MG започна продажбите на първия в света електромобил с твърдотелна батерия

Автомобилният свят официално прекрачи прага на нова ера. На 18 декември 2025 година MG даде старт на продажбите на дългоочаквания MG4 Anxin Edition – първият в света сериен електромобил, оборудван с иновативна „полутвърда“ (semi-solid-state) батерия. Докато големите играчи в индустрията все още правят лабораторни тестове, китайският бранд под шапката на SAIC изкара технологията директно в шоурумите, и то на цена, която кара конкуренцията да изглежда като от миналия век – едва около 14 600 долара в Китай.

Сърцето на този технологичен скок е литиево-йонна батерия с капацитет 53,95 kWh, разработена съвместно с гиганта QingTao Energy. Вместо традиционния изцяло течен електролит, тук се използва хибридна структура, която обещава много по-голяма термична стабилност и безопасност. Резултатът? Пробег от 530 км (по цикъла CLTC) и впечатляваща устойчивост на студ – най-големият кошмар на досегашните електрически возила. Освен това, новата архитектура позволява зареждане до 80% за скромните 21 минути, което превръща кратката почивка за кафе в пълно презареждане на енергията.

Под капака MG4 Anxin Edition запазва своята природа със 163 к.с., гарантиращи спринт до 100 км/ч за малко над 7 секунди. Истинската промяна обаче е вътре в купето. Интериорът е буквално „превзет“ от огромен 15,6-инчов сензорен екран, задвижван от интелигентната мултимедийна система на Oppo и процесор Snapdragon 8155. Липсата на физически бутони и новият селектор за скоростите на кормилната колона придават на автомобила изчистен, почти футуристичен вид, който напълно съответства на технологията в шасито му.

Появата на MG4 Anxin Edition е ясен сигнал, че битката за бъдещето на мобилността навлиза в решителна фаза. Въпреки че за момента моделът е фокусиран върху азиатския пазар, успехът му там неизменно ще проправи път към Европа, където потребителите жадуват за по-безопасни и бързозареждащи се батерии на достъпни цени. MG не просто пусна нов модел – те доказаха, че бъдещето на батериите вече не е теория, а реалност, която можете да карате.