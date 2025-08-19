Роналдо подари Porsche на годеницата си

Кристиано Роналдо отново приковава вниманието не само с постиженията си на терена, но и с щедростта си извън него. В допълнение към впечатляващия годежен пръстен с 25-каратов диамант, футболната звезда изненада годеницата си Джорджина Родригес с още един луксозен подарък – електрически спортен автомобил.
Става дума за Porsche Taycan, съобщава "Sun". Този модел е първият изцяло електрически спортен седан на немската марка и е сред десетте най-бързи в света. В зависимост от конкретната модификация, Taycan показва впечатляващи динамични характеристики. Например, версията Turbo S може да ускори от 0 до 100 км/ч за едва 2.7 секунди. Цената на такъв автомобил може да достигне значителни суми, което още веднъж подчертава мащаба на подаръка.
През последните месеци се обсъжда и нова, още по-екстремна версия на модела. Прототип на Porsche Taycan Turbo GT беше забелязан на известната писта "Нюрбургринг", където по непотвърдени данни е успял да ускори от 0 до 97 км/ч само за 1.9 секунди. Това показва, че Porsche продължава да развива своя електрически седан, подобрявайки неговата производителност и превръщайки го в още по-сериозен конкурент в сегмента на високоскоростните електромобили.
Подаръкът на Роналдо за неговата годеница е поредното доказателство, че футболните звезди се интересуват не само от луксозни часовници и бижута, но и от иновативни и мощни автомобили. Електрическото Porsche Taycan е един от най-впечатляващите електромобили на пазара и е достоен подарък за една от най-известните годеници в света.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 таксиджия 🚖
10:58 19.08.2025
2 Мемо
11:00 19.08.2025
3 Браво!
Коментиран от #5
11:03 19.08.2025
4 Никси
Коментиран от #9
11:06 19.08.2025
5 Цъцъ
До коментар #3 от "Браво!":А тя дали го обича😉
Коментиран от #8
11:06 19.08.2025
6 Теслата
11:06 19.08.2025
7 таксиджия 🚖
Егати секс символа, ни една не му е пуснала без да плати! 🤭 А оная любимката на павката, рускинята от Дубай, даже му е отказала. Сигурно се е пазарил за цената, все пак си е сигсне.
11:07 19.08.2025
8 100 процента
До коментар #5 от "Цъцъ":Никоя не е само заради пари с някого. Дори и проститутките създават връзки по любов. Просто любовта не вирее без пари.
Коментиран от #10
11:14 19.08.2025
9 айдеде
До коментар #4 от "Никси":Прав си легално си ги има кинтите за разлика от доста наши шопчета че и катастрофки правят но...бързо ги забравят щом размахат пачка зеленчуци ... но така е там къде бозъ се пие и чалга се чува яко от колите подобни.
Коментиран от #12
11:26 19.08.2025
10 Така
До коментар #8 от "100 процента":Е, абсолютно вярно! Тук не казвам че всички трябва да са милионери, но поне среден стандарт трябва да има!
11:27 19.08.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Никси
До коментар #9 от "айдеде":прави разлика с футболисти а не с улични хулигани !!!.
11:37 19.08.2025
13 Грозев е еничарин
11:37 19.08.2025
14 Татра
11:38 19.08.2025
15 Кънчо
11:39 19.08.2025