Макрон: Мерките на САЩ представляват заплаха и принуда

Европейската комисия осъжда категорично решението на САЩ да наложат забрана за издаване на визи на пет европейски физически лица, сред които бившият еврокомисар Тиери Бретон, заяви днес неин говорител, цитиран от Ройтерс, предаде БТА. Той добави, че ЕС е поискал разяснения от американските власти.
"Ако е необходимо, ще реагираме бързо и решително, за да защитим нашата регулаторна автономия срещу необосновани мерки", подчерта говорителят.
Френският президент Еманюел Макрон също разкритикува решението на Съединените щати да наложат забрана за издаване на визи на бившия еврокомисар Тиери Бретон и други активисти срещу дезинформацията.
"Франция осъжда мерките за ограничаване на визите, предприети от Съединените щати, срещу Тиери Бретон и четири други европейски физически лица. Тези мерки представляват заплаха и принуда, насочени към подкопаване на европейската цифрова суверенност", написа Макрон в социалната мрежа "Екс".
"Заедно с Европейската комисия и нашите европейски партньори, ние ще продължим да защитаваме нашата цифрова суверенност и нашата регулаторна автономия", добави той.
Германското правителство се включи в хора от критики срещу санкциите, наложени от САЩ срещу ръководителите на "Хейт Ейд" (HateAid) - германска организация, която подкрепя жертвите на онлайн омраза, съобщи Франс прес.
Вчера администрацията на Тръмп наложи забрана за влизане на територията на САЩ на управляващите директори на "Хейт Ейд" Жозефин Балон и Анна-Лена фон Ходенберг, както и на трима други европейци, като ги обвини в цензура на онлайн платформи, базирани в САЩ.
"Хейт Ейд", която е основана през 2018 г., се счита за първия национален център за консултиране на хора, засегнати от онлайн тормоз. През октомври фон Ходенберг беше наградена с Федералния орден за заслуги на Германия в признание за работата ѝ срещу цифровото насилие, посочи ДПА
"Хейт Ейд" подкрепя жертвите на незаконни цифрови прояви на омраза. Организацията дава важен принос за гарантиране на защитата на личните права в цифровата сфера", заяви германската министърка на правосъдието Щефани Хубих.
"Всеки, който нарича това цензура, представя погрешно нашата конституционна система", добави тя.
Хубих подчерта, че "Хейт Ейд" подкрепя жертвите, но сама по себе си не може да забрани изразяването на мнение.
"Правилата, по които искаме да живеем в цифровата сфера в Германия и Европа, не се определят във Вашингтон", подчерта Хубих.
В упрек към големите американски технологични компании тя добави, че мерките, предприети от Вашингтон, "показват, че ангажираността на гражданското общество е неудобна за мощните платформи".
Управителните директори на "Хейт Ейд" "имат нашата подкрепа и солидарност", заяви тя.
Балон и фон Ходенберг определиха решението на САЩ като "акт на репресия".
Забраната за влизане в страната засегна и бившия френски еврокомисар Тиери Бретон, един от архитектите на Закона за цифровите услуги на ЕС, който регулира онлайн платформите.
Имран Ахмед, основател на Центъра за борба с цифровата омраза в САЩ/Великобритания, и Клеър Мелфорд, основателка на базирания във Великобритания Глобален индекс за дезинформация, също бяха санкционирани.
Германският външен министър Йохан Вадефул критикува забраната за влизане в САЩ като неприемлива. Посочвайки Закона за цифровите услуги, Вадефул заяви, че законодателството гарантира, че "всичко, което е незаконно офлайн, е незаконно и онлайн". Законът за цифровите услуги е приет демократично от Европейския съюз за прилагане в рамките на блока и няма екстериториално действие, написа той в "Екс".
Председателят на Европейския съвет Антонио Коща заяви днес, че наложената от САЩ забрана за пътуване на петима европейски граждани, сред които бившият комисар Тиери Бретон, "е неприемлива между съюзници, партньори и приятели“, предаде Ройтерс.
"ЕС твърдо защитава свободата на изразяване, справедливите правила в цифровата сфера и регулаторната си суверенност", написа Коща в публикация в "Екс".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Геронтофилчето
Коментиран от #33
17:47 24.12.2025
2 Красимир Петров
17:48 24.12.2025
3 Павел Пенев
Коментиран от #5, #9
17:48 24.12.2025
4 БОЛШЕВИК
17:49 24.12.2025
5 Питам
До коментар #3 от "Павел Пенев":Кога ще изкарат путин от бункера?
Коментиран от #7
17:52 24.12.2025
6 До преди година
Щото ще спасяват Путин от тоталния му резил.
