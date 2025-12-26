Geely тества революционна система за управление на колелата (ВИДЕО)

Китайският технологичен гигант Geely е на път да пренапише законите на физиката при маневриране, демонстрирайки прототип, който кара досегашните представи за управление да изглеждат като от миналия век. Експерименталният електрически кросоувър Geely EX5 буквално „танцува“ на пътя благодарение на революционна система, при която всяко от четирите колела се направлява напълно независимо и може да се завърта на невероятните 90 градуса.

За разлика от познатите ни луксозни лимузини със завиващ заден мост, където отклонението е едва няколко градуса, тук архитектурата е радикално различна. Инженерите са внедрили електромоторите директно в самите колела, елиминирайки нуждата от тежки трансмисии и кормилни щанги. Тази „свобода“ позволява на автомобила да извършва пируети с нулев радиус на завой, да се движи странично в „режим на рак“ или да се вмъква в паркоместа, които досега се считаха за невъзможни.

Една от най-атрактивните функции, показани от Geely, е управлението на колата „отвън“. По време на демонстрацията софтуерът бе контролиран чрез специална ръкавица, но в серийно бъдеще това ще става през смарт часовник или телефон. Представете си как слизате пред тесен гараж и просто „нареждате“ на своя Geely EX5 да се паркира сам, докато вие стоите на тротоара.

Освен удобството в градската джунгла, системата обещава и неподозирани нива на безопасност. Възможността за прецизно регулиране на ъгъла и сцеплението на всяко колело в реално време позволява на електрониката да контрира аквапланинг, силен страничен вятър или загуба на стабилност при резки маневри с висока скорост. Това на практика е еволюция на системата ESP, пренесена на съвсем ново механично ниво.

Разбира се, пътят до масовото производство не е без препятствия. Самата компания признава, че технологията е в ранен стадий, а скептиците посочват сериозен конструктивен компромис: за да се завъртят колелата на 90 градуса, са нужни огромни арки, които „изяждат“ пространството в интериора и багажника. Не е изключено задните седалки в прототипа да са били жертвани в името на маневреността – детайл, който Geely умело прикри със затъмнени стъкла във видеото.

Докато чакаме тази фантастика да стане реалност, стандартният Geely EX5 вече прави фурор на пазара. Изграден върху модулната платформа GEA, кросоувърът предлага солидна мощност от 215 к.с. и пробег от около 430 км по цикъла WLTP. Моделът, познат в Китай като Galaxy E5, е ключов играч в глобалната стратегия на марката и вече се произвежда в Малайзия под името Proton eMas 7, доказвайки, че Geely има сериозни намерения да диктува правилата в електрическата ера.