Байдън с най-висока пенсия от всички американски президенти

Бившият президент на САЩ Джо Байдън е с най-голямата пенсия от всички американски лидери в историята, съобщи New York Post (NY Post), позовавайки се на Деймиън Брейди, вицепрезидент на Националния фонд на данъкоплатците на САЩ.
Правителствената пенсия на Байдън е 417 000 USD, което е със 17 000 долара повече от заплатата му по време на президентския му мандат. На бившия президент са отпуснати над 1,5 млн. USD за фискалната 2026 г., от които 727 000 USD са за наем на офис на Байдън.
Високата му пенсия се дължи на уникалния кариерен път на Байдън от сенатор до вицепрезидент и президент на САЩ. Това му позволи да се възползва от „вратичка“ и да получава едновременно вноски от различни пенсионни фондове, отбеляза Брейди.
