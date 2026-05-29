Рим всъщност отказа да участва в програмата за отбранителни заеми на ЕС

29 Май, 2026 12:57 776 7

Вместо планираните 14,9 милиарда евро, Италия възнамерява да заеме не повече от 4-5 милиарда евро

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Италианското правителство реши да намали до минимум участието си в инвестиционната програма за отбрана на ЕС SAFE (Security Action for Europe). Според вестник La Repubblica, вместо първоначално планираните 14,9 милиарда евро, Рим възнамерява да заеме не повече от 4-5 милиарда евро.

Както беше обяснено, до крайния срок за кандидатстване 31 май италианското правителство не възнамерява да представя нови проекти за изграждане на отбрана и ще финансира само съществуващи програми. Това решение се обяснява с необходимостта да се вземат предвид по-належащите нужди от осигуряване на енергийна сигурност и смекчаване на нарастването на цените на енергията в резултат на конфликта в Близкия изток.

Италианският премиер Джорджия Мелони многократно повтори, че не може да каже на населението, че има пари за военни разходи, но няма начин да се предпази от нарастващите цени на енергията. Вестникът твърди, че се е опитвал да използва участието си в европейската програма за отбранителни заеми на стойност 150 милиарда долара, която ЕС представя като "отговор на военната заплаха от Руската федерация", като лост върху Европейската комисия, за да постигне облекчаване на финансовите норми по отношение на бюджетния дефицит поради енергийната криза. Мелони е изпратила съответно писмо до ръководителя на ЕК Урсула фон дер Лайен на 18 май, от която все още няма отговор, пише вестникът.

На 2 юни германският канцлер Фридрих Мерц възнамерява да събере в Берлин „европейската петорка“ (Германия, Великобритания, Франция, Полша, Италия) на среща с участието на генералния секретар на НАТО Марк Рюте, за да обсъдят Украйна и темата за укрепване на европейската отбрана. Мелони се опитва да издейства срещата на върха да бъде отложена с ден-два, тъй като 2 юни е национален празник в Италия - Ден на републиката. Според изданието, ако Берлин не съдейства, в срещата ще участва външният министър и вицепремиер Антонио Таяни.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Историк

    0 16 Отговор
    Това е резултата от дейността на войнстващите миролюбци Путин и Тръмп ! Светът ще се успокои, когато се спаси от тях.

    Коментиран от #4

    13:01 29.05.2026

  • 2 имаш поща в подцинкована кутия

    10 0 Отговор
    Руската армия елиминира италианския наемник Алекс Пинески в зоната на СВO. Съобщава се, че боецът е бил част от специалното звено на Главното разузнавателно управление на Министерството на отбраната на Украйна. Успя да се бие само няколко месеца.

    13:02 29.05.2026

  • 3 Боко

    16 0 Отговор
    Почнаха един по един да се усещат че се опитват да напълнят бездънната яма 404

    13:03 29.05.2026

  • 4 Фон дер Миндер

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "Историк":

    А може би тия двамата "дявола", са реакция срещу либералната чума. Може би нямаше да има нито Тръмп, нито Путин ако не беше т. нар. "либерален" режим. За да открие истината,човек трябва доста по-дълбоко да се разрови , а не да лапа мухите пуснати от "свободните" медии

    13:13 29.05.2026

  • 5 Баце,

    1 8 Отговор
    Много, ама НАИСТИНА много си падам по жени с излъчване на порнозвезди!

    13:15 29.05.2026

  • 6 хаха

    9 0 Отговор
    Ама така накрая нашите йес мени ще трябва вместо примерно 2 милиарда да поемат изплащане на 5 или 10... Не е ли по-добре и ние да се откажем от тази щуротия навреме? Не искам да ме гонят с двойни и тройни данъци или да няма за пенсии на родителите ни, защото трябва да изплащаме чужди заеми.

    13:15 29.05.2026

  • 7 Само питам

    6 0 Отговор
    А как турско-английските слугини в бедна България хем вдигат цените , вдигат и енергията и в същото време пращат милиарди на кървавия украински режим ? : ":Джорджия Мелони многократно повтори, че не може да каже на населението, че има пари за военни разходи, но няма начин да се предпази от нарастващите цени на енергията."

    13:49 29.05.2026