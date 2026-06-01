Forbes: Най-богатите наследници на руските милиардери

Юсуф Алекперов, син на основателя на Лукойл Вагит Алекперов, оглави списъка на Forbes с най-богатите наследници на руски милиардери с наследство от 29,5 милиарда долара. Списъкът е публикуван на уебсайта на изданието.

Второ място заемат двете деца на Леонид Михелсон, основният собственик на Новатек и Сибур, с наследство от 14,15 милиарда долара. Трето място заемат дъщерята и синът на основателя на Еврохим Андрей Мелниченко с наследство от 10,2 милиарда долара.

В десетката на най-богатите наследници са включени децата на Сюлейман Керимов, наследниците на Владимир Лисин, собственик на стоманодобивната компания NLMK, децата на Генадий Тимченко, съсобственик на Новатек и Сибур, както и децата на основателя на ФосАгро и други.