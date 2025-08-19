Роналдо подари Porsche на годеницата си

Кристиано Роналдо отново приковава вниманието не само с постиженията си на терена, но и с щедростта си извън него. В допълнение към впечатляващия годежен пръстен с 25-каратов диамант, футболната звезда изненада годеницата си Джорджина Родригес с още един луксозен подарък – електрически спортен автомобил.

Става дума за Porsche Taycan, съобщава "Sun". Този модел е първият изцяло електрически спортен седан на немската марка и е сред десетте най-бързи в света. В зависимост от конкретната модификация, Taycan показва впечатляващи динамични характеристики. Например, версията Turbo S може да ускори от 0 до 100 км/ч за едва 2.7 секунди. Цената на такъв автомобил може да достигне значителни суми, което още веднъж подчертава мащаба на подаръка.

През последните месеци се обсъжда и нова, още по-екстремна версия на модела. Прототип на Porsche Taycan Turbo GT беше забелязан на известната писта "Нюрбургринг", където по непотвърдени данни е успял да ускори от 0 до 97 км/ч само за 1.9 секунди. Това показва, че Porsche продължава да развива своя електрически седан, подобрявайки неговата производителност и превръщайки го в още по-сериозен конкурент в сегмента на високоскоростните електромобили.

Подаръкът на Роналдо за неговата годеница е поредното доказателство, че футболните звезди се интересуват не само от луксозни часовници и бижута, но и от иновативни и мощни автомобили. Електрическото Porsche Taycan е един от най-впечатляващите електромобили на пазара и е достоен подарък за една от най-известните годеници в света.