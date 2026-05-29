Рим всъщност отказа да участва в програмата за отбранителни заеми на ЕС

Италианското правителство реши да намали до минимум участието си в инвестиционната програма за отбрана на ЕС SAFE (Security Action for Europe). Според вестник La Repubblica, вместо първоначално планираните 14,9 милиарда евро, Рим възнамерява да заеме не повече от 4-5 милиарда евро.

Както беше обяснено, до крайния срок за кандидатстване 31 май италианското правителство не възнамерява да представя нови проекти за изграждане на отбрана и ще финансира само съществуващи програми. Това решение се обяснява с необходимостта да се вземат предвид по-належащите нужди от осигуряване на енергийна сигурност и смекчаване на нарастването на цените на енергията в резултат на конфликта в Близкия изток.

Италианският премиер Джорджия Мелони многократно повтори, че не може да каже на населението, че има пари за военни разходи, но няма начин да се предпази от нарастващите цени на енергията. Вестникът твърди, че се е опитвал да използва участието си в европейската програма за отбранителни заеми на стойност 150 милиарда долара, която ЕС представя като "отговор на военната заплаха от Руската федерация", като лост върху Европейската комисия, за да постигне облекчаване на финансовите норми по отношение на бюджетния дефицит поради енергийната криза. Мелони е изпратила съответно писмо до ръководителя на ЕК Урсула фон дер Лайен на 18 май, от която все още няма отговор, пише вестникът.

На 2 юни германският канцлер Фридрих Мерц възнамерява да събере в Берлин „европейската петорка“ (Германия, Великобритания, Франция, Полша, Италия) на среща с участието на генералния секретар на НАТО Марк Рюте, за да обсъдят Украйна и темата за укрепване на европейската отбрана. Мелони се опитва да издейства срещата на върха да бъде отложена с ден-два, тъй като 2 юни е национален празник в Италия - Ден на републиката. Според изданието, ако Берлин не съдейства, в срещата ще участва външният министър и вицепремиер Антонио Таяни.