Крило на Байерн Мюнхен изпревари Меси и Ямал в престижна класация

Крилото на Байерн Мюнхен Майкъл Олисе е футболистът с най-много асистенции през 2025 година. Класацията е за всички елитни дивизии и мачове на национални отбори в света.

24-годишният французин е асистирал за 30 гола на свои съотборници през последните 12 месеца. Сторил го е в 66 мача.

Michael Olise has delivered the most assists of any player in all first divisions in 2025 (all competitions + national teams) [@Transfermarkt] pic.twitter.com/F95htXpbPY