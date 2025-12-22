Great Wall Motor посяга към лукса с мистериозна ретро марка

Китайският автомобилен колос Great Wall Motor (GWM) изглежда е на път да взриви пазара с шеста самостоятелна марка, която залага на изненадващ коз – чиста носталгия. Главният инженер на концерна, Ли Фей, хвърли ръкавицата в социалните мрежи, публикувайки тийзър кадри на модел, който рязко скъсва с досегашната дизайнерска философия на компанията. Вместо познатите остри линии и агресивни муцуни, виждаме заоблени форми, обилно количество хром и силует, който ни връща в златната ера на автомобилостроенето.

Новият проект не е просто поредното допълнение към съществуващите линии, а напълно нова серия с уникална идентичност. Ли Фей беше категоричен: това возило няма нищо общо с масовите SUV модели на Haval, коравите офроудъри Tank, технологичния лукс на Wey или електрическия шик на Ora. Концернът атакува непозната досега ниша, позиционирана в ултралуксозния сегмент, където цените на моделите се очаква да надхвърлят психологическата граница от 140 000 долара. Тийзърите разкриват масивна хромирана броня и изписано с букви име на кърмата, заменящо традиционното лого – ясен знак за формирането на нов премиум език.

Този дързък ход не е случаен. В началото на 2025 г. GWM структурира специална дивизия за „ултралуксозни превозни средства“ под прякото ръководство на председателя Вей Джианджун. Амбицията е ясна: Китай иска свой собствен Rolls-Royce или Bentley, съчетаващ класическа естетика с модерно задвижване. Моментът за такава експанзия е идеален, тъй като финансовите резултати на компанията за годината са рекордни – с над 1.2 милиона продадени автомобила и впечатляващ ръст на задграничните пазари.

Докато светът чака официалната премиера на новия бранд, който по предварителна информация може да носи името ZX или Zixin, Great Wall Motor вече подготвя почвата за емоционална революция. В свят, пренаситен от еднообразни кросоувъри, завръщането към класическия стил, подплатено с огромни ресурси и авангардни технологии, може да се окаже печелившият билет на концерна за клуба на най-престижните марки в света.