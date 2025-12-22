Продават се три екземпляра от най-скъпата Toyota

На пазара в Япония се появиха три екземпляра от митичната Toyota 2000 GT – моделът, който не просто промени представите за японското инженерство, но и днес гордо носи титлата "най-скъпата Toyota в историята". Ако имате излишни 3,8 милиона долара, това е вашият шанс да притежавате частица от автомобилния Олимп.

Защо тези коли струват толкова много? Всичко опира до рядкост и родословие. Произведени в едва 337 купета между 1967 и 1970 година (плюс два специални кабриолета за Джеймс Бонд в „Човек живее само два пъти“), тези машини са ръчно изработени шедьоври. Триото, обявено за продажба, включва сребристо купе с автоматична трансмисия, оценено на 970 000 долара, и два истински диаманта – червен и бял екземпляр с механични скорости, чиято цена достига внушителните 1,4 милиона долара за брой.

Под изящния преден капак пулсира 2,0-литров редови шестцилиндров двигател със 150 к.с., чиято цилиндрова глава е дело на магьосниците от Yamaha. Макар днес ускорението до 100 км/ч за 8,4 секунди да не звучи космически, през 60-те години това е бил технологичен еталон, способен да развие 220 км/ч. С независимото си окачване и дискови спирачки на четирите колела, Toyota 2000 GT е доказателство, че Япония е можела да победи Европа на собствения ѝ терен още преди половин век.

Тази разпродажба не е просто сделка, а културно събитие. Toyota 2000 GT е колата, която доказа, че Toyota може да прави нещо повече от надеждни семейни возила – че може да създава изкуство на колела. За колекционерите тези автомобили са "сините чипове" на азиатската класика, чиято стойност тепърва ще лети в космоса. Остава само един въпрос: кой ще бъде щастливецът, който ще прибере този свещен граал в гаража си?