На ход е новата Lada Azimut

Руският автомобилен гигант Автоваз подготвя мащабна офанзива, която обещава да разтърси пазара през 2026 година с два коренно различни, но еднакво интригуващи проекта. В Толиати кипи трескава дейност, а инженерните екипи работят на пълни обороти, за да вдъхнат живот на амбициозните планове, които ще дефинират бъдещето на марката Lada.
Голямата новина, която без съмнение ще прикове погледите, е предстоящото раждане на новия флагман в гамата – Lada Azimut. Този кросоувър не е просто поредното попълнение, а стратегически скок напред, базиран на собствена технологична архитектура. Очаква се конвейерът да заработи с пълна сила още през следващото лято, а към момента прототипите на Lada Azimut „изпиват“ хиляди километри в интензивни изпитания. Машината е буквално на финалната права преди официалната хомологация, която ще отвори вратите към шоурумите.
Паралелно с модерния полъх на новия кросоувър, Автоваз поднася и истински подарък за любителите на класиката и коравите машини. Вечната Niva Legend се подготвя за своята поредна младост. Иконата на руския офроуд най-после ще получи „сърцето“, за което феновете мечтаят от десетилетия – мощен 1,8-литров бензинов агрегат. Тази сериозна техническа инжекция ще преобрази поведението на всъдехода, давайки му така необходимата тяга както за асфалта, так и за най-тежките терени, където моделът отдавна е легенда.
Сякаш това не е достатъчно, та за да поддържа адреналина висок, производителят загатна и за попълнение в спортното си семейство. Очаква се дебютът на наточената Lada Vesta Sport, която да задоволи глада за скорост и по-динамично управление. Очевидно е, че 2026 година ще бъде преломна за марката, съчетавайки в себе си технологичната еволюция на Lada Azimut и непокорния дух на обновената Niva Legend.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 артилерист
10:22 26.12.2025
4 Руснаците нямат покупателна способност
На всекиго според потребностите
На всекиго според способностите
Парите са излишни
Коментиран от #6, #27
10:25 26.12.2025
5 ДЕБИТ
10:30 26.12.2025
6 Бат Жоро
До коментар #4 от "Руснаците нямат покупателна способност":Парите за излишни. Екзистенциално точно казано
10:32 26.12.2025
7 Сзо
10:32 26.12.2025
8 българин
Коментиран от #14, #21
10:32 26.12.2025
9 Ще се купуват
и чакане 15 г.
10:32 26.12.2025
10 Сийка
10:34 26.12.2025
11 Ку-ку
10:35 26.12.2025
12 Браво на братоушките
10:35 26.12.2025
13 Хм Хм
10:36 26.12.2025
14 Я кажи
До коментар #8 от "българин":Какво произвежда България?
Коментиран от #17, #18, #23
10:36 26.12.2025
15 7357
Коментиран от #22
10:38 26.12.2025
16 Лада-Чайна
10:40 26.12.2025
17 Tролове
До коментар #14 от "Я кажи":От най-tъпите.
Сега ще ги видиш как ще налазят
10:42 26.12.2025
18 Даааа
До коментар #14 от "Я кажи":Абе, по-добре и да не произвеждаме като не можем, отколкото да правим подобни "ковчези" и да си мислим, че сме много велики! Имаме достатъчно производства, които правят части за световно известни марки автомобили и засега толкова, а занапред кой да знае! Но да се пънеш, че си "много голяма" сила и 50-60г. да не можеш да направиш сносен автомобил въпреки, че много от колите са им "копирани".....е това вече говори за некадърност съчетана с амбиции за "величие"....
Коментиран от #33
10:42 26.12.2025
19 Паста
10:43 26.12.2025
20 пешо
10:45 26.12.2025
21 БАРС
До коментар #8 от "българин":ГЛУПАВ КОМЕНТАР МОДЕБИ НАЙ ГЛУПАВ ОТ ВСИЧКИ КОМЕНТАРИИ.РАШКИТЕ СИ ПРАВЯТ,РАКЕТИ САМОЛЕТИ ,СПЪТНИЦИ ИЗТРЕЛВАТ ВЛАКОВЕ,КАМИОНИ ,АВТОБуСИ ПРОИЗВЕЖДАТ ТАКА СЕ НЕ ПРОБЛЕМ ДА ПРАВЯТ КОЛИ.ЛАДАЬА СИ ДОБРА КОЛА .В ГЕРМАНИЯ ВИДЯХ НОВА ЛАДА КУПЕНА В ГЕРМАНИЯ С НЕМСКА РЕГИСТРАЦИЯ НЕ ПОМНЯ МИСЛЯ СЕ БЕШЕ ЛАДА ВЕСТА МНОГО Е КРАСИВА И В САЛОНА И КАКТО И КУПЕТО.ЧЕСТНО С УДОВОЛСТВИЕ БИХ МИ Я КУПИЛ.ГОЛЯМА ПОЧТИ КОЛКОТО ПАСАТ ПО ЬОЧНО МИСЛЯ КОЛКОТО НОВАТА АСТРА Е ДЪЛГА .НОВАТА АСТРА Е ПО ГОЛЯМА ОТ СТАРИТЕ
.
