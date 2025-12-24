Подробности за най-икономичния Volkswagen Passat, който скоро ще се появи на пазара

Германската легенда Volkswagen Passat се подготвя за мащабна еволюция, която обещава да сложи край на притесненията за пробега при електрифицираните автомобили. Новият Volkswagen Passat ePro, чийто пазарен дебют е планиран за 2026 година, се очертава като абсолютен рекордьор по икономичност и издръжливост в своята фамилия. Благодарение на иновативната си plug-in хибридна система, този седан е способен да измине впечатляващите 1300 километра с едно зареждане – дистанция, която доскоро изглеждаше непосилна за повечето модерни хибриди.

Сърцето на машината е усъвършенстваният 1.5-литров агрегат EA211 EVO II със 129 к.с., подкрепен от мощен електрически мотор със 197 к.с. Тази комбинация не само осигурява солидна динамика, но и позволява на автомобила да се движи напълно безшумно и екологично в градска среда. Тяговата батерия с капацитет 22 kWh осигурява около 150 км чист електрически пробег по цикъла CLTC, което е напълно достатъчно за ежедневните нужди на средностатистическия шофьор, без да се изразходва и капка гориво.

Визуално и конструктивно Volkswagen Passat ePro запазва внушителното присъствие на бензиновия Volkswagen Passat Pro, разтягайки се на цели 5017 мм дължина. Интериорът обаче е мястото, където технологичният скок е най-видим. Арматурното табло е превърнато в истински дигитален команден център с три отделни екрана: 10,3-инчов панел за водача, централен 12,9-инчов дисплей на инфотейнмънт системата и допълнителен екран, разположен директно пред спътника на предната седалка. Така комфортът и забавлението са гарантирани за всички на борда.

С този модел Volkswagen доказва, че класическият седан далеч не е казал последната си дума. Чрез прецизната смесица от познат дизайн и радикално ефективно задвижване, Volkswagen Passat ePro се позиционира като идеалното решение за тези, които търсят лукса на лимузината, съчетан с модерната икономичност. Остава само да видим дали този „маратонец“ ще успее да промени нагласите на пазара, когато се появи в шоурумите след броени месеци.