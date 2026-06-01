Най-новите технологии и иновации за отбрана и сигурност ще бъдат представени на "ХЕМУС 2026"

На 4 и 5 юни 2026 г. Международният панаир Пловдив ще бъде домакин на XIII-тата Международна научна конференция „Научни изследвания, технологии и иновации за отбрана и сигурност“. Престижният форум е неразделна част от XVII-тото международно изложение за отбранителна техника и услуги „Хемус 2026“. Конференцията се организира от Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров“, дирекция „Политика по въоръженията“ в МО и Фондация „Хемус'95“ под патронажа на Министерството на отбраната на Република България.

Официалното откриване ще започне на 4 юни 2026 г. от 14:00 ч. в зала „България“ на Конгресния център с приветствия от г-жа Катерина Граматикова – заместник-министър на отбраната на Република България, и г-н Атанас Мазнев – заместник-министър на иновациите и дигиталната трансформация. Участието на двете министерства подчертава ключовия държавен приоритет за развитие на технологиите и иновациите в сферата на отбраната и за интеграцията на българската наука в иновационната екосистема на Европа и Алианса.

Веднага след откриването, ще се проведе ключовата пленарна сесия „Иновации и перспективни технологии за отбрана”. В нея ще бъдат представени три пленарни доклада. Първият е от доц. д-р Боян Жеков – национален координатор на Програма „Хоризонт Европа“ на ЕС и на панел „Инкубатор за наука и технологии“ към Организацията за наука и технологии на НАТО. Вторият е от д-р Виолета Мишева – специалист по изкуствен интелект и анализ на данни в Агенцията за комуникации и информация на НАТО – NCIA. Третият доклад ще представи г-н Матео Мериалдо – директор „Технологии и иновации“ в Starion Group, Белгия и технически ръководител на европейски проекти по EDF.

След пленарната част форумът ще продължи с представянето на над 60 научни доклада от страната и чужбина. Те са разпределени в специализирани панели, обхващащи въоръжение и бойни системи, изкуствен интелект и киберсигурност, военно-политически аспекти на отбраната, както и военна медицина и здравен мениджмънт.