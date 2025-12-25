Крило на Байерн Мюнхен изпревари Меси и Ямал в престижна класация

Крилото на Байерн Мюнхен Майкъл Олисе е футболистът с най-много асистенции през 2025 година. Класацията е за всички елитни дивизии и мачове на национални отбори в света.
24-годишният французин е асистирал за 30 гола на свои съотборници през последните 12 месеца. Сторил го е в 66 мача.
Michael Olise has delivered the most assists of any player in all first divisions in 2025 (all competitions + national teams) [@Transfermarkt] pic.twitter.com/F95htXpbPY
— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) December 25, 2025
На второ място в класацията е Лионел Меси. Аржентинската суперзвезда на Интер Маями има 29 асистенции в 54 двубоя. Трети се нарежда Ламин Ямал. Той е подал за 27 гола на Барселона и Испания в 60 мача.
Майкъл Олисе се утвърди като един от най-важните футболисти на Байерн. Френският офанзивен футболист бележи забележителен възход под ръководството на Венсан Компани. Договорът му с баварците е до лятото на 2029 година.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Каква
21:58 25.12.2025
2 Пустиня(к)
22:09 25.12.2025