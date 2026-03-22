Чуждестранният капитал притежава активи в юани на стойност 1,45 трилиона долара

22 Март, 2026 18:11 581 3

  • китай
  • форум
  • чуждестранен капитал
  • инвестиции

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Организации и лица извън континентален Китай притежават активи в юани на стойност 10 трилиона долара в Китай (1,45 трилиона долара по текущия обменен курс на централната банка). Пан Гуншенг, управител на Народната банка на Китай (НБК, централната банка), заяви, че китайските власти възнамеряват да привлекат още повече чуждестранен капитал на националния финансов пазар през идните 5 години.

„Към края на миналата година чуждестранни организации и лица държаха финансови активи, деноминирани в юани, в нашата страна на стойност над 10 трилиона юана“, каза той, говорейки на Китайския форум за развитие, на който бяха обсъдени икономическите перспективи на Китай за 15-ия петгодишен план (2026-2030 г.). „Ще засилим финансовата подкрепа за структурната трансформация на китайската икономика. Народната банка на Китай ще се придържа към парична политика, насочена към подкрепа на бизнеса, създаване на благоприятни условия за устойчив икономически растеж, висококачествено развитие и стабилно функциониране на финансовите пазари.“

Според Пан Гуншенг, Пекин възнамерява „последователно да насърчава високо ниво на отвореност на финансовия сектор“, да улеснява пазарната интеграция, да опрости трансграничните механизми, които осигуряват взаимосвързаността на платежните системи, и да създава по-оптимални условия за чуждестранните инвеститори. Той уточни, че Китай ще продължи да следва умерено разхлабена парична политика.

Приветстваме присъствието на чуждестранни инвеститори на финансовия пазар на Китай“, подчерта ръководителят на Централната банка.


  • 1 Китайски милиардери

    2 3 Отговор
    Казино , достъпно предимно за тях
    В " златния триъгълник" в зона между Лаос, Бирма и Тайланд
    Недостъпна за простосмъртни
    Най- болести
    Картели, фентанил, ферми с ИИ, експлоатация на човешки същества..
    Какво знаете за Китай?
    За миролюбивия хищник Китай?

    Коментиран от #2

    18:17 22.03.2026

  • 2 Госあ

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Китайски милиардери":

    И да скимтите и да не скимтите, палачинката се обръща. Ше месите пак погачи.

    18:39 22.03.2026

  • 3 Бащата на някаква Саяна

    1 0 Отговор
    Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    18:46 22.03.2026