Дефицит на основни храни в Украйна

Елдата продължава да поскъпва в Украйна. Двойно скочи цената ѝ за година. Експертите очакват по-нататъшно покачване на цените, позовавайки се на енергийни проблеми, според информационната агенция RBC-Украйна.
На фона на общото покачване на цените, зърнените култури са били най-забележими тази пролет. Средната цена на елдата през април е била над 71 гривни за килограм (1,60 USD), в сравнение с 54 гривни (1,20 USD) през март. Междувременно, през септември миналата година килограм от това зърно е струвал средно 30 гривни (0,69 USD).
Според Олег Пендзин, изпълнителен директор на Икономическия дискусионен клуб, покачването на цените се дължи до голяма степен на цената на опаковките, чието производство става по-скъпо поради високите цени на енергията и електроенергията.
Според изчисленията на Пендзин, цената на хранителна кошница се е увеличила с 9,5% до края на май в сравнение с миналата година. В същото време, според РБК-Украйна, цените на хранителните продукти в страната са се увеличили средно с 13,3% за годината от март 2025 г. до април 2026 г. Местни експерти отбелязват, че ако има прекъсвания на електрозахранването, средната сметка за хранителни стоки може да се увеличи с още 15-25% през лятото.
През април рязкото покачване на цените на елдата и ориза поради покачващите се цени на горивата на фона на конфликта в Близкия изток доведе до изчезването на тези зърнени храни от магазините, тъй като хората масово ги изкупуваха, страхувайки се от още по-голямо увеличение на цените. В украинските социални медии бяха публикувани видеоклипове на празни рафтове в магазините.
В Украйна може да започне недостиг на праскови, кайсии, ранни ягоди и череши поради слани, които са унищожили част от предстоящата реколта, според Максим Гопка, анализатор от Украинския аграрен бизнес клуб.
„Поради загубата на реколтата, кайсиите и прасковите може да станат оскъдни, а цените им ще зависят от вноса“.
Според друг експерт, Олег Пендзин, изпълнителен директор на Икономическия дискусионен клуб, пазарът ще намери алтернативи на тези продукти чрез внос от Турция и Централна Азия, но не се очакват ниски цени.
Агенцията отбелязва, че вносните банани са се превърнали в основен плод в Украйна, тъй като цената им е почти наполовина по-ниска от цената на украинските ябълки.
В началото на май в Украйна се наблюдаваха значителни температурни колебания. Времето варираше от необичайно топли температури от 30 градуса по Целзий или по-високи до рекордни слани. Според местните медии, някои региони са имали абсолютни минимални температури.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
17 Заляха
всичко е в изобилие
и почти без пари
21:59 31.05.2026
8 зИленски
ЯМ ЯКО ОТ ВСИЧКО ПО МНОГО ВСЕКИ ДЕН.
СПРЕТЕ С ТАЗИ ДЕЗИНФОРМАЦИВ
22:07 31.05.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Пустиня(к)
Коментиран от #22, #24
23:04 31.05.2026
22 РЕАЛИСТ
До коментар #19 от "Пустиня(к)":И аз не съм опитвал, но във всички държави от бившия СССР са луди по елда. Чел съм , че Втората световна това е бил лукс за солдатите .
23:59 31.05.2026
24 УдоМача
До коментар #19 от "Пустиня(к)":Елдата е една от храните, които са истински - хранят организма с полезни и хранителни вечества, а не го тъпчат с баласт и тровят - като тестените и захарните изделия, и колбасите например!
00:24 01.06.2026