Subaru използва изкуствен интелект, за да създаде новия Forester

Шестото поколение на Subaru Forester е на пазара от едва две години, но японските инженери и стратези вече чертаят бъдещето на своя емблематичен кросоувър. Този път обаче подходът е всичко друго, но не и традиционен. В опит да превърнат наследника на модела в истински визуален магнит за по-широка аудитория, от Subaru решиха да се доверят на един неочакван тандем: изкуствения интелект и ентусиазма на собствените си фенове.

По време на есенния Subaru School Festival 2025 в Япония марката хвърли ръкавицата към своята общност. Задачата? Участниците да влязат в ролята на дизайнери и с помощта на AI инструменти да генерират своята визия за „лицето“ на бъдещия Forester. Идеята не е просто технологична игра, а мащабен експеримент за улавяне на настроенията и естетическите предпочитания на хората, които всъщност купуват тези автомобили.

След сериозна селекция, десетте най-забележителни предложения бяха пуснати за публично гласуване в официалната онлайн платформа на марката. Резултатите са меко казано колоритни. Докато част от потребителите залагат на носталгични препратки към предишни поколения или рафиниран модерен стил, други са оставили въображението си да препусне в територията на гротеската. Сред финалистите се появиха концепции, вдъхновени от... авокадо и краставица, и дори „дървен“ вариант, който би изглеждал съвсем на място в гаража на семейство Флинстоун.

Въпреки присъствието на откровено хумористични проекти, в селекцията блестят и достатъчно зрели идеи, които биха могли да послужат за вдъхновение на реалните дизайнери в студиото. От Subaru признават, че нито един от тези AI рендери няма да се превърне директно в сериен модел, но информацията е безценна. Чрез този ход компанията успява да разбере кои елементи предизвикват симпатия и кои – откровено иронично отхвърляне. Очевидно бъдещият Forester ще бъде продукт на една интересна симбиоза между алгоритмите и колективния вкус на феновете.