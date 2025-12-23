Новини
Колите вече ще разпознават пияни шофьори

23 Декември, 2025 13:15 636 8

  • mitsubishi electric-
  • пияни шофьори-
  • технология

Иновацията е на Mitsubishi Electric

Колите вече ще разпознават пияни шофьори - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Автомобилната индустрия е на път да затвори една от най-мрачните глави в своята история – инцидентите, причинени от употреба на алкохол. Японският технологичен гигант Mitsubishi Electric представи революционна система, която не просто наблюдава водача, а действа като негова „дигитална съвест“. Използвайки авангардната платформа Maisart AI, технологията успява да засече признаци на опиянение дори когато шофьорът се опитва да ги прикрие с „каменна физиономия“ или стабилна стойка.

Магията се крие в комбинацията от биометрични данни и анализ на телеметрията. Инфрачервена камера в кабината следи не само за забавени реакции на клепачите или нетипични изражения на лицето, но и за невидими за човешкото око микроколебания в пулса. Разработчиците обясняват, че алкохолът променя сърдечния ритъм по специфичен начин, който изкуственият интелект разпознава безпогрешно. Паралелно с това системата следи и поведението на самата кола – всяко рязко движение с волана или нелогично ускорение се добавя към „досието“ на текущото пътуване.

Колите вече ще разпознават пияни шофьори

Големият въпрос, който вълнува индустрията, е: „Какво следва, ако системата реши, че сте прекалили с наздравиците?“. Mitsubishi Electric загатва за „интервенции в управлението“, което в превод от корпоративен език може да означава всичко – от досадни звукови сигнали до принудително намаляване на скоростта или дори автоматично спиране в безопасна зона. Макар детайлите около тези „активни мерки“ все още да са обвити в мистерия, технологията вече е преминала успешно тестовете за съответствие със строгите регулации на ЕС и САЩ, което е ясен сигнал за нейното скорошно внедряване.

Очаква се първите серийни автомобили с този интелигентен „дрегер“ да се появят на пазара още през следващата година. Ако плановете на японците се реализират, ерата на „черните кутии“, които ни съдят, вече е тук. Това не е просто поредната джаджа в интериора, а мощна стъпка към амбициозната цел за нулева смъртност по пътищата. Изглежда в близко бъдеще колата ви ще знае по-добре от вас дали е време да се прибирате с такси.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Варна 3

    3 1 Отговор
    Страхотна идея. Колата е детектив. Ако е пиян, по-добре да се прибира с такси. И след това да си вземе колата, когато е изтрезнял.

    13:19 23.12.2025

  • 2 Гост

    4 2 Отговор
    Волвото ми не пали ако не му духна, както се вика! Тия кво са открили, само те си знаят!

    Коментиран от #8

    13:20 23.12.2025

  • 4 Спиро

    4 0 Отговор
    Има ли коли, дето разпознават тъщата?

    13:21 23.12.2025

  • 5 ПРИ НАС НЕ РАБОТИ

    3 1 Отговор
    АКО ВЛЕЗНЕ ТРЕЗВЕН КОЛАТА НЯМА ДА ЗАПАЛИ...

    13:23 23.12.2025

  • 6 Ще използвам моята за изтрезвител

    0 1 Отговор
    Аз трезвен не се качвам.... като не тръгне ще спинкам в нея. 😀😀😀😀

    13:35 23.12.2025

  • 7 Пенчо

    3 0 Отговор
    Това се знае от десетилетия.Но правителствата се противят защото така ще спаднат данъците и репресиите върху обществото.Сядаш в колата,даваш на контакт и компютъра преценява дали да стартира.Толкова е просто,че няма накъде.Също така и защо не продават "Дрегери" и всеки сам да се тества?По същите причини-няма глоби и репресии върху личността.Защо например все още има гишета по администрациите и са поставени ниско?За да си унижен,да се наведеш.Всички знаем какво е отношението към гражданите в РУ и КАТ.В зоопарка е по-добро към животните.

    13:36 23.12.2025

  • 8 Дърт

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    На времето имах Пежо 607 със същата опция...открили са топлата вода!

    13:37 23.12.2025