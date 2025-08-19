Новини
Роналдо подари Porsche на годеницата си

19 Август, 2025 10:55 984 15

  • кристиано роналдо-
  • porsche-
  • taycan

Става дума за електромобил от модела Taycan

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Кристиано Роналдо отново приковава вниманието не само с постиженията си на терена, но и с щедростта си извън него. В допълнение към впечатляващия годежен пръстен с 25-каратов диамант, футболната звезда изненада годеницата си Джорджина Родригес с още един луксозен подарък – електрически спортен автомобил.

Става дума за Porsche Taycan, съобщава "Sun". Този модел е първият изцяло електрически спортен седан на немската марка и е сред десетте най-бързи в света. В зависимост от конкретната модификация, Taycan показва впечатляващи динамични характеристики. Например, версията Turbo S може да ускори от 0 до 100 км/ч за едва 2.7 секунди. Цената на такъв автомобил може да достигне значителни суми, което още веднъж подчертава мащаба на подаръка.

През последните месеци се обсъжда и нова, още по-екстремна версия на модела. Прототип на Porsche Taycan Turbo GT беше забелязан на известната писта "Нюрбургринг", където по непотвърдени данни е успял да ускори от 0 до 97 км/ч само за 1.9 секунди. Това показва, че Porsche продължава да развива своя електрически седан, подобрявайки неговата производителност и превръщайки го в още по-сериозен конкурент в сегмента на високоскоростните електромобили.

Подаръкът на Роналдо за неговата годеница е поредното доказателство, че футболните звезди се интересуват не само от луксозни часовници и бижута, но и от иновативни и мощни автомобили. Електрическото Porsche Taycan е един от най-впечатляващите електромобили на пазара и е достоен подарък за една от най-известните годеници в света.


  • 1 таксиджия 🚖

    6 1 Отговор
    Ах каква любов!

    10:58 19.08.2025

  • 2 Мемо

    9 1 Отговор
    Сигурно кредит е теглил

    11:00 19.08.2025

  • 3 Браво!

    5 4 Отговор
    Така се прави, когато обичаш някого.

    Коментиран от #5

    11:03 19.08.2025

  • 4 Никси

    6 1 Отговор
    не му завиждайте от труд му е и той може да си го позволи !!!.

    Коментиран от #9

    11:06 19.08.2025

  • 5 Цъцъ

    7 1 Отговор

    До коментар #3 от "Браво!":

    А тя дали го обича😉

    Коментиран от #8

    11:06 19.08.2025

  • 6 Теслата

    2 2 Отговор
    Прилича на Тесла.

    11:06 19.08.2025

  • 7 таксиджия 🚖

    2 5 Отговор
    Кристиано прави скъпи подаръци на лелчето Джорджина, за да не го зареже. Преди нея е плащал на десетки пуурно актриси и Инстаграм моделки. 😀

    Егати секс символа, ни една не му е пуснала без да плати! 🤭 А оная любимката на павката, рускинята от Дубай, даже му е отказала. Сигурно се е пазарил за цената, все пак си е сигсне.

    11:07 19.08.2025

  • 8 100 процента

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Цъцъ":

    Никоя не е само заради пари с някого. Дори и проститутките създават връзки по любов. Просто любовта не вирее без пари.

    Коментиран от #10

    11:14 19.08.2025

  • 9 айдеде

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Никси":

    Прав си легално си ги има кинтите за разлика от доста наши шопчета че и катастрофки правят но...бързо ги забравят щом размахат пачка зеленчуци ... но така е там къде бозъ се пие и чалга се чува яко от колите подобни.

    Коментиран от #12

    11:26 19.08.2025

  • 10 Така

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "100 процента":

    Е, абсолютно вярно! Тук не казвам че всички трябва да са милионери, но поне среден стандарт трябва да има!

    11:27 19.08.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Никси

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "айдеде":

    прави разлика с футболисти а не с улични хулигани !!!.

    11:37 19.08.2025

  • 13 Грозев е еничарин

    1 1 Отговор
    Хитрата златотър сачка как излъга Роналдо.Тя била обикновена продавачка в магазин на Гучи в Мадрид.Роналдо си пазарувал оттам и н аглата з латотърсачка продавачка го оплела в мрежата.

    11:37 19.08.2025

  • 14 Татра

    2 0 Отговор
    Ауууу нима много интересно !!!!

    11:38 19.08.2025

  • 15 Кънчо

    3 0 Отговор
    Кой от двамата на снимката е Роналдо?

    11:39 19.08.2025