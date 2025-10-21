Новини
Китайските пазари се покачват на фона на евентуално посещение на Тръмп в Китай
Китайските пазари се покачват на фона на евентуално посещение на Тръмп в Китай

21 Октомври, 2025 14:53 306 1

Това би могло да се случи в началото на 2026 година

Китайските пазари се покачват на фона на евентуално посещение на Тръмп в Китай - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Основните индекси на фондовите борси в Шанхай и Шънджън се повишиха съответно с 1,36% и 2,06%, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви планираното си посещение в Китай в началото на 2026 г. Шанхайският композитен индекс се повиши до 3 916,33 пункта, докато индексът на Шънджънския компонент се повиши до 13 077,32 пункта, според данни за търговия.

Индексът CSI 300, който измерва представянето на 300-те най-големи компании на борсите в Шанхай и Шънджън, се повиши с 1,53% до 4 607,87 пункта.

На 20 октомври президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че посещението му в Китай е планирано за началото на следващата година. Той също така заяви, че се надява да изработи справедливи условия за търговско споразумение с Китай на срещата си с китайския президент Си Дзинпин на срещата на върха на АТИС, която ще се проведе от 31 октомври до 1 ноември в Република Корея.

На 9 октомври китайското министерство на търговията публикува два документа за затягане на контрола върху износа на редкоземни метали и свързани с тях технологии. На 10 октомври Тръмп обяви, че САЩ ще наложат допълнителни 100% тарифи върху китайски продукти, както и контрол върху износа на софтуер, считано от 1 ноември или по-рано.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 А иначе

    0 0 Отговор
    от август до октомври БВП на Китай падна от 5,2% на 4,8% !

    14:58 21.10.2025