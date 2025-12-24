Макрон: Мерките на САЩ представляват заплаха и принуда

Европейската комисия осъжда категорично решението на САЩ да наложат забрана за издаване на визи на пет европейски физически лица, сред които бившият еврокомисар Тиери Бретон, заяви днес неин говорител, цитиран от Ройтерс, предаде БТА. Той добави, че ЕС е поискал разяснения от американските власти.

"Ако е необходимо, ще реагираме бързо и решително, за да защитим нашата регулаторна автономия срещу необосновани мерки", подчерта говорителят.

Френският президент Еманюел Макрон също разкритикува решението на Съединените щати да наложат забрана за издаване на визи на бившия еврокомисар Тиери Бретон и други активисти срещу дезинформацията.

"Франция осъжда мерките за ограничаване на визите, предприети от Съединените щати, срещу Тиери Бретон и четири други европейски физически лица. Тези мерки представляват заплаха и принуда, насочени към подкопаване на европейската цифрова суверенност", написа Макрон в социалната мрежа "Екс".

"Заедно с Европейската комисия и нашите европейски партньори, ние ще продължим да защитаваме нашата цифрова суверенност и нашата регулаторна автономия", добави той.

Германското правителство се включи в хора от критики срещу санкциите, наложени от САЩ срещу ръководителите на "Хейт Ейд" (HateAid) - германска организация, която подкрепя жертвите на онлайн омраза, съобщи Франс прес.

Вчера администрацията на Тръмп наложи забрана за влизане на територията на САЩ на управляващите директори на "Хейт Ейд" Жозефин Балон и Анна-Лена фон Ходенберг, както и на трима други европейци, като ги обвини в цензура на онлайн платформи, базирани в САЩ.

"Хейт Ейд", която е основана през 2018 г., се счита за първия национален център за консултиране на хора, засегнати от онлайн тормоз. През октомври фон Ходенберг беше наградена с Федералния орден за заслуги на Германия в признание за работата ѝ срещу цифровото насилие, посочи ДПА

"Хейт Ейд" подкрепя жертвите на незаконни цифрови прояви на омраза. Организацията дава важен принос за гарантиране на защитата на личните права в цифровата сфера", заяви германската министърка на правосъдието Щефани Хубих.

"Всеки, който нарича това цензура, представя погрешно нашата конституционна система", добави тя.

Хубих подчерта, че "Хейт Ейд" подкрепя жертвите, но сама по себе си не може да забрани изразяването на мнение.

"Правилата, по които искаме да живеем в цифровата сфера в Германия и Европа, не се определят във Вашингтон", подчерта Хубих.

В упрек към големите американски технологични компании тя добави, че мерките, предприети от Вашингтон, "показват, че ангажираността на гражданското общество е неудобна за мощните платформи".

Управителните директори на "Хейт Ейд" "имат нашата подкрепа и солидарност", заяви тя.

Балон и фон Ходенберг определиха решението на САЩ като "акт на репресия".

Забраната за влизане в страната засегна и бившия френски еврокомисар Тиери Бретон, един от архитектите на Закона за цифровите услуги на ЕС, който регулира онлайн платформите.

Имран Ахмед, основател на Центъра за борба с цифровата омраза в САЩ/Великобритания, и Клеър Мелфорд, основателка на базирания във Великобритания Глобален индекс за дезинформация, също бяха санкционирани.

Германският външен министър Йохан Вадефул критикува забраната за влизане в САЩ като неприемлива. Посочвайки Закона за цифровите услуги, Вадефул заяви, че законодателството гарантира, че "всичко, което е незаконно офлайн, е незаконно и онлайн". Законът за цифровите услуги е приет демократично от Европейския съюз за прилагане в рамките на блока и няма екстериториално действие, написа той в "Екс".

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща заяви днес, че наложената от САЩ забрана за пътуване на петима европейски граждани, сред които бившият комисар Тиери Бретон, "е неприемлива между съюзници, партньори и приятели“, предаде Ройтерс.

"ЕС твърдо защитава свободата на изразяване, справедливите правила в цифровата сфера и регулаторната си суверенност", написа Коща в публикация в "Екс".