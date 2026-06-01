ЕС глоби Temu с 200 милиона евро

1 Юни, 2026 15:50, обновена 1 Юни, 2026 22:36 1 012 13

Причината е продажбата на незаконни продукти, сред които опасни бебешки играчки и дефектни зарядни устройства

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Европейският съюз наложи глоба от 200 милиона евро (232 милиона долара; 173 милиона британски лири) на китайския онлайн търговец на дребно Temu за продажба на незаконни продукти като опасни бебешки играчки и дефектни зарядни устройства на своята платформа.

Европейската комисия заяви, че компанията „не е успяла да идентифицира, анализира и оцени надлежно системните рискове“ на продуктите и вредата, която те биха могли да причинят на потребителите.

Temu е обект на разследване от октомври 2024 г. относно това дали изпълнява задълженията си като определена много голяма онлайн платформа съгласно законодателството на ЕС.

Онлайн търговецът на дребно заяви, че не е съгласен с решението и счита глобата за непропорционална, и сега обмисля наличните опции.

Разследването включваше таен клиент, проведен от независима организация за тестване, която установи, че висок процент зарядни устройства, закупени чрез Temu, не са преминали основни тестове за електрическа безопасност. Установено е също, че висок процент бебешки играчки представляват рискове за безопасността, съдържат химикали над законовите граници или имат малки отделящи се части, които представляват опасност от задушаване, съобщи Euronews.

Освен плащането на глобата, Temu трябва да представи план за действие за отстраняване на пропуските до 28 август. След това Комисията има два месеца, за да реши дали компанията е направила достатъчно, за да се съобрази с изискванията.

Европейският комисар по технологиите Хена Виркунен заяви пред репортери, че решението е имало за цел да изпрати „много силно послание“ до Temu.

Говорител на Temu заяви в изявление, че търговецът на дребно уважава необходимостта от ясни и последователни правила, но че решението се отнася до 2024 г. и не отразява текущото състояние на неговите системи.

„Не сме съгласни с решението на Европейската комисия и считаме глобата за непропорционална“, казаха те.

„Преглеждаме решението внимателно и обмисляме всички налични варианти.“

Но британската организация за защита на потребителите Which? похвали решението и призова Обединеното кралство да последва примера.

„Решението на ЕС да глоби Temu с 200 милиона евро е ярък пример за необходимите твърди действия, за да се държат онлайн пазарите отговорни за опасни продукти на техните платформи“, каза Сю Дейвис, ръководител на политиката за защита на потребителите в Which?.

„Правителството на Обединеното кралство трябва да последва примера на ЕС и да използва новите си правомощия съгласно Закона за регулиране на продуктите и метрологията, за да направи онлайн пазарите правно отговорни за опасни продукти.“


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 SDEЧЕВ

    С две думи са ги попитали:А вие , защо биете негри. Глоба

    22:40 01.06.2026

  • 2 БРАВО

    Въртеше едно видео, в което автора показваше каква е разликата между две различни по цена зарядни, не помня за какъв волтаж бяха. В по-скъпото китайчетата бяха сложили някакво парченце плътен метал, да е по-тежичко и потребителите да си мислят, че е по-качествено.

    22:43 01.06.2026

  • 3 Д-р Ментал

    Плюете ЕС, но е добре да има регулации,а да не се набухаме с химията на САЩ е Китайските отровни багрила. Колкото и да е лудо- консервативна Европа е най-разумното решение за съобразен и здравословен живот

    Коментиран от #5

    22:44 01.06.2026

  • 4 Жоро

    Толкова неща съм си купил от Тему, и всичко ми е харесвало каквото съм избирал.Същите неща в нашите магазини но × 3 нагоре цените .Те това е.

    22:48 01.06.2026

  • 5 И именно

    До коментар #3 от "Д-р Ментал":

    Тези регулации ще докарат Европа до пълна неконкурентноспособност, мизерия, глад и граждански войни! Да живеят въглеродните квоти!

    22:54 01.06.2026

  • 6 Истината

    Китайски продукти и качество са две напълно несъвместими неща.

    22:56 01.06.2026

  • 7 Автомеханик Гутен Таг

    ЕК да глоби с 200млр. немските и френски производители на сервизни барутници с таблети които не излизат от сервизите а струват колкото 1 апартамент.

    22:59 01.06.2026

  • 8 Потребител,

    Колан от Тему ,чиста кожа беше около25 лева със здрава хубава тока.В нашите магазини 100 лева не можеш да го пипнеш.Трета година не е мръднал.

    Коментиран от #10

    22:59 01.06.2026

  • 9 Хи хи хи

    Пазарувайте в Пепко и Кик. Там всичко е европейско и с качество. 🤣

    Коментиран от #11

    23:06 01.06.2026

  • 10 Вярвам ти и не

    До коментар #8 от "Потребител,":

    само колан! Имам и много качествени дрехи и маратонки.Купих си за работа и за 1 година не са мръднали сигурно ще пробия подметките но няма да се скъсат.Глобяват ги защото смачкаха европейския бизнес дето го няма изобщо.Нямат производство европейчетата на нищо всичко е внос от Китай и като няма какво да направят глобяват.Тему, Шейн, Алибаба, Алиекспрес ги мачкат. Ако спре вноса в МОЛА ще гледаме празни щандове.А една четка за зъби ще струва 15€.Първо се прецакаха с Русия сега са на път и с Китай.

    23:25 01.06.2026

  • 11 Хахаха

    До коментар #9 от "Хи хи хи":

    И Джъмбо

    23:54 01.06.2026

  • 12 Бръм

    Урсулизмът ще ни направи бедни, голи и боси.
    Бърза справка показва, че 80% от стоката в София (Илиенци, Витошка, МОЛ-ове) е китайска. Ха добър ден!

    23:56 01.06.2026

    1 0 Отговор
    Така е при свободната търговия и пазарната икономика, които им пречи го глобяват напълно свободно и пазарно.

    00:05 02.06.2026