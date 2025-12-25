Обявиха частично бедствено положение в пазарджишкото село Гелеменово ВИДЕО

Обявиха частично бедствено положение в село Гелеменово. Продължаващият повече от денонощие дъжд предизвика сериозни проблеми в Пазарджишко.
Малко след 15:00 часа в четвъртък дерето Телки дере рязко е повишило нивото си в най-ниската точка на селото – в близост до стадиона, като водата е преляла над дигата.
Наводнени са дворове и приземни етажи на няколко имота, като са нанесени материални щети.
Пред медиите кметът на Пазарджик Петър Куленски съобщи, че официално е обявил частично бедствено положение за село Гелеменово.
„Искам да благодаря на кметовете на Гелеменово и Сарая, на екипите на Напоителни системи, МВР, пожарната, областната управа, доброволците, както и на собствениците на кариери и строителни фирми, които предоставиха строителна механизация и скална маса. Благодарение на бързата им реакция дигата на Телки дере беше укрепена в компрометираните участъци и бяха предотвратени по-сериозни последици за населеното място“, заяви Куленски.
От Областната дирекция на МВР – Пазарджик допълниха, че са наводнени няколко частни имота, но в тях няма хора, както и земеделски площи около дерето. Към този етап няма опасност за жителите на селото.
Екипи на Напоителни системи ще продължат да работят по укрепването на дигата и през нощта, като към момента нивото на водата вече започва да се понижава.
В следващите дни междуведомствена комисия ще извърши оглед на щетите, след което ще започне поетапното им отстраняване, допълни кметът.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мяу
В предходните 2 десетилетия са изградени 23, от 1970 г. до 1989 г. – 87.
След 1990 г. са довършени 11 големи язовира, сочи още статистиката
Коментиран от #13
20:33 25.12.2025
2 МагареФ
Коментиран от #6
20:37 25.12.2025
3 ?????
Хидроинженери им викаха.
Тогавашните умееха да строят язовири.
Сегашните май не могат и да ги поддържат.
20:38 25.12.2025
4 мечо
Коментиран от #14, #28
20:40 25.12.2025
5 Новичок
20:44 25.12.2025
6 ИСТИНАТА
До коментар #2 от "МагареФ":Борисов и шайката му откраднаха 200 млн. лв. отпуснати за рехабилитация на язовирите! И вие пак гласувайте за ГЕРБ...
20:44 25.12.2025
7 Опааа
Коментиран от #9, #12
20:45 25.12.2025
8 Никой
21:03 25.12.2025
9 ЛОШО е
До коментар #7 от "Опааа":Когато тази вода НЕЕ във Вашата къща. Тогава друго щяхте да говорите.
21:07 25.12.2025
10 Са, ко праим, на връх Рождество
Парламента е във Ваканция.
Желязков къде е, нищо че е в оставка, все още е Премиер, ма сламен, ма премиер.
21:10 25.12.2025
11 Хохо Бохо
21:23 25.12.2025
12 Хохо Бохо
До коментар #7 от "Опааа":Да бе жалкопаветен, знаем. Путин и копейките са виновни, евроатлантическите крадци никога, Дано пукнат съчките тикви и прасета по празниците
21:25 25.12.2025
13 Цанков камък забрави
До коментар #1 от "Мяу":от там хидроинжинера лапна 2 мелеона лева
при МРЗ 200 лв
Коментиран от #20
21:25 25.12.2025
14 Белобрадова да отива
До коментар #4 от "мечо":и кокорчи
Нали това искаха
ХАОС И РАДЕВ
21:26 25.12.2025
15 Българската трагикомедия край
Докато Населението не изхвърли 240 търтеи от Парламента, управия нема да има!
Докато българина не спре да се самокраде управия нема да има!
И тия два багера какво точно правят у реката?
2026 ще бъде Годината на Българското Недоволство!
Населението трябва да се самоорганизира по места!
Българската Черква къде е или само за опело ги викат и по Празниците за песнопения.
21:26 25.12.2025
16 1488
какви звучни бг имена 🇧🇬👍
21:37 25.12.2025
17 Име
21:41 25.12.2025
18 Дори и природата не иска продажните
21:43 25.12.2025
19 хаха
Гнусни продажници и лакеи си бяхте...такива си и останахте.
21:49 25.12.2025
20 Най напред минималната работна заплата
До коментар #13 от "Цанков камък забрави":Беше 50 лева. Постепенно заедно с нея растяха и цените отначало бавно а после главоломно. Либералната демокрация и педалското управление съсипаха Европа и нашата мила България. На кота нула сме.
Коментиран от #32
21:53 25.12.2025
21 Ром гласувал за пп
22:04 25.12.2025
22 Абе да се радват
22:15 25.12.2025
23 Коледа не е на масата
22:16 25.12.2025
24 А има ли въобще
22:18 25.12.2025
25 Последният път когато
22:20 25.12.2025
26 И кво ?
22:24 25.12.2025
27 Управлението на пра сетата
22:36 25.12.2025
28 МАЛКИЯТ БАРАБАНЧИК
До коментар #4 от "мечо":ДА ГЛЕДА ПИЕСАТА ..ГОЛЕМАНОВ...МУ КАЖИ
22:37 25.12.2025
29 Хеми значи бензин
Никога не съм виждал такава концентрация на деца с психични отклонения учещи в редовна форма на обучение по училищата. както в България.
Коментиран от #35
22:45 25.12.2025
30 Пакистанците ще я управят
22:51 25.12.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 като не знаеш не пиши
До коментар #20 от "Най напред минималната работна заплата":МРЗ
НИКОГА НЕ Е БИЛА 50 лв.
Аман от умнокрасиви жълтопаветни протестъри
в нета я има МРЗ по години
Стига да знаеш какво е нет
23:15 25.12.2025
33 az СВО Победа 80
Пак голям православен празник и пак нещастие!
23:27 25.12.2025
34 37.51т
23:33 25.12.2025
35 37.51т
До коментар #29 от "Хеми значи бензин":Това е "големата" истина,,",,глей" кво застрояване праим 2 х евра кв. ,а нема вноски в бюджета ....такситата се шкембета немити,,,,боклуци навсякъде деца пушат и шмъркат...София не моем изчистим ,по магисралите друс друс... влакове кенефи.....
Коментиран от #40
23:42 25.12.2025
36 37.51т
Коментиран от #39
23:46 25.12.2025
37 Споко бре
00:00 26.12.2025
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Ква дига бре
До коментар #36 от "37.51т":От полвин час я търся тая дига на кадатъра. Дига там няма
00:02 26.12.2025
40 Ъхъъъъ, нали
До коментар #35 от "37.51т":София не моем изчистим . Ти сега ще видиш като малко сняг навали кво сметище атлантическо ще стане
00:05 26.12.2025
41 Пука му на някой у МС
00:09 26.12.2025
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Горски
00:15 26.12.2025
44 Дудов
00:16 26.12.2025
45 Ъхъъъъ...
00:46 26.12.2025