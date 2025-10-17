Китай кани младите таланти, докато САЩ ги отблъсква с нова такса от $100 000

От 1 октомври 2025 г. Китай започва да издава т.нар. „K виза“ — специален статут за млади хора с образование или опит в STEM сферите (наука, технологии, инженерство, математика).
Новият режим цели да привлече чуждестранни таланти, като премахва едно от най-трудните условия — изискването за предварителен работодател или покана. Притежателите на K виза ще могат да пребивават и работят по-гъвкаво, да участват в изследвания, предприемачество и образователни проекти.
Правителството в Пекин описва визата като „по-гъвкава“ и „по-отворена“, макар че детайлите — колко дълго ще важи и при какви условия ще се подновява — все още не са публично уточнени. Анализатори виждат в нея продължение на китайската стратегия да привлича млади умове в технологичния сектор, особено след изтичането им към САЩ и Запада през последното десетилетие.
А отвъд океана: новата H-1B такса предизвика вълна от критики
Почти по същото време, Съединените щати въведоха нова такса от 100 000 долара за всяка нова H-1B виза — програмата, чрез която американските компании наемат чуждестранни специалисти, основно в IT сектора.
Решението бе определено като „удар по иновациите“ от редица бизнес организации, сред които и Американската търговска камара, която вече обжалва новата мярка в съда.
Таксата няма да се прилага за съществуващи визи, но ще засегне новите кандидати — и най-вече малките компании, които трудно могат да си позволят подобен разход.
Критиците предупреждават, че мярката рискува да изтласка млади специалисти към по-достъпни пазари — включително Азия.
Глобалната битка за мозъци
Комбинацията от тези две промени се разглежда като нова фаза в съперничеството между САЩ и Китай — не за стоки или ресурси, а за човешки капитал.
Докато Америка затяга правилата и увеличава разходите за достъп до трудовия си пазар, Китай се опитва да покаже, че е по-гостоприемен към младите и амбициозни специалисти.
Въпросът е доколко обещанията ще съвпаднат с реалността. Китай остава държава с ограничени възможности за постоянно пребиваване и гражданство за чужденци, а детайлите по K визата тепърва ще се тестват в практика.
Но символично, Пекин успя да направи нещо рядко в международната конкуренция за таланти — да изглежда по-отворен от Вашингтон.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ние с гайдите
10:32 17.10.2025
2 Пич
Коментиран от #4
10:35 17.10.2025
3 Само
10:49 17.10.2025
4 Аман
До коментар #2 от "Пич":В Европа мисли Германия. Дъщеря ми завърши бакалавър, сега ще завърши магистър. Образованието е безплатно, има общежития с държавни дотации, студентски програми. Е, не е съвсем без пари цялата история, но и в България не е безплатно.
Коментиран от #6
10:59 17.10.2025
5 Китайската
Но може би пък и да греша: ще видим дали някой ще се разтупа към Китай след новата К виза 😂 За момента няма никакви индикации...
Коментиран от #9
11:07 17.10.2025
6 Пич
До коментар #4 от "Аман":Тогава нека пожелаем успех на дъщеря ти ! Бъдете живи и здрави !!!
11:09 17.10.2025
7 Госあ
Коментиран от #8
11:27 17.10.2025
8 Госあ
До коментар #7 от "Госあ":И точно един такъв “топ” ми разправяше как кинтите вече му били по интересни от науката.
11:30 17.10.2025
9 Госあ
До коментар #5 от "Китайската":Глей са, Китайска Академия на Науките у Сингапур нема, бате. Схващаш ли кво искам да ти кажа. Това, че ти не познаваш чужденци в Китай, не значи че няма. Говорим за топ наука. Но парите не са много. Ще привлекат повече, с повече пари като заплащане, а не само с възможности. Което не е малко, но не е достатъчно.
11:41 17.10.2025
10 Госあ
11:47 17.10.2025