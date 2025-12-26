Патриарх Даниил бе посрещнат във Вселенската патриаршия ОБЗОР

В първия ден от своето мирно посещение, българският патриарх и Софийски митрополит Даниил бе посрещнат във Вселенската патриаршия в истанбулския квартал „Фенер".

В късния следобед в четвъртък българският патриарх Даниил кацна в Истанбул по повод своето първо мирно посещение на Вселенската патриаршия. Заедно с него в църковната ни делегация са Западно- и Средноевропейски митрополит Антоний, Варненски и Великопреславски митрополит Йоан, Русенският митрополит Наум, Старозагорският митрополит Киприан, Врачанският митрополит Григорий, Видинският митрополит Пахомий и Мелнишкият епископ Герасим – гл. секретар на Св. Синод, както и генералният директор на Българската телеграфна агенция (БТА) Кирил Вълчев.

Делегацията бе посрещната от Силиврийския митрополит Максим, Анкирския митрополит Григорий, и.д. протосингел, и архимандрит Яков.

Българският патриарх пътува до Истанбул по покана на Вселенския патриарх Вартоломей. Заедно с българския патриарх пътува и делегация от Св. Синод на Българската православна църква (БПЦ).

Визитата на патриарх Даниил започна от днес 25 декември, Рождество Христово, и ще завърши на 28 декември.

По-късно вечерта, патриарх Даниил посети храм „Св. Георги Победоносец" в истанбулския квартал „Фенер", където отслужи благодарствен молебен.

След това предстоятелят на БПЦ – БП беше официално посрещнат от Вселенския патриарх Вартоломей и от членовете на Свещения синод на Вселенската патриаршия.

„Ние от Св. Синод благодарим за топлото посрещане и вярваме, че предстоящите дни на това наше посещение при Вселенския престол ще бъдат изпълнени с благодат и братска любов в ярко свидетелство за нашето единство във вярата и надеждата, която споделяме. Идваме тук с мир и блага воля, както и с добрия залог чрез Духа Светаго, който живее в нас, се радваме, че това е възможно", каза патриарх Даниил.

След официалното посрещане българският патриарх Даниил удостои Вселенският патриарх Вартоломей с орден „Св. Йоан Рилски“ І-ва степен за заслуги и признателност към Българската православна църква - Българска патриаршия (БПЦ- БП).

Визитата на патриарх Даниил предвижда той да съслужи заедно с Вселенския патриарх Вартоломей в тържествена света литургия в храма „Св. Георги Победоносец“ на 26 декември.

В предпоследния ден от своето мирно посещение българският патриарх Даниил ще отслужи света литургия в църквата „Св. Стефан“ в Истанбул.