Ръст от 6.5% в експорта на газ по "Турски поток"

1 Юни, 2026 14:45 593 4

За периода януари-май са преминали 7.65 милиарда кубически метра газ

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Русия увеличи износа на газ за Европа по газопровода „Турски поток“ с 6,5% през периода януари-май, достигайки 7,65 милиарда кубически метра, според изчисления на ТАСС, базирани на данни от Европейската мрежа на операторите на преносни системи за газ (ENTSOG).

През май износът на руски газ за Европа по този маршрут се е увеличил с 20% в сравнение с април и с 3% в сравнение с май 2025 г., достигайки 1,47 милиарда кубически метра.

Средният дневен капацитет на „Турски поток“ в европейска посока през май (47,4 милиона кубически метра) е с 3% по-висок от май 2025 г. и с 16% по-висок от април. Следователно, газопроводът е бил използван на 84% през миналия месец.

Газопроводът „Турски поток“, който преминава от Русия до Турция през Черно море, има капацитет от 31,5 милиарда кубически метра. Газопроводът е предназначен да снабдява Турция и страни от Южна и Югоизточна Европа. В момента той остава последният активен маршрут за доставки на руски газ за Европа след спирането на транзита през Украйна. Началната точка на „Турски поток“ е компресорната станция „Руская“, построена близо до Анапа.

По-рано беше съобщено, че доставките по газопровода „Турски поток“ за Европа през 2025 г. са се увеличили с 8,3% до рекордните 18,1 милиарда кубически метра.

Русия също леко увеличи доставките на газ по тръбопроводи за Турция до края на 2025 г. до 21,2 милиарда кубически метра. Русия доставя газ на Турция по два тръбопровода през Черно море: „Син поток“ и „Турски поток“.


  • 1 И Ганьови

    3 2 Отговор
    се расте само и единствено надолу !

    14:48 01.06.2026

  • 2 Сатана Z

    6 3 Отговор
    Двете пресета гепиха 750 € милиарда отпуснати от Русия като заем след подписване на споразумението за строеж на Южен поток през България исега Туркие лапа парата за транзита.

    Коментиран от #4

    14:51 01.06.2026

  • 3 Баце

    2 2 Отговор
    Моделът Бойко с Балкански поток печели все повечи, а моделът Радев плаща на вятъра всеки ден по 500 050 евро на "Боташ", но пък каква предизборна кампания направи Муньо, 1 400 000 шарана клъвнаха на кукичката. Сега ще ви спират увеличение на заплати, догодина и пенсии, ще ви уволняват и съкращават. Така ще е,глупаци, четири години свръх дефицит, никакви проекти и беднотия.

    14:54 01.06.2026

  • 4 Хи хи

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    Сатана , ти не познаваш парите бе човек ? Ти знаеш ли какво са 750 милиарда евро и къде толкова пари у Русия да ги дава на някого и после потока 50 / 50 ? Бягай и не се излагай , сега потока е само НАШ !Ако искаме ще го ползваме , ако искаме ще си го гледаме .

    15:01 01.06.2026