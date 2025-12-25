Новини
Обявиха частично бедствено положение в пазарджишкото село Гелеменово ВИДЕО

25 Декември, 2025 20:20, обновена 26 Декември, 2025 03:49 3 646 45

Река Телки дере заля улици и къщи след скъсване на дигата

Обявиха частично бедствено положение в пазарджишкото село Гелеменово ВИДЕО - 1
Снимка: Фейсбук
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Обявиха частично бедствено положение в село Гелеменово. Продължаващият повече от денонощие дъжд предизвика сериозни проблеми в Пазарджишко.

Малко след 15:00 часа в четвъртък дерето Телки дере рязко е повишило нивото си в най-ниската точка на селото – в близост до стадиона, като водата е преляла над дигата.

Наводнени са дворове и приземни етажи на няколко имота, като са нанесени материални щети.

Пред медиите кметът на Пазарджик Петър Куленски съобщи, че официално е обявил частично бедствено положение за село Гелеменово.

„Искам да благодаря на кметовете на Гелеменово и Сарая, на екипите на Напоителни системи, МВР, пожарната, областната управа, доброволците, както и на собствениците на кариери и строителни фирми, които предоставиха строителна механизация и скална маса. Благодарение на бързата им реакция дигата на Телки дере беше укрепена в компрометираните участъци и бяха предотвратени по-сериозни последици за населеното място“, заяви Куленски.

От Областната дирекция на МВР – Пазарджик допълниха, че са наводнени няколко частни имота, но в тях няма хора, както и земеделски площи около дерето. Към този етап няма опасност за жителите на селото.

Екипи на Напоителни системи ще продължат да работят по укрепването на дигата и през нощта, като към момента нивото на водата вече започва да се понижава.

В следващите дни междуведомствена комисия ще извърши оглед на щетите, след което ще започне поетапното им отстраняване, допълни кметът.


Пазарджик / България
  • 1 Мяу

    20 0 Отговор
    95 или 44% от всички големи язовири у нас са построени през 60-те години на миналия век.

    В предходните 2 десетилетия са изградени 23, от 1970 г. до 1989 г. – 87.

    След 1990 г. са довършени 11 големи язовира, сочи още статистиката

    Коментиран от #13

    20:33 25.12.2025

  • 2 МагареФ

    38 6 Отговор
    Аз знак кой е виновен. Путин е ударил две кирки у дигата и е избягал, каза ми го Мони и Шаламанката те са му видяли силуета от 200 метра в тъмното, но веднага са го познали.

    Коментиран от #6

    20:37 25.12.2025

  • 3 ?????

    55 2 Отговор
    Имаше навремето едни такива специалисти.
    Хидроинженери им викаха.
    Тогавашните умееха да строят язовири.
    Сегашните май не могат и да ги поддържат.

    20:38 25.12.2025

  • 4 мечо

    7 9 Отговор
    това е ниякакав ужас циял пазарджик е ван бетствено полужение елате да помогнете на хората не стоите като гармяни заици петър ижбехов от село копривлен ми е роднина тои още лиятто предопреди какво щте стане

    Коментиран от #14, #28

    20:40 25.12.2025

  • 5 Новичок

    14 2 Отговор
    Колегата на общинският съветник имал "База" а ко рече ???

    20:44 25.12.2025

  • 6 ИСТИНАТА

    47 3 Отговор

    До коментар #2 от "МагареФ":

    Борисов и шайката му откраднаха 200 млн. лв. отпуснати за рехабилитация на язовирите! И вие пак гласувайте за ГЕРБ...

    20:44 25.12.2025

  • 7 Опааа

    6 14 Отговор
    Нищо тревожно не се вижда във видеоклипа! Пак преувеличават мисирките!

    Коментиран от #9, #12

    20:45 25.12.2025

  • 8 Никой

    17 3 Отговор
    Невъзжно е - ГЕРБ няма как при ГЕРб - това.

    21:03 25.12.2025

  • 9 ЛОШО е

    19 3 Отговор

    До коментар #7 от "Опааа":

    Когато тази вода НЕЕ във Вашата къща. Тогава друго щяхте да говорите.

