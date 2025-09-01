Революция при двигателите с АГУ

Интересна технологична иновация се появи в Румъния, където бе представено първото в света серийно производство на двигател с директно впръскване на LPG (втечнен нефтен газ). Това постижение е на Horse Technologies, съвместно предприятие между Renault Group и Geely, което е специализирано в разработването на нискоемисионни системи за задвижване.
Новият двигател, наречен HR12 LPG, е 1,2-литров трицилиндров турбо двигател, който може да работи както на бензин, така и на LPG. Основният му пробив е използването на технология за директно впръскване на LPG, която, за разлика от по-разпространеното индиректно впръскване, позволява по-прецизно и оптимизирано изгаряне. Това подобрява производителността и ефективността, като същевременно намалява емисиите. Двигателят разполага и с 48-волтова мека хибридна система, която осигурява допълнителен въртящ момент и допълнително намалява емисиите на CO2 с 9% при работа на LPG в сравнение с бензина.
Разработен от инженерни екипи в Букурещ, Титу и Миовени, HR12 LPG развива 140 к.с. (103 кВт) и 230 Нм въртящ момент. Той отговаря на стандарта Euro 6e и е проектиран да отговаря на бъдещите изисквания на Euro 7. Двигателят ще се произвежда в завода на Horse Technologies в Миовени, който има годишен производствен капацитет от 450 000 двигателя. Резервоарът за LPG е умело позициониран в отделението за резервното колело, така че не заема място в интериора.
Според Патрис Хател, главен изпълнителен директор на Horse Technologies, тази иновация е „решаваща крачка напред за тези, които вярват в алтернативните горива“, тъй като за първи път комбинира директно впръскване, мека хибридна технология и производство в промишлен мащаб в LPG двигател.
1 Ъъъъ🤥
13:58 01.09.2025
2 Цветан
Аз карам Соната течна фаза газ 2.0 и колата е ужасно здрава и надежна.
Коментиран от #3
14:00 01.09.2025
3 Механик
До коментар #2 от "Цветан":Точно това се сетих и аз.
Нямам идея какво са измислили румънците, но такива коли има и то не от вчера.
Коментиран от #6
14:02 01.09.2025
4 Ще видим и тази
14:04 01.09.2025
5 Електрошок
14:06 01.09.2025
6 Анонимен
До коментар #3 от "Механик":Директна инжекция (тя пак е течна, но директно в цилиндъра)... имаше някои газови уредби, които просто подаваха газта на бензиновия директен инжектор и не съм чувал да се чупят.
14:09 01.09.2025
7 Нормално
14:23 01.09.2025