Новини
Авто »
Подробности за най-икономичния Volkswagen Passat, който скоро ще се появи на пазара

Подробности за най-икономичния Volkswagen Passat, който скоро ще се появи на пазара

24 Декември, 2025 13:15 616 4

  • volkswagen-
  • passat-
  • epro

Става дума за Passat ePro, чийто пазарен дебют е планиран за 2026 година

Подробности за най-икономичния Volkswagen Passat, който скоро ще се появи на пазара - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Германската легенда Volkswagen Passat се подготвя за мащабна еволюция, която обещава да сложи край на притесненията за пробега при електрифицираните автомобили. Новият Volkswagen Passat ePro, чийто пазарен дебют е планиран за 2026 година, се очертава като абсолютен рекордьор по икономичност и издръжливост в своята фамилия. Благодарение на иновативната си plug-in хибридна система, този седан е способен да измине впечатляващите 1300 километра с едно зареждане – дистанция, която доскоро изглеждаше непосилна за повечето модерни хибриди.

Сърцето на машината е усъвършенстваният 1.5-литров агрегат EA211 EVO II със 129 к.с., подкрепен от мощен електрически мотор със 197 к.с. Тази комбинация не само осигурява солидна динамика, но и позволява на автомобила да се движи напълно безшумно и екологично в градска среда. Тяговата батерия с капацитет 22 kWh осигурява около 150 км чист електрически пробег по цикъла CLTC, което е напълно достатъчно за ежедневните нужди на средностатистическия шофьор, без да се изразходва и капка гориво.

Подробности за най-икономичния Volkswagen Passat, който скоро ще се появи на пазара

Визуално и конструктивно Volkswagen Passat ePro запазва внушителното присъствие на бензиновия Volkswagen Passat Pro, разтягайки се на цели 5017 мм дължина. Интериорът обаче е мястото, където технологичният скок е най-видим. Арматурното табло е превърнато в истински дигитален команден център с три отделни екрана: 10,3-инчов панел за водача, централен 12,9-инчов дисплей на инфотейнмънт системата и допълнителен екран, разположен директно пред спътника на предната седалка. Така комфортът и забавлението са гарантирани за всички на борда.

Подробности за най-икономичния Volkswagen Passat, който скоро ще се появи на пазара

С този модел Volkswagen доказва, че класическият седан далеч не е казал последната си дума. Чрез прецизната смесица от познат дизайн и радикално ефективно задвижване, Volkswagen Passat ePro се позиционира като идеалното решение за тези, които търсят лукса на лимузината, съчетан с модерната икономичност. Остава само да видим дали този „маратонец“ ще успее да промени нагласите на пазара, когато се появи в шоурумите след броени месеци.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 този шлеп

    1 1 Отговор
    няма как да измине 150км само с тази малка батерия, 100км е възможно с елегантно каране

    13:22 24.12.2025

  • 2 Лудочка

    2 0 Отговор
    Вътре телевизор 23 инча.

    13:27 24.12.2025

  • 3 Въпросче

    2 1 Отговор
    Аз имах Пасат и той изминаваше 1.400 км с едно зареждане на дизел. Кое точно му е новото на този електрокар?

    Коментиран от #4

    13:29 24.12.2025

  • 4 Джо

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Въпросче":

    Не смърди в града

    13:40 24.12.2025