    21:07 25.12.2025

  • 10 Са, ко праим, на връх Рождество

    21 3 Отговор
    Христово и Нова Година?
    Парламента е във Ваканция.
    Желязков къде е, нищо че е в оставка, все още е Премиер, ма сламен, ма премиер.

    21:10 25.12.2025

  • 11 Хохо Бохо

    13 4 Отговор
    Мери крисмъс ве тъ пири от тиквата и другите евроатлантици. Като не искате вие да ги избесите те ще ви издавят.

    21:23 25.12.2025

  • 12 Хохо Бохо

    8 4 Отговор

    До коментар #7 от "Опааа":

    Да бе жалкопаветен, знаем. Путин и копейките са виновни, евроатлантическите крадци никога, Дано пукнат съчките тикви и прасета по празниците

    21:25 25.12.2025

  • 13 Цанков камък забрави

    15 3 Отговор

    До коментар #1 от "Мяу":

    от там хидроинжинера лапна 2 мелеона лева
    при МРЗ 200 лв

    Коментиран от #20

    21:25 25.12.2025

  • 14 Белобрадова да отива

    4 19 Отговор

    До коментар #4 от "мечо":

    и кокорчи
    Нали това искаха
    ХАОС И РАДЕВ

    21:26 25.12.2025

  • 15 Българската трагикомедия край

    23 4 Отговор
    няма, няма почивен ден, няма празничен ден.
    Докато Населението не изхвърли 240 търтеи от Парламента, управия нема да има!
    Докато българина не спре да се самокраде управия нема да има!

    И тия два багера какво точно правят у реката?

    2026 ще бъде Годината на Българското Недоволство!

    Населението трябва да се самоорганизира по места!

    Българската Черква къде е или само за опело ги викат и по Празниците за песнопения.

    21:26 25.12.2025

  • 16 1488

    3 5 Отговор
    Телки дере, Гелеменово
    какви звучни бг имена 🇧🇬👍

    21:37 25.12.2025

  • 17 Име

    10 0 Отговор
    Край магистралата. Дано няма поражения. Хубави хора. Общината не си е свършила работата!

    21:41 25.12.2025

  • 18 Дори и природата не иска продажните

    9 1 Отговор
    Управници. Жалко че го отнасят хората. Ми то и това правителство е некомпетентно. В противен случай е още по лошо ако има саботажи.

    21:43 25.12.2025

  • 19 хаха

    5 2 Отговор
    "Телки дере" ли бе ориенталци необразовани и кухоглави???

    Гнусни продажници и лакеи си бяхте...такива си и останахте.

    21:49 25.12.2025

  • 20 Най напред минималната работна заплата

    14 3 Отговор

    До коментар #13 от "Цанков камък забрави":

    Беше 50 лева. Постепенно заедно с нея растяха и цените отначало бавно а после главоломно. Либералната демокрация и педалското управление съсипаха Европа и нашата мила България. На кота нула сме.

    Коментиран от #32

    21:53 25.12.2025

  • 21 Ром гласувал за пп

    3 8 Отговор
    Къде е Киро защо не помага на хората само може да убива в Аксаково.

    22:04 25.12.2025

  • 22 Абе да се радват

    10 6 Отговор
    На еврозоната. Тва че са под вода не е важно

    22:15 25.12.2025

  • 23 Коледа не е на масата

    7 3 Отговор
    А масата отплува за еврозоната

    22:16 25.12.2025

  • 24 А има ли въобще

    2 1 Отговор
    дига на река Телки дере ?

    22:18 25.12.2025

  • 25 Последният път когато

    4 0 Отговор
    Се писа че "река Изворска скъса дига" се оказа че на река Изворска дига няма ! Нали помните?

    22:20 25.12.2025

  • 26 И кво ?

    5 1 Отговор
    Сега гражданска война ли ще има?

