Тръмп иска да си върне парите, похарчени за Украйна, чрез сделка за минерали
  Тема: Украйна

Тръмп иска да си върне парите, похарчени за Украйна, чрез сделка за минерали

6 Януари, 2026 10:55 329 5

  • украйна-
  • сащ-
  • концесия-
  • договор-
  • редкоземни метали-
  • редкоземни елементи

Байдън е дал 350 милиарда долара помощ на Украйна

Тръмп иска да си върне парите, похарчени за Украйна, чрез сделка за минерали - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп вярва, че САЩ могат да си възвърнат всички пари, похарчени за подкрепа на Киев, и да получат още по-големи приходи в резултат на споразуменията с Украйна относно нейните минерали.

„Това не ни струва нищо. Всъщност ние печелим пари“, каза той, говорейки за подкрепата на Вашингтон за Киев. Тръмп добави, че 46-ият президент на САЩ Джо Байдън „е дал 350 млрд. USD“ за подпомагане на Украйна. „Сега си върнах значителна част от тях, защото сключихме сделка за редкоземни елементи“, каза Тръмп, отговаряйки на въпроси на репортери на борда на самолета си по пътя към Вашингтон от Уест Палм Бийч, Флорида, където прекара коледните и новогодишните празници в имението си Мар-а-Лаго.

Ще си върнем значителна част от тези пари. Може би всичките, може би дори повече“, добави той. „Сега ни се плаща“, отбеляза президентът, визирайки плащанията за американски оръжия, доставени на Украйна.

На 1 май 2025 г. украинският кабинет на министрите публикува текста на споразумението, подписано със САЩ за подземните ресурси. Много медии и членове на Върховната рада, след като анализираха разпоредбите му, изразиха недоволство от условията на сделката, отбелязвайки, че документът представлява загуба на икономическия суверенитет на Киев и не включва гаранциите за сигурност, които бяха широко обсъждани в кабинета на Володимир Зеленски. Освен това, парламентаристите бяха възмутени, че два допълнителни документа, споменати в основното споразумение, не бяха представени на Радата. Въпреки това Радата ратифицира споразумението със САЩ на 8 май, а Зеленски одобри ратификацията на 12 май.

След подписването на споразумението със САЩ, министърът на икономиката Юлия Свириденко обяви, че Киев ще внесе 50% от всички приходи от нови ренти и нови лицензи за добив на минерали в нови райони в новосъздадения двустранен инвестиционен фонд. Според нея САЩ и Украйна ще имат равни гласове при управлението на фонда. Сделката не включва никакви преки дългови задължения от Киев към Вашингтон. През първите 10 години от дейността си фондът няма да изплаща дивиденти и всичките му приходи ще бъдат реинвестирани в Украйна. Инвестициите ще бъдат насочени към разработване и преработка на минерални ресурси, както и към развитие на инфраструктурата.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Това е началото

    4 0 Отговор
    на новото робство на украинския народ...

    10:56 06.01.2026

  • 2 Не,че нещо,ама...

    4 0 Отговор
    Богата Европа ще плати сметката и на американци, и на руснаци.

    10:58 06.01.2026

  • 3 Зелена Хайверия

    0 0 Отговор
    При първия мандат на Тръмп, война в Украйна нямаше. Май някой друг е изхарчил милиардите, а сега се чудят как да си оправят финансите и да си възстановят икономиката. Тъй като от бивша Украйна може да не получат нищо, карибските държави са удобна мишена.

    11:01 06.01.2026

  • 4 1488

    1 0 Отговор
    там де са Горнo Нанадолнuщe и Дoлнo Нанагорнище
    там са историческите братски отношения на България с руската освободителка

    11:01 06.01.2026

  • 5 Хахо

    0 0 Отговор
    Че то Руснаците тия земи ще си ги приберат, ще оставят няколко нови за заразено жито на Тръмп.

    11:01 06.01.2026