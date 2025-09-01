Революция при двигателите с АГУ

Интересна технологична иновация се появи в Румъния, където бе представено първото в света серийно производство на двигател с директно впръскване на LPG (втечнен нефтен газ). Това постижение е на Horse Technologies, съвместно предприятие между Renault Group и Geely, което е специализирано в разработването на нискоемисионни системи за задвижване.

Новият двигател, наречен HR12 LPG, е 1,2-литров трицилиндров турбо двигател, който може да работи както на бензин, така и на LPG. Основният му пробив е използването на технология за директно впръскване на LPG, която, за разлика от по-разпространеното индиректно впръскване, позволява по-прецизно и оптимизирано изгаряне. Това подобрява производителността и ефективността, като същевременно намалява емисиите. Двигателят разполага и с 48-волтова мека хибридна система, която осигурява допълнителен въртящ момент и допълнително намалява емисиите на CO2 с 9% при работа на LPG в сравнение с бензина.

Разработен от инженерни екипи в Букурещ, Титу и Миовени, HR12 LPG развива 140 к.с. (103 кВт) и 230 Нм въртящ момент. Той отговаря на стандарта Euro 6e и е проектиран да отговаря на бъдещите изисквания на Euro 7. Двигателят ще се произвежда в завода на Horse Technologies в Миовени, който има годишен производствен капацитет от 450 000 двигателя. Резервоарът за LPG е умело позициониран в отделението за резервното колело, така че не заема място в интериора.

Според Патрис Хател, главен изпълнителен директор на Horse Technologies, тази иновация е „решаваща крачка напред за тези, които вярват в алтернативните горива“, тъй като за първи път комбинира директно впръскване, мека хибридна технология и производство в промишлен мащаб в LPG двигател.