Коментиран от #26
10:45 26.12.2025
22 БАРС
До коментар #15 от "7357":ТА ПРАВ СИ КОЛА СИ Е.МНГО ТУЕА В КОММЕНТАРИИТЕ ПЛЮЯТ ЛАДАТА НО РАШКИТЕ СЕ СТАРАЯТ ДА Е ПО ОПРОСТЕН АВТОМОБИЛА НАДЕЖДЕН И ПО ДОСТЪПНА ЦЕНА.ДА ТИЯ ДЕТО ПЛЮЯТ СИГУРЕН СЪМ ,ЧЕ ИЛИ НЯМАТ КОЛА ТЛИ АКО ИМАТ НЯКОЙ СТАР БАРУТНИК И ПОНЕЖЕ СА ЗАПЪДНИ И КАТО ТРЯБВА ГО РЕМОНТИРАТ ТА КАТО ИМ КАЖАТ ЦЕНАТА ПОЧВА ДА ИМ ТРЕПЕРЯТ И ДОЛНАТА УСТНА
Коментиран от #24, #28
10:51 26.12.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Опростен
До коментар #22 от "БАРС":ще е..... Като не им се отдават сложните работи.
10:54 26.12.2025
25 така е
10:56 26.12.2025
26 А бе
До коментар #21 от "БАРС":произвеждат желязото на изброеното от теб, двигатели, електроника и прецизна механика са западни, та с тия санкции не им е розово положението
10:56 26.12.2025
27 БАРС
До коментар #4 от "Руснаците нямат покупателна способност":КОЙ ТИ КАЗА ,ЧЕ НЯМАТ ПОКУПАТЕЛНА СПОСОБНОСТ.ТА ТЕ ДАЖЕ КОЛИТЕ ИМ ВТОРА ОТ ВТОРА РЪКА СА ПО НОВИ ОТ НАШИТЕ В БЪЛГАРИЯ ДЕТО ОЩЕ КАРАТ ОТ 90 ТЕ ГОД НА МИНАЛИЯТ ВЕК НО Важно Е ЧЕ ЗАПЪДНА НАЛИ ТАКА.ДА НЕ ГОВОРИМ ЧЕ НА ГЛАВА НА НАСЕЛЕНИЕТО КАРАТ МНОГО ПОВЕЧЕ НОВИ КОЛИ ОТ НАС БЕЗ ДА СА В ЕС И ДА НЕ ГОВОРИМ ,СЕ ЦЯЛ Живот РАШКИТЕ СА В УМИШЛЕННО САНКЦИИ Без ДА ИМА ЗА КАКВО.
Коментиран от #30, #32
10:57 26.12.2025
28 е колко да е достъпна
До коментар #22 от "БАРС":Москвича в русия е с 10 хиляди долара по-скъп от оригиналния китаец в Украйна.
10:57 26.12.2025
29 Никси
11:06 26.12.2025
30 мечо
До коментар #27 от "БАРС":като гледам как пишеш май родния ти език е руски
11:13 26.12.2025
31 антипутя
Коментиран от #36, #37
11:14 26.12.2025
32 Никси
До коментар #27 от "БАРС":Остави ги те нарочно плюят , в ю-туб видели новия влак Буревестник , вагоните на два етажа а електрическия електровоз дето тегли вагоните е по голям и по дълъг от наще локомотиви , то не е само това а па тия нека плюят и храчат , хората си бачкат и произвеждат за техните си нужди !!!.
11:16 26.12.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Пича
11:18 26.12.2025
36 Никси
До коментар #31 от "антипутя":За тебе Запорожка требе с две ремаркета , бягай да се запишеш в Мототехника да не я изтървеш и нея !!!.
Коментиран от #38
11:19 26.12.2025
37 Пенчо
До коментар #31 от "антипутя":Прехвърли я на внука. Тъкмо ще му излезе реда до пенсия.
11:24 26.12.2025
38 БАРС
До коментар #36 от "Никси":МАНИ ГОБЕ. ТОЯ НЕЕ ИМАЛ РАДОСТА ДА СИ ВЗЕМЕ СИБИРКА ЗА ЖЕНА И СЕГА ЗАВИЖДА. ТВОЯТА ОТГДЕ Е УСПЕХ И С РАДОСТ ДА СИ Я КАРАЖ
11:27 26.12.2025