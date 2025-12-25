Най-сетне автомобилите на BYD са в България

Китайският автомобилен колос BYD официално стъпи на българска земя, слагайки край на месеците спекулации и нетърпеливо очакване от страна потребителите. Празничният сезон донесе истинска изненада за пазара, след като първите демонстрационни автомобили на бранда вече „позират“ пред широката публика в София. Автомобил на китайския гигант BYD (по-конкретно моделът Seal U DM-i) в момента е изложен в The Mall на бул. „Цариградско шосе“ в София. Макар мащабна медийна кампания все още да предстои, присъствието на марката обещава сериозно разместване на пластовете в сегмента на електрифицираните возила.
Операциите на BYD у нас се развиват със закъснение, но сега ключова роля в този процес играе добре познатият дилър "Дарукар". Официалното потвърждение дойде под формата на нов специализиран уебсайт, който разкрива и първото ударно дуо, с което китайците ще атакуват българския потребител. Очаква се управлението за нашия регион да бъде тясно свързано с централата в Букурещ, където BYD вече гради мащабна мрежа от десетки центрове, загатвайки за подобна агресивна стратегия и на местна почва.
Звездата на електрическия фронт безспорно е Sealion 7 – динамичен SUV, който пристига с авангардната технология Blade Battery. Моделът се предлага с два варианта на капацитет – 82,5 kWh и 91,3 kWh, като осигурява пробег до внушителните 502 километра. Инженерното чудо тук обаче е скоростта на зареждане: при голямата батерия са необходими едва 18 минути, за да сте готови за път. Цените за този технологичен хищник в България се очаква да варират в диапазона между 79 000 и 97 000 лева с ДДС, което го позиционира като изключително опасен конкурент на утвърдените европейски марки.
За тези, които все още изпитват лек скептицизъм към изцяло електрическия пробег, BYD предлага своя „играч на дълги разстояния“ – плъг-ин хибрида Seal U DM-i. С обща автономност от цели 1080 километра и възможност за изминаване на 125 км чисто на ток, този модел е идеален мост към бъдещето. С мощност, достигаща до 324 к.с., и задвижване на четирите колела в топ версиите, Seal U DM-i влиза на пазара с прогнозни цени от около 75 000 до 92 000 лева.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
, дарак...
14:09 25.12.2025
2 Пилот на Ферари
14:10 25.12.2025
3 Приветствам
14:21 25.12.2025
4 Няма драма
Коментиран от #10
14:21 25.12.2025
5 Директора👨✈️
На каква зарядна станция са тези показатели?
Коментиран от #21
14:24 25.12.2025
6 Опааа
Коментиран от #11, #12
14:40 25.12.2025
7 Край
14:56 25.12.2025
8 Варна 3
15:00 25.12.2025
9 карчи
15:01 25.12.2025
10 Утман
До коментар #4 от "Няма драма":Каква Италия, в Китай са по 20 000 лева. Ще ходим с един пич и ще си вземем от там. За една седмица ще ги докараме на самоход.
Коментиран от #14
15:01 25.12.2025
11 Смешко
До коментар #6 от "Опааа":Гаранцията на батерията е 8 години или 250 хиляди километра. А ти пъни смърдящия дизелов голф и се кефи, че не си прецакан с елвктричка и яко злобей срещу „баламурниците”, които са си дали парите.
Коментиран от #16
15:05 25.12.2025
12 ФАКТИ
До коментар #6 от "Опааа":Изпуснал си една нула. Първите 8г. и 192 хил. км е в гаранция. След 20 години батерията е на 80%, и тогава по желание се подменя с нова за под 3 бона (цена в евро в момента при връщане на старата), а старата се ползва още 10 години за съхранение на ток от солари, където не се изискват високи пикови токове.
в Тесла Клуб БГ има много Model S от 2013 на по 300 хил. с 87-90% остатъчен капацитет.
Коментиран от #15, #19
15:10 25.12.2025
13 Асен
15:12 25.12.2025
14 Кит
До коментар #10 от "Утман":Пусни БИДетата по Еконт, по-евтино и бързо ще ти излезе!
15:15 25.12.2025
15 Така е
До коментар #12 от "ФАКТИ":Като изтече гаранцията си приготви 20000 евра за доставка и монтаж на батерията.
15:29 25.12.2025
16 Хасан Келеш
До коментар #11 от "Смешко":Дизеловия голф ми служи вярно 20г. Този електрически скопец, колко ще изкара?
15:36 25.12.2025
17 НЕТЪРПЕЛИВО ОЧАКВАНЕ
15:40 25.12.2025
18 Пилотът Гошу
15:41 25.12.2025
19 Кондьо
До коментар #12 от "ФАКТИ":Да, ако наемеш 10 човека от махалата да я бутат, може и да издаяниш 20г.
15:41 25.12.2025
20 НЕТЪРПЕЛИВО ОЧАКВАНЕ
15:41 25.12.2025
21 Гост
До коментар #5 от "Директора👨✈️":На 6ти блок на АЕЦа, зареждаш и светиш, кат бушон!
15:41 25.12.2025