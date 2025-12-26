На ход е новата Lada Azimut

Руският автомобилен гигант Автоваз подготвя мащабна офанзива, която обещава да разтърси пазара през 2026 година с два коренно различни, но еднакво интригуващи проекта. В Толиати кипи трескава дейност, а инженерните екипи работят на пълни обороти, за да вдъхнат живот на амбициозните планове, които ще дефинират бъдещето на марката Lada.

Голямата новина, която без съмнение ще прикове погледите, е предстоящото раждане на новия флагман в гамата – Lada Azimut. Този кросоувър не е просто поредното попълнение, а стратегически скок напред, базиран на собствена технологична архитектура. Очаква се конвейерът да заработи с пълна сила още през следващото лято, а към момента прототипите на Lada Azimut „изпиват“ хиляди километри в интензивни изпитания. Машината е буквално на финалната права преди официалната хомологация, която ще отвори вратите към шоурумите.

Паралелно с модерния полъх на новия кросоувър, Автоваз поднася и истински подарък за любителите на класиката и коравите машини. Вечната Niva Legend се подготвя за своята поредна младост. Иконата на руския офроуд най-после ще получи „сърцето“, за което феновете мечтаят от десетилетия – мощен 1,8-литров бензинов агрегат. Тази сериозна техническа инжекция ще преобрази поведението на всъдехода, давайки му така необходимата тяга както за асфалта, так и за най-тежките терени, където моделът отдавна е легенда.

Сякаш това не е достатъчно, та за да поддържа адреналина висок, производителят загатна и за попълнение в спортното си семейство. Очаква се дебютът на наточената Lada Vesta Sport, която да задоволи глада за скорост и по-динамично управление. Очевидно е, че 2026 година ще бъде преломна за марката, съчетавайки в себе си технологичната еволюция на Lada Azimut и непокорния дух на обновената Niva Legend.