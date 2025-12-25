Националният селекционер с апел на Коледа: Да свалим агресията и недоверието, нуждаем се от повече оптимизъм и подкрепа

Повече оптимизъм и подкрепа са нужни на националния ни отбор по футбол, за да се върне на победния път. За това апелира селекционерът на България Александър Димитров в специално интервю за NOVA.

„Лъвовете“ завършиха на последното място в квалификационната си група за Световното първенство догодина, като под негово ръководство тимът ни записа три поражения и един успех.

„Особено първия месец, след като ни назначиха, и след първия прозорец, който имахме, разбрах страшно много неща. Разбрах и видях хората, които ме подкрепят, които са истински. Истинските ми приятели. Видях и лицемерите, които чакаха най-малкия момент, в който да се разклатиш на тази позиция и да могат да те атакуват жестоко“, започна Александър Димитров пред NOVA.

„Много неща се изляха по наш адрес. Особено, пак казвам, след първите два мача. Това, което се изсипа след това по нас, не беше градивно. Беше ужасно, беше отвратително и не се помагаше по никакъв начин нито на нас, нито на играчите, нито на отбора като цяло“, отговори селекционерът на въпрос как се справя със стреса на тази позиция.

„На сърце ми е, че искам да станем по-добри, да се уважаваме малко повече, да свалим малко от агресията и недоверието. Да си дадем прошка, да си подадем ръцете и да продължим да работим заедно за по-добрите дни на българския футбол, защото няма невъзможни неща“, завърши Димитров с послание към хората, които обичат българския футбол.