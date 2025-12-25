Новини
Крило на Байерн Мюнхен изпревари Меси и Ямал в престижна класация

25 Декември, 2025 21:29 495 2

  • байерн мюнхен-
  • майкъл олисе-
  • футбол-
  • лионел меси-
  • ламин ямал

24-годишният французин е асистирал за 30 гола на свои съотборници през последните 12 месеца. Сторил го е в 66 мача

Крило на Байерн Мюнхен изпревари Меси и Ямал в престижна класация - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Крилото на Байерн Мюнхен Майкъл Олисе е футболистът с най-много асистенции през 2025 година. Класацията е за всички елитни дивизии и мачове на национални отбори в света.

24-годишният французин е асистирал за 30 гола на свои съотборници през последните 12 месеца. Сторил го е в 66 мача.

На второ място в класацията е Лионел Меси. Аржентинската суперзвезда на Интер Маями има 29 асистенции в 54 двубоя. Трети се нарежда Ламин Ямал. Той е подал за 27 гола на Барселона и Испания в 60 мача.

Майкъл Олисе се утвърди като един от най-важните футболисти на Байерн. Френският офанзивен футболист бележи забележителен възход под ръководството на Венсан Компани. Договорът му с баварците е до лятото на 2029 година.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Каква

    0 0 Отговор
    Глупава класация Миси с 12 мача по малко изжстава с 1 асистенция. Как мислите за 12 мача доли няма направи 2 асистенции?

    21:58 25.12.2025

  • 2 Пустиня(к)

    0 0 Отговор
    Ма тоа црн, бе!

    22:09 25.12.2025

