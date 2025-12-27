От "Дизелгейт" Mercedes-Benz губи още $150 милиона

Сянката на „Дизелгейт“ продължава да тегне над германските марки, като този път под прицел е Mercedes-Benz. Германският технологичен гигант се съгласи да плати близо 150 милиона долара, за да затвори поредната глава от скандала в САЩ. Споразумението с американските власти, финализирано само преди дни, е резултат от мащабно разследване на манипулирани данни за вредните емисии при дизеловите агрегати. Макар сумата да изглежда колосална, от Щутгарт побързаха да успокоят инвеститорите, че това няма да разтърси финансовата стабилност на групата.
Според информацията, предоставена от Ройтерс, прекият удар по сметките на компанията включва глоба от 120 милиона долара. Още близо 30 милиона долара остават под условие – те ще бъдат „замразени“, като сумата ще се топи с по 750 долара за всеки успешно ремонтиран или изкупуван обратно автомобил. В центъра на бурята са около 40 000 превозни средства, чиито системи за пречистване на изгорелите газове се нуждаят от спешна софтуерна или техническа намеса.
Собствениците на засегнатите дизелови коли също няма да останат с празни ръце. Всеки, който предостави автомобила си за необходимата корекция, ще получи обезщетение от 2000 долара. Това е част от по-широк ангажимент на Mercedes-Benz за възстановяване на доверието и гарантиране, че в бъдеще подобни софтуерни „трикове“, които прикриват реалното замърсяване по време на тестове, няма да видят бял свят.
Припомняме, че това далеч не е първото плащане по темата – преди пет години марката вече изплати зашеметяващите 2.2 милиарда долара по подобни искове. Въпреки че софтуерът е позволявал на колите да изглеждат „чисти“ в лабораторията, на пътя те са изхвърляли в пъти повече азотни оксиди от допустимото. Въпреки поредната финансова санкция, интересът към моделите на „премиум германската тройка“ остава висок, което доказва, че лоялността на феновете често е по-силна от екологичните размирици.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Механик
13:13 27.12.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Субар
Европейските клиенти плащат обезщетението на американските клиенти.
13:14 27.12.2025
5 Обективен
13:16 27.12.2025
6 От село
13:19 27.12.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Тихо!
До коментар #7 от "ООрана държава":Разбрахме, че нямаш пари за хубава кола. Няма нищо по евтино от евтин баварец втора ръка. Но на село сигурно минаваш за важен.
Коментиран от #12
13:23 27.12.2025
9 Гост
13:28 27.12.2025
10 САМО ТЪПАЦИТЕ
13:32 27.12.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 ООрана държава
До коментар #8 от "Тихо!":Лично съм му свалил нанлоните от седалките, а ти с каручката и пари за люцерна едвам сбрал за зимата да има гориво за коня
13:36 27.12.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Евродебил
13:41 27.12.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 трън
13:50 27.12.2025
19 ООрана държава
До коментар #17 от "Никси":Ша барнеш мамула на село, от кога в Дивотино си мислите че сте квартал на София?
Коментиран от #20
13:56 27.12.2025
20 Никси
До коментар #19 от "ООрана държава":Абе аз не съм от Перник бе , кво Дивотино сънуваш !!!.
14:05 27.12.2025