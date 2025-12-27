Новини
От "Дизелгейт" Mercedes-Benz губи още $150 милиона

27 Декември, 2025 13:05

Неточното отчитане на емисиите е напът да приключи

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Сянката на „Дизелгейт“ продължава да тегне над германските марки, като този път под прицел е Mercedes-Benz. Германският технологичен гигант се съгласи да плати близо 150 милиона долара, за да затвори поредната глава от скандала в САЩ. Споразумението с американските власти, финализирано само преди дни, е резултат от мащабно разследване на манипулирани данни за вредните емисии при дизеловите агрегати. Макар сумата да изглежда колосална, от Щутгарт побързаха да успокоят инвеститорите, че това няма да разтърси финансовата стабилност на групата.

Според информацията, предоставена от Ройтерс, прекият удар по сметките на компанията включва глоба от 120 милиона долара. Още близо 30 милиона долара остават под условие – те ще бъдат „замразени“, като сумата ще се топи с по 750 долара за всеки успешно ремонтиран или изкупуван обратно автомобил. В центъра на бурята са около 40 000 превозни средства, чиито системи за пречистване на изгорелите газове се нуждаят от спешна софтуерна или техническа намеса.

Собствениците на засегнатите дизелови коли също няма да останат с празни ръце. Всеки, който предостави автомобила си за необходимата корекция, ще получи обезщетение от 2000 долара. Това е част от по-широк ангажимент на Mercedes-Benz за възстановяване на доверието и гарантиране, че в бъдеще подобни софтуерни „трикове“, които прикриват реалното замърсяване по време на тестове, няма да видят бял свят.

Припомняме, че това далеч не е първото плащане по темата – преди пет години марката вече изплати зашеметяващите 2.2 милиарда долара по подобни искове. Въпреки че софтуерът е позволявал на колите да изглеждат „чисти“ в лабораторията, на пътя те са изхвърляли в пъти повече азотни оксиди от допустимото. Въпреки поредната финансова санкция, интересът към моделите на „премиум германската тройка“ остава висок, което доказва, че лоялността на феновете често е по-силна от екологичните размирици.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Механик

    5 1 Отговор
    Скоро новите мерчовци ще са само в моргите.

    13:13 27.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Субар

    7 0 Отговор
    Накратко:

    Европейските клиенти плащат обезщетението на американските клиенти.

    13:14 27.12.2025

  • 5 Обективен

    2 3 Отговор
    Вагините винаги са били по здрави от прехвалените модерни каруци ,които струват по над сто хил. Евра.

    13:16 27.12.2025

  • 6 От село

    6 1 Отговор
    Тази марка е карат само късопишщковците ,за да си избиват комплексите.

    13:19 27.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Тихо!

    3 3 Отговор

    До коментар #7 от "ООрана държава":

    Разбрахме, че нямаш пари за хубава кола. Няма нищо по евтино от евтин баварец втора ръка. Но на село сигурно минаваш за важен.

    Коментиран от #12

    13:23 27.12.2025

  • 9 Гост

    2 0 Отговор
    Днеска един с Мерцедес кара с 50км/ч на извънградски път.

    13:28 27.12.2025

  • 10 САМО ТЪПАЦИТЕ

    4 2 Отговор
    Си купуват мерц.

    13:32 27.12.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ООрана държава

    3 2 Отговор

    До коментар #8 от "Тихо!":

    Лично съм му свалил нанлоните от седалките, а ти с каручката и пари за люцерна едвам сбрал за зимата да има гориво за коня

    13:36 27.12.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Евродебил

    2 0 Отговор
    Нищо не е...комар ги ужилил.Тая сума е като капчица в морето съпоставена с плащанията към украйна.Да не казвам,че само Миндич го начетоха с толкова,а злите хибридни езици говорят,че това е само малка част която си бега еврейна.

    13:41 27.12.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 трън

    2 1 Отговор
    дизел гейт беше първото забиване на нож в гърба на Европейския съюз от своя са брат САЩ . Европейски съюз трябва да стане абсолютно независим от всички!

    13:50 27.12.2025

  • 19 ООрана държава

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "Никси":

    Ша барнеш мамула на село, от кога в Дивотино си мислите че сте квартал на София?

    Коментиран от #20

    13:56 27.12.2025

  • 20 Никси

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "ООрана държава":

    Абе аз не съм от Перник бе , кво Дивотино сънуваш !!!.

    14:05 27.12.2025