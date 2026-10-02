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Макрон: Европа трябва да промени икономическия си модел
  Тема: Енергийна трансформация

Макрон: Европа трябва да промени икономическия си модел

2 Октомври, 2026 19:12 734 21

  • емануел макрон-
  • европейски икономически модел-
  • руски газ-
  • европейска конкурентоспособност-
  • енергийна сигурност

Френският президент определи евтиния руски газ, слабите инвестиции в иновации и зависимостта от Китай като ключови фактори за кризата на европейската конкурентоспособност.

Макрон: Европа трябва да промени икономическия си модел - 1
Снимкa: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Европа трябва да промени икономическия си модел, защото дълго време е разчитала на евтин руски газ, недостатъчни инвестиции в иновации и прекомерна зависимост от китайския пазар. Това заяви френският президент Еманюел Макрон по време на държавното си посещение в Испания на 30 септември.

Той определи ситуацията като съчетание от няколко кризи – на икономическия модел, демографията, демократичната ефективност и енергийната сигурност. Според Макрон през последните 20 години брутният вътрешен продукт на човек в Европа е нараснал два пъти по-бавно, отколкото в Съединените щати.

„Европа имаше конкурентоспособност, която до голяма степен се основаваше на евтиния руски газ“, заяви Макрон. По думите му този модел е бил особено важен за индустриалното ядро на континента, но енергийният баланс се е променил след началото на руската агресия срещу Украйна.

Енергията остава слабост за европейската индустрия

Френският президент каза, че Европа е прекъснала доставки, които са били ключови за индустриалната ѝ конкурентоспособност. Той предупреди, че континентът все още има значителна зависимост от изкопаеми горива, включително държави като Франция и Испания, които са постигнали напредък в декарбонизацията.

„Ако искаме едновременно да бъдем по-суверенни, конкурентоспособни и да изпълним целите си за декарбонизация, имаме голям енергиен проблем“, каза Макрон.

Изказването му идва на фона на европейския план за поетапно прекратяване на вноса на руски газ. Европейският съюз предвижда окончателно спиране на оставащите доставки най-късно до края на 2027 г.

Макрон посочи и зависимостта от Китай

Като трети структурен проблем Макрон посочи промяната в китайската икономика. Според него Европа твърде дълго е гледала на Китай основно като на голям пазар, без да отчете достатъчно бързо нарастващата конкуренция в автомобилната индустрия, машиностроенето, химическата промишленост и зелените технологии.

Френският президент заяви, че европейският дефицит в търговията с Китай вече достига 1 милиард евро дневно. Той предупреди, че тенденцията може да ускори деиндустриализацията на Европа.

Макрон свърза икономическото изоставане и с недостатъчните инвестиции в иновации. По думите му повече от две трети от разликата в създаването на богатство спрямо Съединените щати се обяснява с по-слабото публично и частно финансиране на иновациите.

Призив за стратегическа автономия

Като изход Макрон предложи ускоряване на инвестициите в изкуствен интелект, роботика и други технологии, както и по-дълбока интеграция на европейските капиталови пазари. Той защити идеята Европа да развива собствени способности в отбраната, технологиите и ключовите вериги за доставки.

Френският президент не призова за възстановяване на доставките на руски газ. Тезата му беше, че прекъсването на стария енергиен модел е разкрило уязвимостите на европейската икономика и налага изграждането на по-самостоятелна енергийна и индустриална база.

Източници: elysee.fr


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 След почти 10 години президент

    18 0 Отговор
    Макрон започва да осъзнава какви грешки е правил през цялото това време.
    Вие представяте ли си какви смешници ръководят Европейския съюз.
    Не забравяйте и последните анализи на европейската централна банка че ще има още три вдигания до края на годината на лихвения процент защото инфлацията върви галопиращо към високи нива в еврозоната. Това беше ясно отдавна но те по всякакъв начин се опитваха да тушират този факт.

    19:25 02.10.2026

  • 3 Санкциите

    16 1 Отговор
    Санкциите срещу Русия унищожават Европа

    19:26 02.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Всички санкции

    15 1 Отговор
    Унищожават не само Европа но и България.

