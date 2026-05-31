Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Бизнес »
Дефицит на основни храни в Украйна
  Тема: Украйна

Дефицит на основни храни в Украйна

31 Май, 2026 21:55 1 240 24

  • украйна-
  • елда-
  • гречка-
  • кайсии-
  • ягоди-
  • плодове

Цената на елдата поскъпна заради енергийни проблеми. Недостиг на кайсии и ягоди

Дефицит на основни храни в Украйна - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Елдата продължава да поскъпва в Украйна. Двойно скочи цената ѝ за година. Експертите очакват по-нататъшно покачване на цените, позовавайки се на енергийни проблеми, според информационната агенция RBC-Украйна.

На фона на общото покачване на цените, зърнените култури са били най-забележими тази пролет. Средната цена на елдата през април е била над 71 гривни за килограм (1,60 USD), в сравнение с 54 гривни (1,20 USD) през март. Междувременно, през септември миналата година килограм от това зърно е струвал средно 30 гривни (0,69 USD).

Според Олег Пендзин, изпълнителен директор на Икономическия дискусионен клуб, покачването на цените се дължи до голяма степен на цената на опаковките, чието производство става по-скъпо поради високите цени на енергията и електроенергията.

Според изчисленията на Пендзин, цената на хранителна кошница се е увеличила с 9,5% до края на май в сравнение с миналата година. В същото време, според РБК-Украйна, цените на хранителните продукти в страната са се увеличили средно с 13,3% за годината от март 2025 г. до април 2026 г. Местни експерти отбелязват, че ако има прекъсвания на електрозахранването, средната сметка за хранителни стоки може да се увеличи с още 15-25% през лятото.

През април рязкото покачване на цените на елдата и ориза поради покачващите се цени на горивата на фона на конфликта в Близкия изток доведе до изчезването на тези зърнени храни от магазините, тъй като хората масово ги изкупуваха, страхувайки се от още по-голямо увеличение на цените. В украинските социални медии бяха публикувани видеоклипове на празни рафтове в магазините.

В Украйна може да започне недостиг на праскови, кайсии, ранни ягоди и череши поради слани, които са унищожили част от предстоящата реколта, според Максим Гопка, анализатор от Украинския аграрен бизнес клуб.

„Поради загубата на реколтата, кайсиите и прасковите може да станат оскъдни, а цените им ще зависят от вноса“.

Според друг експерт, Олег Пендзин, изпълнителен директор на Икономическия дискусионен клуб, пазарът ще намери алтернативи на тези продукти чрез внос от Турция и Централна Азия, но не се очакват ниски цени.

Агенцията отбелязва, че вносните банани са се превърнали в основен плод в Украйна, тъй като цената им е почти наполовина по-ниска от цената на украинските ябълки.

В началото на май в Украйна се наблюдаваха значителни температурни колебания. Времето варираше от необичайно топли температури от 30 градуса по Целзий или по-високи до рекордни слани. Според местните медии, някои региони са имали абсолютни минимални температури.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЧУДНО

    21 3 Отговор
    Те ток в нямат в Бандеристан, но имат златни тоалетни.

    21:58 31.05.2026

  • 2 Пич

    26 2 Отговор
    Дефицит на акъл- дефицит на храни!!! Навсякъде, не само в Украйна!!!

    21:58 31.05.2026

  • 3 Почва се

    27 2 Отговор
    Важното е че в България
    всичко е в изобилие
    и почти без пари

    21:59 31.05.2026

  • 4 Ханку Брат

    25 2 Отговор
    🤣🤣🤣да ядат повече банани

    22:01 31.05.2026

  • 5 ООрана държава

    24 1 Отговор
    90 милярда евро им дадохме, да си купят храни или и това ще трябва да даваме "на заем"....

    22:03 31.05.2026

  • 6 Герп боклуци

    28 0 Отговор
    Айде недостиг на ягоди и каисии... А черен хайвер и трюфели има в изобилие

    22:05 31.05.2026

  • 7 Исторически парк

    19 2 Отговор
    Така е в клуба на богатите 😏

    22:06 31.05.2026

  • 8 зИленски

    15 1 Отговор
    ЛЪЖА !
    ЯМ ЯКО ОТ ВСИЧКО ПО МНОГО ВСЕКИ ДЕН.
    СПРЕТЕ С ТАЗИ ДЕЗИНФОРМАЦИВ

    22:07 31.05.2026

  • 9 Гост

    9 1 Отговор
    Скоро и зад океана.

