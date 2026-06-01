Ръст от 6.5% в експорта на газ по "Турски поток"

Русия увеличи износа на газ за Европа по газопровода „Турски поток“ с 6,5% през периода януари-май, достигайки 7,65 милиарда кубически метра, според изчисления на ТАСС, базирани на данни от Европейската мрежа на операторите на преносни системи за газ (ENTSOG).

През май износът на руски газ за Европа по този маршрут се е увеличил с 20% в сравнение с април и с 3% в сравнение с май 2025 г., достигайки 1,47 милиарда кубически метра.

Средният дневен капацитет на „Турски поток“ в европейска посока през май (47,4 милиона кубически метра) е с 3% по-висок от май 2025 г. и с 16% по-висок от април. Следователно, газопроводът е бил използван на 84% през миналия месец.

Газопроводът „Турски поток“, който преминава от Русия до Турция през Черно море, има капацитет от 31,5 милиарда кубически метра. Газопроводът е предназначен да снабдява Турция и страни от Южна и Югоизточна Европа. В момента той остава последният активен маршрут за доставки на руски газ за Европа след спирането на транзита през Украйна. Началната точка на „Турски поток“ е компресорната станция „Руская“, построена близо до Анапа.

По-рано беше съобщено, че доставките по газопровода „Турски поток“ за Европа през 2025 г. са се увеличили с 8,3% до рекордните 18,1 милиарда кубически метра.

Русия също леко увеличи доставките на газ по тръбопроводи за Турция до края на 2025 г. до 21,2 милиарда кубически метра. Русия доставя газ на Турция по два тръбопровода през Черно море: „Син поток“ и „Турски поток“.