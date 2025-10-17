Китай кани младите таланти, докато САЩ ги отблъсква с нова такса от $100 000

От 1 октомври 2025 г. Китай започва да издава т.нар. „K виза“ — специален статут за млади хора с образование или опит в STEM сферите (наука, технологии, инженерство, математика).

Новият режим цели да привлече чуждестранни таланти, като премахва едно от най-трудните условия — изискването за предварителен работодател или покана. Притежателите на K виза ще могат да пребивават и работят по-гъвкаво, да участват в изследвания, предприемачество и образователни проекти.

Правителството в Пекин описва визата като „по-гъвкава“ и „по-отворена“, макар че детайлите — колко дълго ще важи и при какви условия ще се подновява — все още не са публично уточнени. Анализатори виждат в нея продължение на китайската стратегия да привлича млади умове в технологичния сектор, особено след изтичането им към САЩ и Запада през последното десетилетие.

А отвъд океана: новата H-1B такса предизвика вълна от критики

Почти по същото време, Съединените щати въведоха нова такса от 100 000 долара за всяка нова H-1B виза — програмата, чрез която американските компании наемат чуждестранни специалисти, основно в IT сектора.

Решението бе определено като „удар по иновациите“ от редица бизнес организации, сред които и Американската търговска камара, която вече обжалва новата мярка в съда.

Таксата няма да се прилага за съществуващи визи, но ще засегне новите кандидати — и най-вече малките компании, които трудно могат да си позволят подобен разход.

Критиците предупреждават, че мярката рискува да изтласка млади специалисти към по-достъпни пазари — включително Азия.

Глобалната битка за мозъци

Комбинацията от тези две промени се разглежда като нова фаза в съперничеството между САЩ и Китай — не за стоки или ресурси, а за човешки капитал.

Докато Америка затяга правилата и увеличава разходите за достъп до трудовия си пазар, Китай се опитва да покаже, че е по-гостоприемен към младите и амбициозни специалисти.

Въпросът е доколко обещанията ще съвпаднат с реалността. Китай остава държава с ограничени възможности за постоянно пребиваване и гражданство за чужденци, а детайлите по K визата тепърва ще се тестват в практика.

Но символично, Пекин успя да направи нещо рядко в международната конкуренция за таланти — да изглежда по-отворен от Вашингтон.