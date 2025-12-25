Новини
Националният селекционер с апел на Коледа: Да свалим агресията и недоверието, нуждаем се от повече оптимизъм и подкрепа

25 Декември, 2025 21:01 525 11

  • българия-
  • александър димитров-
  • футбол-
  • коледа

„Лъвовете“ завършиха на последното място в квалификационната си група за Световното първенство догодина, като под негово ръководство тимът ни записа три поражения и един успех

Националният селекционер с апел на Коледа: Да свалим агресията и недоверието, нуждаем се от повече оптимизъм и подкрепа - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Повече оптимизъм и подкрепа са нужни на националния ни отбор по футбол, за да се върне на победния път. За това апелира селекционерът на България Александър Димитров в специално интервю за NOVA.

„Лъвовете“ завършиха на последното място в квалификационната си група за Световното първенство догодина, като под негово ръководство тимът ни записа три поражения и един успех.

„Особено първия месец, след като ни назначиха, и след първия прозорец, който имахме, разбрах страшно много неща. Разбрах и видях хората, които ме подкрепят, които са истински. Истинските ми приятели. Видях и лицемерите, които чакаха най-малкия момент, в който да се разклатиш на тази позиция и да могат да те атакуват жестоко“, започна Александър Димитров пред NOVA.

„Много неща се изляха по наш адрес. Особено, пак казвам, след първите два мача. Това, което се изсипа след това по нас, не беше градивно. Беше ужасно, беше отвратително и не се помагаше по никакъв начин нито на нас, нито на играчите, нито на отбора като цяло“, отговори селекционерът на въпрос как се справя със стреса на тази позиция.

„На сърце ми е, че искам да станем по-добри, да се уважаваме малко повече, да свалим малко от агресията и недоверието. Да си дадем прошка, да си подадем ръцете и да продължим да работим заедно за по-добрите дни на българския футбол, защото няма невъзможни неща“, завърши Димитров с послание към хората, които обичат българския футбол.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мечо

    3 4 Отговор
    поткрепям нека да се обичаме да бадем мирни и добри сас хората по малко насилие и омраза всички сме хора на този свият и всички имаме сарца и бедни и бугати

    21:05 25.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Опааа

    7 3 Отговор
    😆 Я па тоя некадърник! 😆 Какъв оптимизъм и подкрепа с прО ст “тренер” като теб ве?!? 🤦‍♂️

    21:15 25.12.2025

  • 4 ПРОТЕЖЕ

    8 0 Отговор
    Калинка във футбола! Протежето на Бойко Методиев Борисов шушумига като футболист некадърник като треньор !

    21:20 25.12.2025

  • 5 Спецназ

    7 0 Отговор
    В група от 4 отбора,

    четвъртото място си е УСПЕХ!

    Както и да го погледнеш, Баце-
    ние сме се класирали в Челната Четворка!

    ДАЖЕ сме били ма КОСЪМ от Бронзовите медали!
    РЕСПЕКТ! САМО ТАКА!

    21:28 25.12.2025

  • 6 Гост

    4 0 Отговор
    Връщате парите, почваме на чисно, и тогава можем да говорим за нещо, ОК? Начи, вие да лапате кюфтетата, а ние да ви подкрепяме? Я пак... ще ги подкрепям аз, мързели ...

    21:31 25.12.2025

  • 7 Ото фон Бломберг

    3 1 Отговор
    Ти да мълчиш гонзовче негодно

    21:34 25.12.2025

  • 8 Рестарт

    5 1 Отговор
    Оставка

    21:35 25.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Въгларово

    0 0 Отговор
    Истината боли!
    Истината не е недоверие или негативизъм!
    Колкото по рано си тръгна този учен треньор, толкова по- добре!

    22:11 25.12.2025

  • 11 Бегай

    0 0 Отговор
    У тоя сайт само прожляци коментират!!!

    22:15 25.12.2025

