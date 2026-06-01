ЕС глоби Temu с 200 милиона евро

Европейският съюз наложи глоба от 200 милиона евро (232 милиона долара; 173 милиона британски лири) на китайския онлайн търговец на дребно Temu за продажба на незаконни продукти като опасни бебешки играчки и дефектни зарядни устройства на своята платформа.
Европейската комисия заяви, че компанията „не е успяла да идентифицира, анализира и оцени надлежно системните рискове“ на продуктите и вредата, която те биха могли да причинят на потребителите.
Temu е обект на разследване от октомври 2024 г. относно това дали изпълнява задълженията си като определена много голяма онлайн платформа съгласно законодателството на ЕС.
Онлайн търговецът на дребно заяви, че не е съгласен с решението и счита глобата за непропорционална, и сега обмисля наличните опции.
Разследването включваше таен клиент, проведен от независима организация за тестване, която установи, че висок процент зарядни устройства, закупени чрез Temu, не са преминали основни тестове за електрическа безопасност. Установено е също, че висок процент бебешки играчки представляват рискове за безопасността, съдържат химикали над законовите граници или имат малки отделящи се части, които представляват опасност от задушаване, съобщи Euronews.
Освен плащането на глобата, Temu трябва да представи план за действие за отстраняване на пропуските до 28 август. След това Комисията има два месеца, за да реши дали компанията е направила достатъчно, за да се съобрази с изискванията.
Европейският комисар по технологиите Хена Виркунен заяви пред репортери, че решението е имало за цел да изпрати „много силно послание“ до Temu.
Говорител на Temu заяви в изявление, че търговецът на дребно уважава необходимостта от ясни и последователни правила, но че решението се отнася до 2024 г. и не отразява текущото състояние на неговите системи.
„Не сме съгласни с решението на Европейската комисия и считаме глобата за непропорционална“, казаха те.
„Преглеждаме решението внимателно и обмисляме всички налични варианти.“
Но британската организация за защита на потребителите Which? похвали решението и призова Обединеното кралство да последва примера.
„Решението на ЕС да глоби Temu с 200 милиона евро е ярък пример за необходимите твърди действия, за да се държат онлайн пазарите отговорни за опасни продукти на техните платформи“, каза Сю Дейвис, ръководител на политиката за защита на потребителите в Which?.
„Правителството на Обединеното кралство трябва да последва примера на ЕС и да използва новите си правомощия съгласно Закона за регулиране на продуктите и метрологията, за да направи онлайн пазарите правно отговорни за опасни продукти.“
5 И именно
До коментар #3 от "Д-р Ментал":Тези регулации ще докарат Европа до пълна неконкурентноспособност, мизерия, глад и граждански войни! Да живеят въглеродните квоти!
22:54 01.06.2026
10 Вярвам ти и не
До коментар #8 от "Потребител,":само колан! Имам и много качествени дрехи и маратонки.Купих си за работа и за 1 година не са мръднали сигурно ще пробия подметките но няма да се скъсат.Глобяват ги защото смачкаха европейския бизнес дето го няма изобщо.Нямат производство европейчетата на нищо всичко е внос от Китай и като няма какво да направят глобяват.Тему, Шейн, Алибаба, Алиекспрес ги мачкат. Ако спре вноса в МОЛА ще гледаме празни щандове.А една четка за зъби ще струва 15€.Първо се прецакаха с Русия сега са на път и с Китай.
23:25 01.06.2026
11 Хахаха
До коментар #9 от "Хи хи хи":И Джъмбо
23:54 01.06.2026
12 Бръм
Бърза справка показва, че 80% от стоката в София (Илиенци, Витошка, МОЛ-ове) е китайска. Ха добър ден!
23:56 01.06.2026
