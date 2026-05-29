Отговорно развитие на изкуствения интелект
  Тема: Казахстан

29 Май, 2026 16:51 420 5

Декларация по темата приеха държавите членки от Евразийския икономически съюз

Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Лидерите на държавите-членки на Евразийския икономически съюз (ЕИС) приеха съвместна декларация за отговорното развитие на изкуствения интелект (ИИ) на срещата на върха в Астана. Както заяви президентът на Казахстан Касим-Жомарт Токаев, срещата на върха бележи нова глава в дейността на интеграционното обединение.

„Днешната среща на върха и провеждащият се в наши дни Евразийски икономически форум са много важни събития, които откриват нова глава в дейността на нашето интеграционно обединение. Днес, наред с подписването на съвместни решения за икономическо сътрудничество, приехме съвместна декларация за отговорното развитие на изкуствения интелект в Евразийския икономически съюз. Това създава институционални условия за преминаване на нашата организация към качествено нов етап от своето развитие“, каза той.

Токаев изрази надежда, че събитията в Астана „ще допринесат за по-нататъшното укрепване на икономическия потенциал“ на страните от ЕИС, както и за укрепване на „бизнес климата и благосъстоянието на гражданите на държавите-членки на съюза“. Той също така изрази благодарност към лидерите на страните от ЕИС и държавите-наблюдатели за тяхната работа на събитията в Астана.

Според пресслужбата на Министерството на търговията и интеграцията на Казахстан, съвместното изявление има за цел да развие практическо сътрудничество между страните от ЕИС в областта на изкуствения интелект, обмен на опит, успешни практики и технологични решения, както и взаимодействие в икономически сектори, където изкуственият интелект влияе върху ефективността и конкурентоспособността. Освен това документът предвижда развитието на икономически и технологични партньорства между държавите-членки на ЕИС, като се отчита техният национален дигитален суверенитет.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Интересно

    2 0 Отговор
    А, декларацията от ИИ ли беше декларирана?

    16:57 29.05.2026

  • 2 честен ционист

    1 0 Отговор
    Празният стол за Мунчо ли е?

    16:57 29.05.2026

  • 3 Терминатор3

    3 0 Отговор
    Изкуственият интелект не е нищо особено, само хората много изпростяха напоследък.

    Коментиран от #5

    17:01 29.05.2026

  • 4 Каква е Тази ?

    1 0 Отговор
    Смехория !

    За Отговорно използване може да се Говори !

    Но За Развитие !

    Не Виждам !

    Как !

    Какво е отговорното Развитие На Ядрения Синтез ?

    17:29 29.05.2026

  • 5 За Елементарни неща Става !

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Терминатор3":

    За Елементарни неща Става !

    От там Нататък !

    Зависи От Електронния Синтез На мозъчната Кора на Индивида !

    Или Може !

    Или Не Може !

    17:34 29.05.2026