    19:29 02.10.2026

  • 6 ВЕРНО БЕ !!!!!!

    11 0 Отговор
    ФРАНЦУЗИТЕ ТРЯБВА ДА ТЕ ИЗГОНЯТ И ДА ЗАБРАВЯТ ЗА ТЕБ И ПОЛИТИКАТА ТИ КОЯТО ВИДИШ !!!!!!

    19:33 02.10.2026

  • 7 Всички евро - войнолюбци ще ги наритат

    13 1 Отговор
    Народите им един по един !

    19:35 02.10.2026

  • 8 Ами

    11 1 Отговор
    Тия май започнаха да се усещат че се прецакаха.
    Малко късно, но по-добре късно отколкото никога.

    Коментиран от #18

    19:36 02.10.2026

  • 9 Идва нов световен ред !

    10 1 Отговор
    В които ще командват РУСИЯ , КИТАЙ , ИНДИЯ , ИРАН ......краварите разбраха това .....ама олигофрените от европа - не !

    19:37 02.10.2026

  • 10 Пак неразбрал

    2 0 Отговор
    Лесно се проверяват цените в Китай - все пак има интернет . 1.38 $/л - бензин ,$1.24 USD/л -дизел. Бърза проверка показва че и САЩ започват да имат проблем с дизела . Освен за автотранспорта то е горивото на ЖП превозите - само 0,8 % от ЖП линиите са електрифицирани срещу над 80% в Китай . Преди санкциите срещу Русия те купуваха от там големи количества дизел . Американския петрол е тип "лек" и добива на бензин е по-висок , докато руския дава повече тежки фракции .

    Коментиран от #19

    19:45 02.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 обективен

    8 1 Отговор
    Путин ще ви подари за зимата една композиция със свещи , и важното е ,че санкциите вървят , а вие все повече потъвате !

    19:47 02.10.2026

  • 13 Ганьо

    6 1 Отговор
    Късно е чадо за прошка ! Туи нещо защо не го написа преди години , а лъга Българския народ и да се навеждаш на ЗАПАД !!!!!

    19:51 02.10.2026

  • 14 Ехаа

    3 0 Отговор
    Ако някой ми обясни термина - "демократичната ефективност" , ще съм ного благодарен!

    19:53 02.10.2026

  • 15 БАНко

    5 0 Отговор
    НАТООВЦЕ , КОЙ ИЗРЕЧЕ - ,, ЕВТИН РУСКИ ГАЗ " - ОНОВА С 5 % РЕЙТИНГ И БУХАЛКА В ,, КОАЛИЦИЯ ЗА ВОЙНА СРЕЩУ РУСИЯ " !!!

    19:54 02.10.2026

  • 16 ?????

    5 0 Отговор
    Няма страшно.
    Ще остане туризма.
    Европа ще се превърне в туристически резерват където ще идват новите баровци на екскурзии.
    Що им трябваше на Макроните и фон дер Лайените да се връщат към старата европейска традиция всеки 100 години да се опитват да унищожат Русия.

    19:59 02.10.2026

  • 17 Механик

    0 0 Отговор
    ИКОНОМИЧЕСКИЯ модел в Европа в момента е капитализъм. Това е моделът заради който съборихме СИВ и заради който скачахме по площадите. Това е моделът к ойто господата Ран и Ът ни пропагандираха. Това е моделът на СВЕТОВНИЯВАЛУТЕН ФОНД. Това е моделът заради който ни натресоха еврото. И сега кво? Ще го сменяме? С какъв модел ще го сменяме? Да не би да е пак с комунизъм? Щото аз знам няколко икономически модела. Това са:
    Капиталистически, комунистически и родово-общинен/натурален (този при който няма па а всичко се обменя в натура).
    Та, кой модел сте ни нагласили?

    20:06 02.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 стоян

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Пак неразбрал":

    До 10 ком - другар лек петрол тежък петрол ама САЩ винаги са били износител на дизел за Европа и никога не са внасяли дизел

    20:20 02.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Хохо Бохо

    0 0 Отговор
    СВОБОДА и независимост за френските отвъд морски територии!!!! Стига толкова грабежи и крадене

    20:29 02.10.2026