    22:11 31.05.2026

  • 10 Сталин

    19 2 Отговор
    Чудесата на демонокрацията,при демокрация е така ,укрите преди години хранеха със зърно цяла Африка,а сега трябва да внасят,също като цървулите ТКЗС то хранеше с плодове и зеленчуци целия СССР,а сега цървулите внасят пластмасови домати и краставици от Турция и Египет

    22:12 31.05.2026

  • 11 Зелебоба

    18 1 Отговор
    По-голям проблем за Украйна е поскъпването на златото на международните пазари. За всяка една позлатена тоалетна, вече трябва да се краде над 2.5 пъти повече отколкото преди войната!

    22:14 31.05.2026

  • 12 Путин е виновен

    15 2 Отговор
    Не дава да крадем нафта от тръбите и няма за жътвата. Европа да ни храни.

    22:15 31.05.2026

  • 13 Перо

    11 0 Отговор
    Важното е да има яхти, недвижими имоти и бело за ционистките шутове в Киев, храната за населението е на втори план!

    22:30 31.05.2026

  • 14 1234

    5 0 Отговор
    Тая война,ще се окаже ,че е в интернет,при истинска война ,хората няма кво да ядат,те мислят за ягоди

    22:44 31.05.2026

  • 15 дрън дрън та пляс

    6 0 Отговор
    Нямали кво да ядът, а изнасях хибридно жито което не става и за животните да го ядът. Европа и Света им взема некачествените продукти и ги заменя за оръжие и боеприпаси, а после ги продава на нас на завишени цени да си избият разходите. А нашите умници от всички партии в парламента и извън него ги приемат защото споразумението което сключи Мони Паси със Запада за да влезем в НАТО и Западния Икономически Кръг. Тогава се надпреварваха дали да сме в ЕС или САЩ и Европа ни взе само и само да не сме със Американците. Иначе щяхме да видим Европа през крив макарон. Докато има война в Близкия Изток и Русия и Украйна Америка ще си стои на задните части. Иначе рижия каубои ще тръгне към Европа и Русия. Преди по целия свят мразеха поляците,а сега ненавиждат и укрите.

    22:50 31.05.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Заляха

    2 0 Отговор
    цяла Европа с тяхно производство. По-евтини храни от българските.

    22:56 31.05.2026

  • 18 лама Кифла

    4 0 Отговор
    кът няма елда да ядат пасти

    23:02 31.05.2026

  • 19 Пустиня(к)

    0 2 Отговор
    Не знам за вазе, ма я елда не муам.

    Коментиран от #22, #24

    23:04 31.05.2026

  • 20 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Нали е Русия са на купони бря ,не може в укрия цените да скачат а в ЕС как са , скорост ще си манли купони и там

    23:46 31.05.2026

  • 21 РЕАЛИСТ

    1 0 Отговор
    Значи , всеки от нас вижда в страната си стремглаво покачване на цените, заради глупавата война на Украйна, а сега трябва да ги жалим, тези които го причиниха, че им се увеличила цената на ягодите, кайсиите и елдата. Това е нахалство.

    23:48 31.05.2026

  • 22 РЕАЛИСТ

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Пустиня(к)":

    И аз не съм опитвал, но във всички държави от бившия СССР са луди по елда. Чел съм , че Втората световна това е бил лукс за солдатите .

    23:59 31.05.2026

  • 23 Рада Дълбоката , Брюксел, гейсъюз:

    0 0 Отговор
    Не само в украйна страдат от глад. В обединеното кралство мизерията е още по голяма! Електричеството е непостижим лукс, а гладът ежедневие!

    00:24 01.06.2026

  • 24 УдоМача

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Пустиня(к)":

    Елдата е една от храните, които са истински - хранят организма с полезни и хранителни вечества, а не го тъпчат с баласт и тровят - като тестените и захарните изделия, и колбасите например!

    00:24 01.06.2026