    22:24 25.12.2025

  • 27 Управлението на пра сетата

    12 0 Отговор
    доведе до това, че при всеки дъжд да има наводнения и скъсани диги

    22:36 25.12.2025

  • 28 МАЛКИЯТ БАРАБАНЧИК

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "мечо":

    ДА ГЛЕДА ПИЕСАТА ..ГОЛЕМАНОВ...МУ КАЖИ

    22:37 25.12.2025

  • 29 Хеми значи бензин

    8 4 Отговор
    Никога не съм виждал държава с толкова голяма концентрация на тъ пи хора както в България.
    Никога не съм виждал такава концентрация на деца с психични отклонения учещи в редовна форма на обучение по училищата. както в България.

    Коментиран от #35

    22:45 25.12.2025

  • 30 Пакистанците ще я управят

    3 3 Отговор
    дигата ! Тръгнали са идат каза премиерчето дЖилезку

    22:51 25.12.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 като не знаеш не пиши

    3 1 Отговор

    До коментар #20 от "Най напред минималната работна заплата":

    МРЗ
    НИКОГА НЕ Е БИЛА 50 лв.
    Аман от умнокрасиви жълтопаветни протестъри

    в нета я има МРЗ по години
    Стига да знаеш какво е нет

    23:15 25.12.2025

  • 33 az СВО Победа 80

    4 3 Отговор
    Пореден знак от Господ към българите, че крачим в грешната посока.

    Пак голям православен празник и пак нещастие!

    23:27 25.12.2025

  • 34 37.51т

    2 2 Отговор
    "нема" страшно да се запуши с ненужните ни вече "левчета" монетите отгоре.........

    23:33 25.12.2025

  • 35 37.51т

    4 3 Отговор

    До коментар #29 от "Хеми значи бензин":

    Това е "големата" истина,,",,глей" кво застрояване праим 2 х евра кв. ,а нема вноски в бюджета ....такситата се шкембета немити,,,,боклуци навсякъде деца пушат и шмъркат...София не моем изчистим ,по магисралите друс друс... влакове кенефи.....

    Коментиран от #40

    23:42 25.12.2025

  • 36 37.51т

    2 1 Отговор
    Интензивните валежи прецакаха дигата се..а с интензивни "кражби" ша я упраим ,бе не бойте се деца....

    Коментиран от #39

    23:46 25.12.2025

  • 37 Споко бре

    4 3 Отговор
    Тва е само началото. Драмите ще стават все по покъртителни. Хубаво ни наредиха атлантиците

    00:00 26.12.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Ква дига бре

    4 0 Отговор

    До коментар #36 от "37.51т":

    От полвин час я търся тая дига на кадатъра. Дига там няма

    00:02 26.12.2025

  • 40 Ъхъъъъ, нали

    4 2 Отговор

    До коментар #35 от "37.51т":

    София не моем изчистим . Ти сега ще видиш като малко сняг навали кво сметище атлантическо ще стане

    00:05 26.12.2025

  • 41 Пука му на някой у МС

    4 2 Отговор
    Че се било наводнило там някакво пазарджишкото село Гелеменово. Нали посред нощ се събират у МС-то 17,5 милиона евро за Украйна спешно ЧНГ подараци да дават.

    00:09 26.12.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Горски

    5 2 Отговор
    Безахберието, мързелът и крадливостта са смъртоносни. България се разпада, а потомците на украинския фронт си реват за Зеленски. Добре дошли в света на Бойко Кратуня и Делян Магнитски! Тия двата толупа погребаха една 1344 годишна държава заедно с нейния народ! А пък догодина с това евро къв ад ще е направо не ми се мисли!!! На тиквата и свинята им пожелавам през новата 2026г да си дават парите по доктори и аптеки.

    00:15 26.12.2025

  • 44 Дудов

    1 1 Отговор
    Тоя голям журналист се оказа.Че и спасите.Почти като Джийзъса.Ама не малоумника , ами Джийзъс Крайст

    00:16 26.12.2025

  • 45 Ъхъъъъ...

    0 0 Отговор
    наводни пазарджишкото село Гелеменово. А после тая вода къде ще отиде а? Или утре рано сабалян ще разберем кой е изревал на умряло. И оная система за ранното известяване ще почне да вие след седмица вероятно

    00:46 26.12.2025

