От "Дизелгейт" Mercedes-Benz губи още $150 милиона

Сянката на „Дизелгейт“ продължава да тегне над германските марки, като този път под прицел е Mercedes-Benz. Германският технологичен гигант се съгласи да плати близо 150 милиона долара, за да затвори поредната глава от скандала в САЩ. Споразумението с американските власти, финализирано само преди дни, е резултат от мащабно разследване на манипулирани данни за вредните емисии при дизеловите агрегати. Макар сумата да изглежда колосална, от Щутгарт побързаха да успокоят инвеститорите, че това няма да разтърси финансовата стабилност на групата.

Според информацията, предоставена от Ройтерс, прекият удар по сметките на компанията включва глоба от 120 милиона долара. Още близо 30 милиона долара остават под условие – те ще бъдат „замразени“, като сумата ще се топи с по 750 долара за всеки успешно ремонтиран или изкупуван обратно автомобил. В центъра на бурята са около 40 000 превозни средства, чиито системи за пречистване на изгорелите газове се нуждаят от спешна софтуерна или техническа намеса.

Собствениците на засегнатите дизелови коли също няма да останат с празни ръце. Всеки, който предостави автомобила си за необходимата корекция, ще получи обезщетение от 2000 долара. Това е част от по-широк ангажимент на Mercedes-Benz за възстановяване на доверието и гарантиране, че в бъдеще подобни софтуерни „трикове“, които прикриват реалното замърсяване по време на тестове, няма да видят бял свят.

Припомняме, че това далеч не е първото плащане по темата – преди пет години марката вече изплати зашеметяващите 2.2 милиарда долара по подобни искове. Въпреки че софтуерът е позволявал на колите да изглеждат „чисти“ в лабораторията, на пътя те са изхвърляли в пъти повече азотни оксиди от допустимото. Въпреки поредната финансова санкция, интересът към моделите на „премиум германската тройка“ остава висок, което доказва, че лоялността на феновете често е по-силна от екологичните размирици.