Макрон: Европа трябва да промени икономическия си модел

Европа трябва да промени икономическия си модел, защото дълго време е разчитала на евтин руски газ, недостатъчни инвестиции в иновации и прекомерна зависимост от китайския пазар. Това заяви френският президент Еманюел Макрон по време на държавното си посещение в Испания на 30 септември.

Той определи ситуацията като съчетание от няколко кризи – на икономическия модел, демографията, демократичната ефективност и енергийната сигурност. Според Макрон през последните 20 години брутният вътрешен продукт на човек в Европа е нараснал два пъти по-бавно, отколкото в Съединените щати.

„Европа имаше конкурентоспособност, която до голяма степен се основаваше на евтиния руски газ“, заяви Макрон. По думите му този модел е бил особено важен за индустриалното ядро на континента, но енергийният баланс се е променил след началото на руската агресия срещу Украйна.

Енергията остава слабост за европейската индустрия

Френският президент каза, че Европа е прекъснала доставки, които са били ключови за индустриалната ѝ конкурентоспособност. Той предупреди, че континентът все още има значителна зависимост от изкопаеми горива, включително държави като Франция и Испания, които са постигнали напредък в декарбонизацията.

„Ако искаме едновременно да бъдем по-суверенни, конкурентоспособни и да изпълним целите си за декарбонизация, имаме голям енергиен проблем“, каза Макрон.

Изказването му идва на фона на европейския план за поетапно прекратяване на вноса на руски газ. Европейският съюз предвижда окончателно спиране на оставащите доставки най-късно до края на 2027 г.

Макрон посочи и зависимостта от Китай

Като трети структурен проблем Макрон посочи промяната в китайската икономика. Според него Европа твърде дълго е гледала на Китай основно като на голям пазар, без да отчете достатъчно бързо нарастващата конкуренция в автомобилната индустрия, машиностроенето, химическата промишленост и зелените технологии.

Френският президент заяви, че европейският дефицит в търговията с Китай вече достига 1 милиард евро дневно. Той предупреди, че тенденцията може да ускори деиндустриализацията на Европа.

Макрон свърза икономическото изоставане и с недостатъчните инвестиции в иновации. По думите му повече от две трети от разликата в създаването на богатство спрямо Съединените щати се обяснява с по-слабото публично и частно финансиране на иновациите.

Призив за стратегическа автономия

Като изход Макрон предложи ускоряване на инвестициите в изкуствен интелект, роботика и други технологии, както и по-дълбока интеграция на европейските капиталови пазари. Той защити идеята Европа да развива собствени способности в отбраната, технологиите и ключовите вериги за доставки.

Френският президент не призова за възстановяване на доставките на руски газ. Тезата му беше, че прекъсването на стария енергиен модел е разкрило уязвимостите на европейската икономика и налага изграждането на по-самостоятелна енергийна и индустриална база.

Източници: elysee.fr