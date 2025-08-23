Mистериозен болид изненада шофьори на магистрала в Чехия (ВИДЕО)

Яркочервена състезателна кола с класическата разцветка Marlboro е заснета да се движи по чешката магистрала D4, което предизвика вълнение в социалните медии и доведе до полицейско разследване. Въпреки че първоначално беше сбъркана с болид от Formula 1 на Ferrari, колата всъщност е Dallara GP2/08, високопроизводителен едноместен болид, използван в сериите GP2, бившата стъпка към Formula 1.

Видеото показва колата, която е вярна реплика на Ferrari F2007 или F2008, да се вие сред трафика с група ескортни автомобили, включително жълт спортен автомобил и оранжево Lamborghini, които изглеждат като че ли ѝ разчистват пътя. Задвижван от 4,0-литров V8 Mecachrome двигател, който произвежда около 620 к.с., автомобилът GP2 е способен на брутално ускорение (0-100 км/ч за 2,9 секунди) и максимална скорост от 328 км/ч в конфигурация с ниско съпротивление.

Шофьорът, който беше облечен в състезателен костюм и каска, беше заснета и как небрежно спира на бензиностанция и прави дрифт на паркинга. Това не е първият път, когато този конкретен автомобил е забелязан на магистрала D4, тъй като е бил заснеман и преди, през 2019 и 2023 година, което е донесло на шофьора прякора „Фантомът на D4“.

Чешката полиция разследва инцидента, тъй като автомобилът не е разрешен за движение по пътищата и представлява значителен риск за безопасността. Шофьорът може да бъде подведен под отговорност за управление на автомобил без разрешение за движение, регистрационни номера или подходящо оборудване за безопасност. Въпреки очевидната опасност, реакцията на обществеността в социалните медии е предимно положителна, като много хора аплодират дързостта на шофьора и зрелището на състезателен автомобил на обществен път.