлинни години зад европейската арогантност. Факт!
    Събрали се една Акушерка, един Сурикат, един, който е женен за мъж, една нацистка внучка и ще определят дневния ред на Европа....🖕

    18:16 24.12.2025

  • 35 Протура

    1 0 Отговор
    Маро...тебе кога....???!?!

    18:20 24.12.2025