17:54 24.12.2025
7 БОЛШЕВИК
До коментар #5 от "Питам":Мани го Путин, те западните мародери изкараха Мечката от бърлогата и сега няма прибиране докато не си свърши докрай работата!
Коментиран от #10, #12
17:55 24.12.2025
8 Гончар Романенко
ще се научите как да разговаряте с по-дебелия брат! :))
17:55 24.12.2025
9 Българин
До коментар #3 от "Павел Пенев":Захарова не може да лети над България.И не само.Затова дъртият кон Лавров обиколи половината земно кълбо на път за Гърция.😂😂😂
Коментиран от #13
17:55 24.12.2025
10 😂✌️😂😄
До коментар #7 от "БОЛШЕВИК":Ква мечка е тая гладна гарга бе?😁
17:56 24.12.2025
11 Забелязал
Коментиран от #34
17:57 24.12.2025
12 ВЕРНО Е МЕЧЕШКА РАБОТА
До коментар #7 от "БОЛШЕВИК":ЧЕТИРИ ПЪЛНИ ГОДИНИ И ЕДНО НИЩО!!
Коментиран от #14
17:57 24.12.2025
13 Българин 🇧🇬
До коментар #9 от "Българин":Да правят мръсно номера на братушките ?! Смятай какви жалки подлизурковци са турско-щатските слугини в София !
Коментиран от #21, #26
18:00 24.12.2025
14 Руспия
До коментар #12 от "ВЕРНО Е МЕЧЕШКА РАБОТА":Е едно мечешко л@ йно.
Коментиран от #23
18:01 24.12.2025
15 Миндич
Коментиран от #19, #25
18:01 24.12.2025
16 Аз тая работа не я одобрявам
Ама от КГБ го фалят. Значи не е съвсем изку....
18:02 24.12.2025
17 Ццц
18:02 24.12.2025
18 Знаем !
Коментиран от #20
18:03 24.12.2025
19 Ако се гръмннеш
До коментар #15 от "Миндич":Ще си направиш добра услуга.
18:04 24.12.2025
20 Знаещ
До коментар #18 от "Знаем !":Кви руси са тези сибирско-монголски мелезе?
18:05 24.12.2025
21 Истински българин
До коментар #13 от "Българин 🇧🇬":Какви братя са ми тези блатни твари, бе?
18:06 24.12.2025
22 И кво !?
18:07 24.12.2025
23 Много
До коментар #14 от "Руспия":Точно казано!
18:08 24.12.2025
24 Евродебил
18:10 24.12.2025
25 Дедо Пене
До коментар #15 от "Миндич":АМАН ОТ РУСОР.ОБИ КАТО ТЕБ В ТОЗИ САЙТ! НЕ ИЗМРЯХТЕ ЛИ, ИЛИ СТЕ НЕОКОМУНИСТИ?
18:11 24.12.2025
26 Шоп
До коментар #13 от "Българин 🇧🇬":Ти не си българин, ти си татарин от СССР!
Време е да си купиш билет за Сибир, щото обичаш матюшката повече от България!!!
18:13 24.12.2025
27 Ъъъъъъъъъ
Коментиран от #29
18:13 24.12.2025
28 койдазнай
18:14 24.12.2025
29 Ъъъъъъъъъъ
До коментар #27 от "Ъъъъъъъъъ":Ъъъъъъъъъъъ
18:14 24.12.2025
30 Бъдеще
18:15 24.12.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Горски
18:15 24.12.2025
33 Европеец
До коментар #1 от "Геронтофилчето":Доста внимателно прочетох статията ....... И се убедих за пореден път, че настъпва разрив отношенията на краварите и пуделите, колко време ще продължи не се знае..... Краварите публикуваха много интересна доктрина за националната сигурност, вице президента февруари, а и оня ден направи интересни изказвания относно Европейския тоталитарен съюз...... А пък сега гледам пуделите открито се зъбят на краварите..... Тръмп може да е всякакъв, но неговото избиране е полезно за света, защото ако беше остана ло бай деменция ескалацията може да доведе до трета световна последна война-засега поне и стопирано унищожението докато бай Дончо е на власт..... Относно твоя коментар, ако микрона, шолца и вещицата продължават да правят сечено на бай Дончо кравари нищо чудно скоро да попаднат в визов списък, А защо не и под санкции.....
18:15 24.12.2025
34 Ъъъъъъъъъъ
До коментар #11 от "Забелязал":"Арогантността на американската администрация на Тръмп е аналогична на рашистката..."
Ама е на светлинни години зад европейската арогантност. Факт!
Събрали се една Акушерка, един Сурикат, един, който е женен за мъж, една нацистка внучка и ще определят дневния ред на Европа....🖕
18:16 24.12.2025
35 Протура
18:20 24.12.2025