MG започна продажбите на първия в света електромобил с твърдотелна батерия

23 Декември, 2025 12:15 2 649 6

  • mg-
  • твърдотелна батерия-
  • сериен модел

Докато големите играчи в индустрията все още правят лабораторни тестове, китайският бранд под шапката на SAIC изкара технологията директно в шоурумите

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Автомобилният свят официално прекрачи прага на нова ера. На 18 декември 2025 година MG даде старт на продажбите на дългоочаквания MG4 Anxin Edition – първият в света сериен електромобил, оборудван с иновативна „полутвърда“ (semi-solid-state) батерия. Докато големите играчи в индустрията все още правят лабораторни тестове, китайският бранд под шапката на SAIC изкара технологията директно в шоурумите, и то на цена, която кара конкуренцията да изглежда като от миналия век – едва около 14 600 долара в Китай.

Сърцето на този технологичен скок е литиево-йонна батерия с капацитет 53,95 kWh, разработена съвместно с гиганта QingTao Energy. Вместо традиционния изцяло течен електролит, тук се използва хибридна структура, която обещава много по-голяма термична стабилност и безопасност. Резултатът? Пробег от 530 км (по цикъла CLTC) и впечатляваща устойчивост на студ – най-големият кошмар на досегашните електрически возила. Освен това, новата архитектура позволява зареждане до 80% за скромните 21 минути, което превръща кратката почивка за кафе в пълно презареждане на енергията.

Под капака MG4 Anxin Edition запазва своята природа със 163 к.с., гарантиращи спринт до 100 км/ч за малко над 7 секунди. Истинската промяна обаче е вътре в купето. Интериорът е буквално „превзет“ от огромен 15,6-инчов сензорен екран, задвижван от интелигентната мултимедийна система на Oppo и процесор Snapdragon 8155. Липсата на физически бутони и новият селектор за скоростите на кормилната колона придават на автомобила изчистен, почти футуристичен вид, който напълно съответства на технологията в шасито му.

Появата на MG4 Anxin Edition е ясен сигнал, че битката за бъдещето на мобилността навлиза в решителна фаза. Въпреки че за момента моделът е фокусиран върху азиатския пазар, успехът му там неизменно ще проправи път към Европа, където потребителите жадуват за по-безопасни и бързозареждащи се батерии на достъпни цени. MG не просто пусна нов модел – те доказаха, че бъдещето на батериите вече не е теория, а реалност, която можете да карате.

  • 1 Мнение

    6 4 Отговор
    Браво на Китай, разбиват монополите в ЕС и САЩ.
    Все пак когато шофирам предпочитам аз да реша кога и колко да почивам, а не да го правя за да зареждам батерия.

    Коментиран от #2, #6

    12:24 23.12.2025

  • 2 анонимен

    2 6 Отговор

    До коментар #1 от "Мнение":

    Хващай самолета и марш в Китай.В Европа цената ще двойна.

    12:29 23.12.2025

  • 3 Хеми значи бензин

    2 1 Отговор
    Не чриказвайте смешки.
    Твърдотелна батерия с капацитет 53квтч че то Тесла има "течнотелна" батерия със 100квтч

    13:00 23.12.2025

  • 4 Стършели

    2 2 Отговор
    Можа да се ввозиш на Литиева бомба ако си откачен!

    13:12 23.12.2025

  • 5 оня с коня

    0 0 Отговор
    другия път 17 инча таблет да сложат

    и още два по малки по 11 инча на шофьора и на пътника до него

    13:54 23.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.