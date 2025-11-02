Топ 5 на двигателите, които са най-подходящи за монтиране на АГУ

Дългогодишният спор между почитателите на дизела и бензина често намира своя неочакван, но изключително практичен, консенсус в лицето на автомобилните газови уредби (АГУ). Преминаването на пропан-бутан (LPG) е повече от мода; то е интелигентен финансов ход, който значително намалява експлоатационните разходи. Ключът към успеха обаче се крие в избора на правилния двигател. Не всеки бензинов агрегат "обича" газта, а някои са направо създадени за нея. Представям ви петте двигателя, които понасят газификацията с впечатляваща лекота и надеждност.

1. Toyota 1.6 / 1.8 VVT-i (Серии 1ZZ-FE и 3ZZ-FE)

Японците от Toyota отдавна са си спечелили репутацията на производители на неразрушими двигатели, а техните атмосферни агрегати с променливо газоразпределение VVT-i са истински диаманти за монтаж на АГУ. Сериите 1ZZ-FE и по-малкият 3ZZ-FE, които се срещат масово в модели като Corolla и Avensis, са пример за безкомпромисна издръжливост. Техните масивни клапани и сравнително простата конструкция на главата на цилиндрите отлично понасят по-високата температура на горене на пропан-бутана. Дори след сериозен пробег, тези мотори демонстрират завидна устойчивост, което ги прави първи избор за всеки, търсещ дългосрочна икономия без излишни главоболия.

2. Opel 1.6 / 1.8 Ecotec (Серии Z16XEP, Z18XER и A-версиите)

Немското инженерство, макар и понякога противоречиво, има своите безусловни попадения. Атмосферните двигатели Ecotec на Opel, които намират място в бестселъри като Astra и Vectra, са сред най-често газифицираните в Европа. Тези агрегати обикновено разполагат с хидравлични повдигачи, което е огромно предимство – системата автоматично компенсира луфтовете на клапаните, предотвратявайки нуждата от често и скъпо ръчно регулиране, което е „ахилесовата пета“ на газифицираните мотори без хидравлика. Прости, надеждни и доказано толерантни към LPG – какво повече може да иска човек?

3. BMW R6 – Серии M52/M54 (2.0, 2.5, 2.8, 3.0 литра)

Кой казва, че икономията трябва да бъде скучна? Легендарните редови шестцилиндрови двигатели на BMW от сериите M52 и M54 (познати от E39, E46, E60 и др.) са пример за това как един високотехнологичен агрегат може да бъде съвършено съвместим с АГУ. Техният чугунен блок (при M52) и общата здравина на конструкцията ги правят изключително издръжливи на термични натоварвания. Дори по-новият M54, макар и с алуминиев блок, запазва тази черта. Тези мотори предлагат отлична мощност и забележителна плавност на работа, а газификацията им, макар и по-скъпа заради шестте цилиндъра, се изплаща бързо, превръщайки един премиум автомобил в изненадващо икономичен "дългоходец".

4. Ford 2.0 / 2.3 Duratec (Focus, Mondeo)

Семейството двигатели Duratec на Ford е разработено в сътрудничество с Mazda и заслужава място в този списък заради своята простота и липса на турбокомпресор. Конкретно атмосферните версии с обем 2.0 и 2.3 литра, които се монтират в Mondeo, Focus и дори някои модели на Mazda (MZR), се отличават с изключителна непретенциозност. Те често имат подсилени седла на клапаните, което ги прави устойчиви на износването, причинено от по-сухото горене на газта. Това са работни коне, които не търсят внимание, а просто обслужване, и се отблагодаряват с дълъг и безпроблемен живот на пропан-бутан.

5. Renault K7M / K4M (1.6 литра)

Агрегатите от серията K на Renault са станали нарицателно за надеждност и ниска себестойност на поддръжката, особено 1.6-литровите осемклапанови (K7M) и шестнадесетклапанови (K4M) версии. Тези двигатели, познати от Logan, Sandero и Megane, са с елементарна конструкция и не съдържат директно впръскване, което елиминира нуждата от скъпа газова система от последно поколение. По-важното е, че техните компоненти са създадени да издържат, а потенциалните проблеми с клапаните при K4M могат лесно да бъдат избегнати чрез по-често регулиране или използването на добавка за омасляване (Flashlube). Считани за едни от най-лесните и евтини за газифициране, те са идеалният избор за бюджетно ориентирания шофьор.

Заключение

Изборът на един от тези пет двигателя за инсталиране на АГУ не е гаранция за вечен живот, но значително увеличава шансовете за успешна и дългосрочна експлоатация на пропан-бутан. Ключът, както винаги, е в качествения монтаж от оторизиран сервиз и стриктното спазване на интервалите за обслужване на самата газова уредба. Умно газифициран автомобил е инвестиция, която не просто се изплаща, а променя из основи уравнението на ежедневните ви разходи за гориво.