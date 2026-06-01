Forbes: Най-богатите наследници на руските милиардери

1 Юни, 2026 11:17 743 7

Начело на класацията е Юсуф Алекперов, син на основателя на Лукойл Вагит Алекперов

Милена Богданова

Юсуф Алекперов, син на основателя на Лукойл Вагит Алекперов, оглави списъка на Forbes с най-богатите наследници на руски милиардери с наследство от 29,5 милиарда долара. Списъкът е публикуван на уебсайта на изданието.

Второ място заемат двете деца на Леонид Михелсон, основният собственик на Новатек и Сибур, с наследство от 14,15 милиарда долара. Трето място заемат дъщерята и синът на основателя на Еврохим Андрей Мелниченко с наследство от 10,2 милиарда долара.

В десетката на най-богатите наследници са включени децата на Сюлейман Керимов, наследниците на Владимир Лисин, собственик на стоманодобивната компания NLMK, децата на Генадий Тимченко, съсобственик на Новатек и Сибур, както и децата на основателя на ФосАгро и други.


  • 1 в тоя списък

    8 1 Отговор
    само руснаци липсват.... изобщо и там всичките ресурси се крадът от евреи

    11:21 01.06.2026

  • 2 Трол

    2 3 Отговор
    Спестяването от закуски е древен спорт и нашите приятели от Русия заемат достойно място в класацията.

    11:27 01.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Сила

    2 3 Отговор
    Къде учат и живеят ???!
    В Бурятск или Тува ...?!?

    11:30 01.06.2026

  • 5 Хихи

    4 1 Отговор
    тия са бедняци в сравнение със зеленият шмъркач и най близкото му обкръжение...

    11:39 01.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 УЕИ

    1 1 Отговор
    ИСКАМ ДА ПОПИТАМ ЗАЩО НЕ СА НА ФРОНТА?ЗАЩО СА ПО СКЪПИ ЯХТИ И СЪС СКЪПИ КОЛИ,А ЗАЩОТО ИМА Т....ПИ РУСОФИЛИ ДА ИМ Л...Ж..Т Г.З.О.В.ЕТЕ

    11:45 01.06.2026