Юрген Клинсман: Германия може да стане световен шампион

Юрген Клинсман: Германия може да стане световен шампион

25 Декември, 2025 21:59

Клинсман заяви пред телевизия Sky Sports, че Мондиал 2026 ще бъде голямо предизвикателство за всички, но той смята Германия за претендент за трофея

Юрген Клинсман: Германия може да стане световен шампион - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев

Бившият селекционер на германския национален отбор Юрген Клинсман вярва, че страната има шанс да спечели Световното първенство догодина. Клинсман заяви пред телевизия Sky Sports, че Мондиал 2026 ще бъде голямо предизвикателство за всички, но той смята Германия за претендент за трофея.

„Всичко е възможно. Германия е сред фаворитите, заедно с другите големи европейски нации. След това са двете мега-държави Бразилия и Аржентина, които също ще имат думата“, заяви 61-годишният специалист.

„Този ​​турнир ще бъде огромно предизвикателство за всички участващи отбори - ще бъде маратон. И защо да не минем през този маратон до края и може би да направим огромната изненада да станем световни шампиони“, добави той.

Юрген Клинсман спечели с Германия Световното първенство през 1990-а и Евро 1996 като футболист. Той беше селекционер на националния тим на страната при домакинския турнир през 2006 година, завършвайки трети. Клинсман се завърна като старши треньор на САЩ през 2014-а, когато Германия спечели последната си титла под ръководството на бившия му асистент Йоаким Льов.

Четирикратният шампион Германия беше елиминиран в груповата фаза на последните две Световни първенства през 2018-а и 2022 година.


  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    2 1 Отговор
    Вече не може!Прекалено много станаха в отбора мургавите германци.🦍🥳🤣🖕

    Коментиран от #3

    22:06 25.12.2025

  • 2 Да ама не, Германия не може да играе

    0 1 Отговор
    у Американските жеги, в Америка световен шампион ще бъде някой от Южна Америка, Мексико, или Испания, дори Англия няма добър шанс да играе в жегите с победи, затова очаквайте Световен Шампион от Южна Америка!

    22:10 25.12.2025

  • 3 Дедо Митко

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Със сигурност Русия няма да стане световен шампион 😸

    22:15 25.12.2025

