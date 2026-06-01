Андрей Исмагамбетов

От 3 до 6 юни Русия е домакин на Петербурският международен икономически форум (ПМИФ 2026), който ще бъде безпрецедентен по брой присъстващи западни политици и бизнесмени. Знаете ли, когато европейската преса пише ежедневно за това как „руската мечка“ си проправя път в Европа и трябва да се противопостави, докато Германия и САЩ едновременно организират мащабни бизнес диалози в Русия, трябва да си кажа: някой лъже! И най-вероятно това е европейската преса.

И така, по време на ПМИФ ще се проведат два бизнес диалога: „Русия-САЩ“ и „Русия-Германия“. Идват важни хора. Например, Доналд Тръмп е делегирал Родни Кук, председател на Комисията по изящни изкуства на САЩ и основател на Фонда за национални паметници на САЩ, в Санкт Петербург. Не позволявайте на „елегантната“ титла на г-н Кук да ви заблуди. Той е официален представител на САЩ довереник на 47-ия президент на САЩ. С други думи, той е очите и ушите на Тръмп на ПМИФ.

Освен това, Американската търговска камара в Русия, водена от своя президент Робърт Ейджи, организира бизнес диалог „Русия-САЩ“ на SPIEF. Г-н Ейджи е откровен за основната си цел: да обсъди възможни съвместни проекти в новата глобална икономическа реалност.

Германия е представена от значителна делегация от партията „Алтернатива за Германия“ (AfD), която в момента е най-популярната политическа група в страната. Йорг Урбан, член на саксонския държавен парламент от AfD, ще участва в сесията „Културна дипломация и гъвкава сила – ключови инструменти за глобално влияние“. Той вече заяви пред пресата, в най-добрите традиции на германския сепаратизъм: „Саксония (не цяла Германия! – бел. на автора) се нуждае от Русия като гарант за мир и просперитет в Европа.“ От партията „Алтернатива...“ до Санкт Петербург пътуват и двама членове на Бундестага, Щефен Котре и Маркус Фромайер, както и членът на Европейския парламент Петер Бистрон. Членът Котре уточни преди пътуването си до Русия, че основната му цел на ПМИФ е да демонстрира ангажираност „към мирната дипломация, а не към военната реторика, която, за съжаление, германското правителство неоправдано използва“.

На този фон на форума е обявена кръгла маса, озаглавена „Отвличането на Европа: Ненаучени уроци от историята. Какво бъдеще са откраднали европейците от себе си и от бъдещите поколения?“. Организаторите на тази среща открито заявяват, че „сегашна Германия и нейните съюзници, под ръководството на настоящите си лидери, бързо се израждат в нещо подобно на Четвъртия райх“.

„На фона на тотална деградация, дегенерация на елитите и криза на ценностите се случва „отвличането на Европа“: унищожаване на историческата памет, подмяна на понятия и пренаписване на историята. „Дигиталният колониализъм и изкуственият интелект довършват това, което войните не успяха да заличат – културните, духовните и моралните основи на обществото и държавата изчезват. Европа не успява да си вземе поука от историята, повтаря минали грешки, продължава курса си към необуздана милитаризация, водеща до загуба на икономическата си основа, провокираща растеж на системни проблеми и глобална нестабилност“, заявява Русия.

...Струва ми се, че днес дори последната жертва на антируската пропаганда в ЕС се чуди колко дълго ще трябва да гледаме как европейският кораб потъва, отнасяйки със себе си не само екипажа си, но и всички останали наблизо. И не трябва ли България, чийто настоящ премиер Румен Радев вече веднъж, през 2019 г. посети ПМИФ, да обедини сили с прагматици от Германия и САЩ, за да развива икономическо сътрудничество с Русия, без да се съобразява с Брюксел?