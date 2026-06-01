Риска от глобално свръхпредлагане на втечнен природен газ

Световният пазар на втечнен природен газ може скоро да се сблъска със свръхпредлагане и ниски цени, въпреки спирането на най-големия завод в ОАЕ поради войната между САЩ и Иран. Това е според статия на колумниста на аг. Bloomberg Хавиер Блас.

Той отбелязва, че ако сделката между САЩ и Иран се провали и трафикът през Ормузкия проток остане частично блокиран, цените скоро биха могли да започнат да намаляват и да се стабилизират на ниски нива за дълго време. Авторът обясни, че третата вълна от разширяване на заводите за втечнен природен газ в световен мащаб ще се случи между 2026 и 2030 г. „Това разширяване на производството е забавено, може би с шест месеца, може би с 12 или дори 18 месеца. Колкото и време да отнеме, то няма значение за това какво ще се случи през 2030 г.“, пише Блас.

Той цитира данни на Международната агенция по енергетика, според които общият капацитет на планираните проекти за втечнен природен газ (LNG) в световен мащаб се оценява на 700 милиарда кубически метра годишно. Всички тези проекти са в последните етапи на одобрение. Ако бъдат реализирани, световното производство на втечнен природен газ (LNG) ще се увеличи повече от два пъти спрямо сегашните 600 милиарда кубически метра. „Ще има ли достатъчно търсене? Съмнявам се, поне се съмнявам, че ще бъде на цените отпреди войната. Цените на втечнения природен газ (LNG) ще трябва да паднат още повече, за да стимулират потреблението“, пише колумнистът.

След два последователни енергийни шока през 2022 и 2026 г., „никой сериозен политик няма да седи и да чака трети“. Ако доставчиците на втечнен природен газ (LNG) разширят производствения си капацитет извън Персийския залив, потребителите ще разширят използването на слънчева енергия и въглища. „Най-вредното за околната среда гориво би могло, след конфликта в Иран, да се превърне в източник на енергийна сигурност и да намери приложение не само в производството на електроенергия, но и в производството на торове и пластмаси“, заключи Блас.