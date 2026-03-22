Чуждестранният капитал притежава активи в юани на стойност 1,45 трилиона долара

Организации и лица извън континентален Китай притежават активи в юани на стойност 10 трилиона долара в Китай (1,45 трилиона долара по текущия обменен курс на централната банка). Пан Гуншенг, управител на Народната банка на Китай (НБК, централната банка), заяви, че китайските власти възнамеряват да привлекат още повече чуждестранен капитал на националния финансов пазар през идните 5 години.

„Към края на миналата година чуждестранни организации и лица държаха финансови активи, деноминирани в юани, в нашата страна на стойност над 10 трилиона юана“, каза той, говорейки на Китайския форум за развитие, на който бяха обсъдени икономическите перспективи на Китай за 15-ия петгодишен план (2026-2030 г.). „Ще засилим финансовата подкрепа за структурната трансформация на китайската икономика. Народната банка на Китай ще се придържа към парична политика, насочена към подкрепа на бизнеса, създаване на благоприятни условия за устойчив икономически растеж, висококачествено развитие и стабилно функциониране на финансовите пазари.“

Според Пан Гуншенг, Пекин възнамерява „последователно да насърчава високо ниво на отвореност на финансовия сектор“, да улеснява пазарната интеграция, да опрости трансграничните механизми, които осигуряват взаимосвързаността на платежните системи, и да създава по-оптимални условия за чуждестранните инвеститори. Той уточни, че Китай ще продължи да следва умерено разхлабена парична политика.

„Приветстваме присъствието на чуждестранни инвеститори на финансовия пазар на Китай“, подчерта ръководителят на Централната банка.