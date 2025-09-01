Новини
Революция при двигателите с АГУ

1 Септември, 2025

Основата е добре позната в Европа

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Интересна технологична иновация се появи в Румъния, където бе представено първото в света серийно производство на двигател с директно впръскване на LPG (втечнен нефтен газ). Това постижение е на Horse Technologies, съвместно предприятие между Renault Group и Geely, което е специализирано в разработването на нискоемисионни системи за задвижване.

Новият двигател, наречен HR12 LPG, е 1,2-литров трицилиндров турбо двигател, който може да работи както на бензин, така и на LPG. Основният му пробив е използването на технология за директно впръскване на LPG, която, за разлика от по-разпространеното индиректно впръскване, позволява по-прецизно и оптимизирано изгаряне. Това подобрява производителността и ефективността, като същевременно намалява емисиите. Двигателят разполага и с 48-волтова мека хибридна система, която осигурява допълнителен въртящ момент и допълнително намалява емисиите на CO2 с 9% при работа на LPG в сравнение с бензина.

Разработен от инженерни екипи в Букурещ, Титу и Миовени, HR12 LPG развива 140 к.с. (103 кВт) и 230 Нм въртящ момент. Той отговаря на стандарта Euro 6e и е проектиран да отговаря на бъдещите изисквания на Euro 7. Двигателят ще се произвежда в завода на Horse Technologies в Миовени, който има годишен производствен капацитет от 450 000 двигателя. Резервоарът за LPG е умело позициониран в отделението за резервното колело, така че не заема място в интериора.

Според Патрис Хател, главен изпълнителен директор на Horse Technologies, тази иновация е „решаваща крачка напред за тези, които вярват в алтернативните горива“, тъй като за първи път комбинира директно впръскване, мека хибридна технология и производство в промишлен мащаб в LPG двигател.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ъъъъ🤥

    4 3 Отговор
    Някой разбра ли нещо? Газовата уредба ли са изобретили? Може да работи и на бензин и на газ- Ч У Д О !!!!

    13:58 01.09.2025

  • 2 Цветан

    2 3 Отговор
    Демек са отркили нещо, което Корейците произвеждат от 10+ години.
    Аз карам Соната течна фаза газ 2.0 и колата е ужасно здрава и надежна.

    Коментиран от #3

    14:00 01.09.2025

  • 3 Механик

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Цветан":

    Точно това се сетих и аз.
    Нямам идея какво са измислили румънците, но такива коли има и то не от вчера.

    Коментиран от #6

    14:02 01.09.2025

  • 4 Ще видим и тази

    0 1 Отговор
    революция…

    14:04 01.09.2025

  • 5 Електрошок

    3 1 Отговор
    Резервоара е умело позициониран....?!?!Език свещен на мойте деди!Аз пък ще си го позиционирам в другия крачол.

    14:06 01.09.2025

  • 6 Анонимен

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Механик":

    Директна инжекция (тя пак е течна, но директно в цилиндъра)... имаше някои газови уредби, които просто подаваха газта на бензиновия директен инжектор и не съм чувал да се чупят.

    14:09 01.09.2025

  • 7 Нормално

    1 0 Отговор
    На Тея и другите новини са такива.

    14:23 01.09.2025