Най-сетне автомобилите на BYD са в България

25 Декември, 2025 12:05, обновена 25 Декември, 2025 14:05

Модел Seal U DM-i е изложен в столичен мол

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Китайският автомобилен колос BYD официално стъпи на българска земя, слагайки край на месеците спекулации и нетърпеливо очакване от страна потребителите. Празничният сезон донесе истинска изненада за пазара, след като първите демонстрационни автомобили на бранда вече „позират“ пред широката публика в София. Автомобил на китайския гигант BYD (по-конкретно моделът Seal U DM-i) в момента е изложен в The Mall на бул. „Цариградско шосе“ в София. Макар мащабна медийна кампания все още да предстои, присъствието на марката обещава сериозно разместване на пластовете в сегмента на електрифицираните возила.

Операциите на BYD у нас се развиват със закъснение, но сега ключова роля в този процес играе добре познатият дилър "Дарукар". Официалното потвърждение дойде под формата на нов специализиран уебсайт, който разкрива и първото ударно дуо, с което китайците ще атакуват българския потребител. Очаква се управлението за нашия регион да бъде тясно свързано с централата в Букурещ, където BYD вече гради мащабна мрежа от десетки центрове, загатвайки за подобна агресивна стратегия и на местна почва.

Звездата на електрическия фронт безспорно е Sealion 7 – динамичен SUV, който пристига с авангардната технология Blade Battery. Моделът се предлага с два варианта на капацитет – 82,5 kWh и 91,3 kWh, като осигурява пробег до внушителните 502 километра. Инженерното чудо тук обаче е скоростта на зареждане: при голямата батерия са необходими едва 18 минути, за да сте готови за път. Цените за този технологичен хищник в България се очаква да варират в диапазона между 79 000 и 97 000 лева с ДДС, което го позиционира като изключително опасен конкурент на утвърдените европейски марки.

За тези, които все още изпитват лек скептицизъм към изцяло електрическия пробег, BYD предлага своя „играч на дълги разстояния“ – плъг-ин хибрида Seal U DM-i. С обща автономност от цели 1080 километра и възможност за изминаване на 125 км чисто на ток, този модел е идеален мост към бъдещето. С мощност, достигаща до 324 к.с., и задвижване на четирите колела в топ версиите, Seal U DM-i влиза на пазара с прогнозни цени от около 75 000 до 92 000 лева.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Гост

    7 15 Отговор
    Е, и? Биг пръц... мое ли да бие Е60? Ми...
    , дарак...

    14:09 25.12.2025

  • 2 Пилот на Ферари

    14 1 Отговор
    Не знам чии цени са верни , но гледам на друго място BYD който прилича на Porsche Cayenne с цена 52 000 лева .

    14:10 25.12.2025

  • 3 Приветствам

    10 8 Отговор
    отлични машини

    14:21 25.12.2025

  • 4 Няма драма

    27 0 Отговор
    От Италия можеш да си я купиш по евтино и преди да са стъпали на бг земя. В БГ няма отстъпки а само надценки :) честито на баламурниците

    Коментиран от #10

    14:21 25.12.2025

  • 5 Директора👨‍✈️

    7 0 Отговор
    "Инженерното чудо тук обаче е скоростта на зареждане: при голямата батерия са необходими едва 18 минути, за да сте готови за път."

    На каква зарядна станция са тези показатели?

    Коментиран от #21

    14:24 25.12.2025

  • 6 Опааа

    10 7 Отговор
    Ужас! 100 бона…🤦‍♂️ И след 3г.батерията е чао!

    Коментиран от #11, #12

    14:40 25.12.2025

  • 7 Край

    2 3 Отговор
    Тесла и всички останали.

    14:56 25.12.2025

  • 8 Варна 3

    5 1 Отговор
    Аз съм виждал в България такива BYDта много отдавна. И много отдавна са си тук. Някои с български регстрации, други с чужди...

    15:00 25.12.2025

  • 9 карчи

    5 0 Отговор
    Жалко, че ще ги предлагат дилърите на бе еН ве😐

    15:01 25.12.2025

  • 10 Утман

    10 0 Отговор

    До коментар #4 от "Няма драма":

    Каква Италия, в Китай са по 20 000 лева. Ще ходим с един пич и ще си вземем от там. За една седмица ще ги докараме на самоход.

    Коментиран от #14

    15:01 25.12.2025

  • 11 Смешко

    7 5 Отговор

    До коментар #6 от "Опааа":

    Гаранцията на батерията е 8 години или 250 хиляди километра. А ти пъни смърдящия дизелов голф и се кефи, че не си прецакан с елвктричка и яко злобей срещу „баламурниците”, които са си дали парите.

    Коментиран от #16

    15:05 25.12.2025

  • 12 ФАКТИ

    1 3 Отговор

    До коментар #6 от "Опааа":

    Изпуснал си една нула. Първите 8г. и 192 хил. км е в гаранция. След 20 години батерията е на 80%, и тогава по желание се подменя с нова за под 3 бона (цена в евро в момента при връщане на старата), а старата се ползва още 10 години за съхранение на ток от солари, където не се изискват високи пикови токове.

    в Тесла Клуб БГ има много Model S от 2013 на по 300 хил. с 87-90% остатъчен капацитет.

    Коментиран от #15, #19

    15:10 25.12.2025

  • 13 Асен

    6 1 Отговор
    Ако са такива цените няма никакъв смисъл от Китайски автомобили простата аритметика показва че са на едно ценово ниво с Европейските и Японските. Даже и да си я купиш хипотетично след това тази кола е непродаваема избора е дали да я дадеш за скрап или да я разпродаваш на части. За да има продаваемост на такива коли трябва да са поне 40 % по ниски с тези на Европа.

    15:12 25.12.2025

  • 14 Кит

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "Утман":

    Пусни БИДетата по Еконт, по-евтино и бързо ще ти излезе!

    15:15 25.12.2025

  • 15 Така е

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "ФАКТИ":

    Като изтече гаранцията си приготви 20000 евра за доставка и монтаж на батерията.

    15:29 25.12.2025

  • 16 Хасан Келеш

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Смешко":

    Дизеловия голф ми служи вярно 20г. Този електрически скопец, колко ще изкара?

    15:36 25.12.2025

  • 17 НЕТЪРПЕЛИВО ОЧАКВАНЕ

    0 0 Отговор
    Страшно съм нетърпелив да си купя нов китайски кашон! Спешно си продавам апартамента и ще тегля кредит,за да карам някой от китайските боклуци.

    15:40 25.12.2025

  • 18 Пилотът Гошу

    0 0 Отговор
    Ма естествено, че нормалните хора ще дадат по 100 бона за китаец... 😂😂😂

    15:41 25.12.2025

  • 19 Кондьо

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "ФАКТИ":

    Да, ако наемеш 10 човека от махалата да я бутат, може и да издаяниш 20г.

    15:41 25.12.2025

  • 21 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Директора👨‍✈️":

    На 6ти блок на АЕЦа, зареждаш и светиш, кат бушон!

    15:41 25.12.2025