Най-сетне автомобилите на BYD са в България

Китайският автомобилен колос BYD официално стъпи на българска земя, слагайки край на месеците спекулации и нетърпеливо очакване от страна потребителите. Празничният сезон донесе истинска изненада за пазара, след като първите демонстрационни автомобили на бранда вече „позират“ пред широката публика в София. Автомобил на китайския гигант BYD (по-конкретно моделът Seal U DM-i) в момента е изложен в The Mall на бул. „Цариградско шосе“ в София. Макар мащабна медийна кампания все още да предстои, присъствието на марката обещава сериозно разместване на пластовете в сегмента на електрифицираните возила.

Операциите на BYD у нас се развиват със закъснение, но сега ключова роля в този процес играе добре познатият дилър "Дарукар". Официалното потвърждение дойде под формата на нов специализиран уебсайт, който разкрива и първото ударно дуо, с което китайците ще атакуват българския потребител. Очаква се управлението за нашия регион да бъде тясно свързано с централата в Букурещ, където BYD вече гради мащабна мрежа от десетки центрове, загатвайки за подобна агресивна стратегия и на местна почва.

Звездата на електрическия фронт безспорно е Sealion 7 – динамичен SUV, който пристига с авангардната технология Blade Battery. Моделът се предлага с два варианта на капацитет – 82,5 kWh и 91,3 kWh, като осигурява пробег до внушителните 502 километра. Инженерното чудо тук обаче е скоростта на зареждане: при голямата батерия са необходими едва 18 минути, за да сте готови за път. Цените за този технологичен хищник в България се очаква да варират в диапазона между 79 000 и 97 000 лева с ДДС, което го позиционира като изключително опасен конкурент на утвърдените европейски марки.

За тези, които все още изпитват лек скептицизъм към изцяло електрическия пробег, BYD предлага своя „играч на дълги разстояния“ – плъг-ин хибрида Seal U DM-i. С обща автономност от цели 1080 километра и възможност за изминаване на 125 км чисто на ток, този модел е идеален мост към бъдещето. С мощност, достигаща до 324 к.с., и задвижване на четирите колела в топ версиите, Seal U DM-i влиза на пазара с прогнозни цени от около 75 000 до 92 000 лева.