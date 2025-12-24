Новини
Китайците обърнаха гръб на „германската тройка“

24 Декември, 2025

Голямата новина не е просто в спада на германците, а в шокиращия възход на китайските премиум марки

Китайците обърнаха гръб на „германската тройка“ - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Германската „света троица“ в лицето на Mercedes-Benz, BMW и Audi е изправена пред безпрецедентно изпитание на най-големия автомобилен пазар в света. Доскорошните господари на лукса в Китай вече не са недосегаеми, тъй като местните потребители масово обръщат гръб на европейската класика. Статистиката за 2025 година е безпощадна: и трите немски гиганта бележат двуцифрен спад в продажбите, докато местните високотехнологични брандове буквално „изяждат“ пазарния им дял. Когато Mercedes-Benz потъва с близо 19%, а BMW и Audi губят над 13% от позициите си, става ясно, че ерата на сляпото преклонение пред баварската мощ и щутгартския престиж е в историята.

Голямата новина не е просто в спада на германците, а в шокиращия възход на китайските премиум марки, които вече диктуват правилата на играта. Марката Aito, зад която стои технологичният опит на Seres, вече не е просто експеримент, а реален претендент за трона. С близо 377 000 доставени автомобила и средна цена от 57 хиляди долара, Aito успя да задмине по стойност на сделката дори „трите големи“. Това е тежък удар по самочувствието на европейските производители, които дълго време вярваха, че китайските коли могат да се конкурират само в бюджетния сегмент.

Промяната в потребителската психология е фундаментална. Днешният китайски купувач вече не търси просто емблема върху предния капак, която да демонстрира социален статус. „Марковият лукс“ отстъпи място на „технологичния лукс“. Клиентите искат автомобили, които се усещат като смартфони на колела – с безпрецедентна дигитална интеграция, последно поколение автономни системи и софтуер, който се обновява по въздуха. В тази дисциплина марки като Nio, Zeekr и Li Auto се справят блестящо, предлагайки изживяване, което кара традиционните интериори на европейските лимузини да изглеждат като антики от миналия век.

Истинското земетресение обаче предизвика Xiaomi Auto. Технологичният гигант успя да постигне най-експлозивния растеж в индустрията, превземайки ценовия диапазон, който доскоро беше „златната мина“ за немските марки. С агресивно навлизане в сегмента между 20 000 и 35 000 долара, Xiaomi доказа, че софтуерната мощ и екосистемата са по-ценни за младото поколение от вековната история на даден бранд. Ако Mercedes-Benz, BMW и Audi не преоткрият себе си веднага, те рискуват да останат само скъп спомен в една държава, която вече се движи с електрическа скорост към бъдещето.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Някой

    33 0 Отговор
    Ще е по-интересно, когато германците обърнат гръб на "германската тройка". Не е далеч този момент.

    Коментиран от #11

    12:27 24.12.2025

  • 2 карчи

    10 10 Отговор
    "Клиентите искат автомобили, които се усещат като смартфони на колела"
    Това го искат понитата и поколението Zaгубеняци, но те все още не са целия пазар😉
    Но нещата, като цяло не вървят на добре, човечеството е обречено да му бъде отнета свободата да шофира😐

    12:29 24.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Димо

    14 2 Отговор
    Xiaomi открадна дизайнерите на Мерцедес и Ламборгини и резултата е видим! Ще страдат всички европейски производители.

    Коментиран от #6

    12:33 24.12.2025

  • 5 Хо Хо хо

    12 0 Отговор
    кой сега е номер 1 ?

    12:34 24.12.2025

  • 6 сигурно си луд

    10 1 Отговор

    До коментар #4 от "Димо":

    не ги крадът а ги наемат на работа и само с дизайн не става работата...

    12:36 24.12.2025

  • 7 Хсйдйфхф

    13 0 Отговор
    И стъпка по стъпка нещата, там където бяха преди да речем 30 или 40 години - всяка жаба да си плува в гьола. Американците общо взето се изнесоха от Европа и Китай, европейците се изнасят от Китай, а китайците трудно пробиват в САЩ и Европа. И в това няма нищо лошо и страшно. Очеизбодно е, че вкусовете и предпочитанията на трите места са различни и в много случаи взаимоизключващи се. Политиката и протекциите са отделени.

    В края на краищата, не е нормално и естествено половината продажби на немският производител ФВ да са на другия край на света в Китай. Беше им хубаво на ФВ да е така, но всичко има край, дори и хубавите неща.

    Коментиран от #9

    12:38 24.12.2025

  • 8 АЗ СЪМ ФЕН

    7 0 Отговор
    На шведската тройка.

    Коментиран от #12

    12:40 24.12.2025

  • 9 Бялджип

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Хсйдйфхф":

    Всичко има край, прав си. Така се самоуспокоявала лисицата, като започнали да и дерат кожата.

    12:56 24.12.2025

  • 10 Христов

    5 0 Отговор
    След като надменни, преди, германски емисари взеха да ми идват на крака в България, за да ме агитират да купувам суровини от тях....

    12:56 24.12.2025

  • 11 Дачията

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Някой":

    Е най-продаваното МПС в Германия

    12:57 24.12.2025

  • 12 Ъхъ

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "АЗ СЪМ ФЕН":

    Хасан, Мехмед и ти!

    13:06 24.12.2025

  • 13 Даа

    4 0 Отговор
    А немската тройка се мъчи да догони, прави коли с кутайски дизайн, и така ще прогони и европейските си клиенти. Таблетите на колела са за Азия.

    13:13 24.12.2025

  • 14 оня с коня

    0 4 Отговор
    Продажбата на нови Автомобили е важна за всеки производител,но Производството и Продажбата на РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ на вече продадените автомобили е финансовия гръбнак на фирмите-производители за Милионите си купувачи по света.затова и това Инфо че Китаеца обърнал гръб щото си нямал друга работа си е Буря в чаша вода.

    13:15 24.12.2025

  • 15 Хи хи

    6 0 Отговор
    Няма ги вече евтините руски суровини и енергия. Тройката могат да гризнат дръвцето, но няма да са само те, а цялата европейска икономика. Русия вече изнася всичко за Китай, Индия, те са новата Тройка на света, а Европа може да гледа завистливо , сама си отряза клона, на който седеше !!!

    13:20 24.12.2025