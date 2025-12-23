Колите вече ще разпознават пияни шофьори

Автомобилната индустрия е на път да затвори една от най-мрачните глави в своята история – инцидентите, причинени от употреба на алкохол. Японският технологичен гигант Mitsubishi Electric представи революционна система, която не просто наблюдава водача, а действа като негова „дигитална съвест“. Използвайки авангардната платформа Maisart AI, технологията успява да засече признаци на опиянение дори когато шофьорът се опитва да ги прикрие с „каменна физиономия“ или стабилна стойка.

Магията се крие в комбинацията от биометрични данни и анализ на телеметрията. Инфрачервена камера в кабината следи не само за забавени реакции на клепачите или нетипични изражения на лицето, но и за невидими за човешкото око микроколебания в пулса. Разработчиците обясняват, че алкохолът променя сърдечния ритъм по специфичен начин, който изкуственият интелект разпознава безпогрешно. Паралелно с това системата следи и поведението на самата кола – всяко рязко движение с волана или нелогично ускорение се добавя към „досието“ на текущото пътуване.

Големият въпрос, който вълнува индустрията, е: „Какво следва, ако системата реши, че сте прекалили с наздравиците?“. Mitsubishi Electric загатва за „интервенции в управлението“, което в превод от корпоративен език може да означава всичко – от досадни звукови сигнали до принудително намаляване на скоростта или дори автоматично спиране в безопасна зона. Макар детайлите около тези „активни мерки“ все още да са обвити в мистерия, технологията вече е преминала успешно тестовете за съответствие със строгите регулации на ЕС и САЩ, което е ясен сигнал за нейното скорошно внедряване.

Очаква се първите серийни автомобили с този интелигентен „дрегер“ да се появят на пазара още през следващата година. Ако плановете на японците се реализират, ерата на „черните кутии“, които ни съдят, вече е тук. Това не е просто поредната джаджа в интериора, а мощна стъпка към амбициозната цел за нулева смъртност по пътищата. Изглежда в близко бъдеще колата ви ще знае по-добре от вас дали е време да се прибирате с такси.