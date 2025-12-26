Новини
България »
Патриарх Даниил бе посрещнат във Вселенската патриаршия ОБЗОР

Патриарх Даниил бе посрещнат във Вселенската патриаршия ОБЗОР

26 Декември, 2025 04:39, обновена 26 Декември, 2025 03:44 599 1

  • вселенска патриаршия-
  • вартоломей-
  • патриарх даниил-
  • църква

Главата на българската църква удостои Вселенският патриарх Вартоломей с орден „Св. Йоан Рилски“ І-ва степен

Патриарх Даниил бе посрещнат във Вселенската патриаршия ОБЗОР - 1
Снимка: БПЦ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В първия ден от своето мирно посещение, българският патриарх и Софийски митрополит Даниил бе посрещнат във Вселенската патриаршия в истанбулския квартал „Фенер".

В късния следобед в четвъртък българският патриарх Даниил кацна в Истанбул по повод своето първо мирно посещение на Вселенската патриаршия. Заедно с него в църковната ни делегация са Западно- и Средноевропейски митрополит Антоний, Варненски и Великопреславски митрополит Йоан, Русенският митрополит Наум, Старозагорският митрополит Киприан, Врачанският митрополит Григорий, Видинският митрополит Пахомий и Мелнишкият епископ Герасим – гл. секретар на Св. Синод, както и генералният директор на Българската телеграфна агенция (БТА) Кирил Вълчев.

Делегацията бе посрещната от Силиврийския митрополит Максим, Анкирския митрополит Григорий, и.д. протосингел, и архимандрит Яков.

Българският патриарх пътува до Истанбул по покана на Вселенския патриарх Вартоломей. Заедно с българския патриарх пътува и делегация от Св. Синод на Българската православна църква (БПЦ).

Визитата на патриарх Даниил започна от днес 25 декември, Рождество Христово, и ще завърши на 28 декември.

По-късно вечерта, патриарх Даниил посети храм „Св. Георги Победоносец" в истанбулския квартал „Фенер", където отслужи благодарствен молебен.

След това предстоятелят на БПЦ – БП беше официално посрещнат от Вселенския патриарх Вартоломей и от членовете на Свещения синод на Вселенската патриаршия.

„Ние от Св. Синод благодарим за топлото посрещане и вярваме, че предстоящите дни на това наше посещение при Вселенския престол ще бъдат изпълнени с благодат и братска любов в ярко свидетелство за нашето единство във вярата и надеждата, която споделяме. Идваме тук с мир и блага воля, както и с добрия залог чрез Духа Светаго, който живее в нас, се радваме, че това е възможно", каза патриарх Даниил.

След официалното посрещане българският патриарх Даниил удостои Вселенският патриарх Вартоломей с орден „Св. Йоан Рилски“ І-ва степен за заслуги и признателност към Българската православна църква - Българска патриаршия (БПЦ- БП).

Визитата на патриарх Даниил предвижда той да съслужи заедно с Вселенския патриарх Вартоломей в тържествена света литургия в храма „Св. Георги Победоносец“ на 26 декември.

В предпоследния ден от своето мирно посещение българският патриарх Даниил ще отслужи света литургия в църквата „Св. Стефан“ в Истанбул.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 среднощен

    1 0 Отговор
    "....Визитата на патриарх Даниил предвижда той да съслужи заедно с Вселенския патриарх Вартоломей в тържествена света литургия в храма „Св. Георги Победоносец“ на 26 декември...";

    Вселенският патриарх Вартоломей добре си спомня, "топлината с която бе посрещнат" от Св. Синод на БПЦ и лично от митролит Даниил през 2024гг... Сега той е на ход "да покаже братските си чувства"... Някои му казват "дипломация" - а, други "лицемерие"...

    05:07 26.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове