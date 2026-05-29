Отговорно развитие на изкуствения интелект

Лидерите на държавите-членки на Евразийския икономически съюз (ЕИС) приеха съвместна декларация за отговорното развитие на изкуствения интелект (ИИ) на срещата на върха в Астана. Както заяви президентът на Казахстан Касим-Жомарт Токаев, срещата на върха бележи нова глава в дейността на интеграционното обединение.
„Днешната среща на върха и провеждащият се в наши дни Евразийски икономически форум са много важни събития, които откриват нова глава в дейността на нашето интеграционно обединение. Днес, наред с подписването на съвместни решения за икономическо сътрудничество, приехме съвместна декларация за отговорното развитие на изкуствения интелект в Евразийския икономически съюз. Това създава институционални условия за преминаване на нашата организация към качествено нов етап от своето развитие“, каза той.
Токаев изрази надежда, че събитията в Астана „ще допринесат за по-нататъшното укрепване на икономическия потенциал“ на страните от ЕИС, както и за укрепване на „бизнес климата и благосъстоянието на гражданите на държавите-членки на съюза“. Той също така изрази благодарност към лидерите на страните от ЕИС и държавите-наблюдатели за тяхната работа на събитията в Астана.
Според пресслужбата на Министерството на търговията и интеграцията на Казахстан, съвместното изявление има за цел да развие практическо сътрудничество между страните от ЕИС в областта на изкуствения интелект, обмен на опит, успешни практики и технологични решения, както и взаимодействие в икономически сектори, където изкуственият интелект влияе върху ефективността и конкурентоспособността. Освен това документът предвижда развитието на икономически и технологични партньорства между държавите-членки на ЕИС, като се отчита техният национален дигитален суверенитет.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Интересно
16:57 29.05.2026
2 честен ционист
16:57 29.05.2026
3 Терминатор3
Коментиран от #5
17:01 29.05.2026
4 Каква е Тази ?
За Отговорно използване може да се Говори !
Но За Развитие !
Не Виждам !
Как !
Какво е отговорното Развитие На Ядрения Синтез ?
17:29 29.05.2026
5 За Елементарни неща Става !
До коментар #3 от "Терминатор3":За Елементарни неща Става !
От там Нататък !
Зависи От Електронния Синтез На мозъчната Кора на Индивида !
Или Може !
Или Не Може !
17:34 29.05.2026