Новини
Бизнес »
Китай кани младите таланти, докато САЩ ги отблъсква с нова такса от $100 000

Китай кани младите таланти, докато САЩ ги отблъсква с нова такса от $100 000

17 Октомври, 2025 10:27 759 10

  • китай-
  • сащ-
  • такса-
  • студенти-
  • млади таланти

Новата „K виза“ на Китай може да се превърне в гейм чейнджър за световния пазар на таланти

Китай кани младите таланти, докато САЩ ги отблъсква с нова такса от $100 000 - 1
Снимка: Shutterstock
Николай Недялков Николай Недялков Автор във Fakti.bg

От 1 октомври 2025 г. Китай започва да издава т.нар. „K виза“ — специален статут за млади хора с образование или опит в STEM сферите (наука, технологии, инженерство, математика).

Новият режим цели да привлече чуждестранни таланти, като премахва едно от най-трудните условия — изискването за предварителен работодател или покана. Притежателите на K виза ще могат да пребивават и работят по-гъвкаво, да участват в изследвания, предприемачество и образователни проекти.

Правителството в Пекин описва визата като „по-гъвкава“ и „по-отворена“, макар че детайлите — колко дълго ще важи и при какви условия ще се подновява — все още не са публично уточнени. Анализатори виждат в нея продължение на китайската стратегия да привлича млади умове в технологичния сектор, особено след изтичането им към САЩ и Запада през последното десетилетие.

А отвъд океана: новата H-1B такса предизвика вълна от критики

Почти по същото време, Съединените щати въведоха нова такса от 100 000 долара за всяка нова H-1B виза — програмата, чрез която американските компании наемат чуждестранни специалисти, основно в IT сектора.

Решението бе определено като „удар по иновациите“ от редица бизнес организации, сред които и Американската търговска камара, която вече обжалва новата мярка в съда.

Таксата няма да се прилага за съществуващи визи, но ще засегне новите кандидати — и най-вече малките компании, които трудно могат да си позволят подобен разход.

Критиците предупреждават, че мярката рискува да изтласка млади специалисти към по-достъпни пазари — включително Азия.

Глобалната битка за мозъци

Комбинацията от тези две промени се разглежда като нова фаза в съперничеството между САЩ и Китай — не за стоки или ресурси, а за човешки капитал.

Докато Америка затяга правилата и увеличава разходите за достъп до трудовия си пазар, Китай се опитва да покаже, че е по-гостоприемен към младите и амбициозни специалисти.

Въпросът е доколко обещанията ще съвпаднат с реалността. Китай остава държава с ограничени възможности за постоянно пребиваване и гражданство за чужденци, а детайлите по K визата тепърва ще се тестват в практика.

Но символично, Пекин успя да направи нещо рядко в международната конкуренция за таланти — да изглежда по-отворен от Вашингтон.


Китай
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ние с гайдите

    8 0 Отговор
    А ... Европата ? Само за войни имат мерак в ЕС .

    10:32 17.10.2025

  • 2 Пич

    10 2 Отговор
    В Китай мислят !!! В ЕС - не мислят !!! Превърнаха Европа в погребално дружеството - Урсула , Кая и тая-оная !!!

    Коментиран от #4

    10:35 17.10.2025

  • 3 Само

    4 0 Отговор
    неразбиращите как работи H1-B системата си мислят че 100к такса ще отблъсне кадърните, че чак статии пишат. Напротив! Именно заради ниската такса и лимитирания брой H1-B визи на година, досега почти всички отиваха за евтинджос индийци, а за хора със специални умения (примерно ИИ) не остават. Точно затова е тази такса, за да могат да привлекат най-добрите таланти в света. А че ще загубят индийците дето работят за по 80к на година в консултантски компании като Тата, Инфосис, Аксенчър -- това е само плюс! Не случайно единствените оплакващи се са именно тези индийски компании (даже Моди коментираше колко било нечестно) докато фирми като Гугъл и Майкрософт потриват ръце. Всъщност именно те са лобирали за тази $100к такса ;)

    10:49 17.10.2025

  • 4 Аман

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    В Европа мисли Германия. Дъщеря ми завърши бакалавър, сега ще завърши магистър. Образованието е безплатно, има общежития с държавни дотации, студентски програми. Е, не е съвсем без пари цялата история, но и в България не е безплатно.

    Коментиран от #6

    10:59 17.10.2025

  • 5 Китайската

    4 0 Отговор
    К виза всъщност е просто маркетинг. И досега има нормална работна виза за Китай и никога не е била проблем да се вземе -- няма ограничения в бройката за разлика от H1-B. Всеки който иска да работи в Китай (в сферите които К визата покрива) никога и досега не е имаш проблем за виза. Проблемът е обратният: няма желаещи. Въпреки че съм живял в 7 страни, включително САЩ, и в момента живея в Сингапур, аз не познавам абсолютно никой който да се е затичал за Китай. Дори сингапурците (които говорят китайски и са етнически китайци защото дядовците им са имигранти от Китай) нямат ни най-малко желание да ходят да работят в Китай където качеството на живот е сравнимо с това в Люлин 5. За европейци пък които не говорят и езика пък е абсурд.

    Но може би пък и да греша: ще видим дали някой ще се разтупа към Китай след новата К виза 😂 За момента няма никакви индикации...

    Коментиран от #9

    11:07 17.10.2025

  • 6 Пич

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Аман":

    Тогава нека пожелаем успех на дъщеря ти ! Бъдете живи и здрави !!!

    11:09 17.10.2025

  • 7 Госあ

    1 0 Отговор
    Оффф айде да не коментирам…в Китай има още остатъци от болшевизма и докато не бъдат изчистени и йерархията променена, ще тичат след сащ ! Защото най талантливите китайци още емигрират в сащ ! Заплатите на учените и лекарите са под средните !!! Което е потресаващо. Да, дават кинти на топ учени, които са определена бройка като ръководители и разчитат останалите да бачкат за чест и слава, докато некви полуграмотни мениджърчета и търгаши трупат пачки. Няма как младите да бъдат топ с много висок импакт и точно те или емигрират или спират да се занимават. Това не е устойчив модел. Да, в момента безспорно дава резултати, защото CAS е номер едно, но не смятам че този модел е устойчив. Тая виза нищо не ти дава.

    Коментиран от #8

    11:27 17.10.2025

  • 8 Госあ

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Госあ":

    И точно един такъв “топ” ми разправяше как кинтите вече му били по интересни от науката.

    11:30 17.10.2025

  • 9 Госあ

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Китайската":

    Глей са, Китайска Академия на Науките у Сингапур нема, бате. Схващаш ли кво искам да ти кажа. Това, че ти не познаваш чужденци в Китай, не значи че няма. Говорим за топ наука. Но парите не са много. Ще привлекат повече, с повече пари като заплащане, а не само с възможности. Което не е малко, но не е достатъчно.

    11:41 17.10.2025

  • 10 Госあ

    0 0 Отговор
    И другата тъпотия и остатък от болшевизма - всеки гледа кинтите и като кажеш, че си учен или лекар и те гледат като бедняк 😂 Точно обратното в Япония, отношението се променя коренно ! Показват изключителен респект, въпреки че и там учените и лекарите не са най големите богаташи.

    11:47 17.10.2025