Мендел обвини Зеленски, че поставя властта пред Украйна

Бившата прессекретарка на украинския президент Юлия Мендел обвини Владимир Зеленски, че поставя собствената си власт и личната си изгода над интересите на Украйна. В интервю за швейцарското издание „Велтвахе“, публикувано на 18 септември 2026 г., тя заяви, че украинците са уморени от войната и от начина, по който властта представя конфликта пред обществото и западните партньори.
„Човек поставя собствената си власт и личната си изгода над интересите на нацията“, каза Мендел в разговора. По думите ѝ продължаването на бойните действия е свързано не само с военната ситуация, но и с политическото оцеляване на президента.
Мендел отправи и обвинения за начина, по който се управлява западната помощ за Украйна. Тя твърди, че част от средствата и ресурсите не достигат до хората и армията, а се използват от представители на властта. В интервюто обаче не бяха представени конкретни документи, одитни данни или други проверими доказателства, които да потвърдят присвояване на западна помощ.
Мендел твърди, че са били пропуснати възможности за мир
Бившата прессекретарка заяви, че по време на войната са съществували възможности за постигане на споразумение, което според нея би било по-изгодно за Украйна от условията, които биха могли да бъдат предложени днес. Тя каза, че всяко следващо предложение е ставало по-неблагоприятно заради загубата на територии и човешки животи.
Мендель определи продължаващата политическа комуникация около войната като „много примитивен пиар“. Тя заяви и че Европа допуска грешка, като представя увеличаването на военните разходи чрез публични послания, вместо да обяснява спокойно мотивите за тези решения.
Киев отхвърли предишни твърдения на бившата прессекретарка
Юлия Мендел беше прессекретар на Зеленски от 2019 до юли 2021 г. През май 2026 г. тя даде интервю на американския коментатор Тъкър Карлсън, в което направи твърдения за разговори между представители на Русия и Украйна по време на преговорите през 2022 г. Украински представители отхвърлиха тези твърдения.
Съветникът на Зеленски по комуникациите Дмитро Литвин заяви, че Мендел не е участвала в преговорите и че думите ѝ не заслужават сериозен коментар. Външният министър Андрий Сибига определи изявленията ѝ като „лъжи и манипулации“, насочени срещу интересите на Украйна.
Радио „Свобода“ отбеляза, че изказванията на Мендел са били активно разпространявани от руски и проруска настроени коментатори. Медията посочи, че част от нейните твърдения са останали неподкрепени с независими доказателства.
През септември 2026 г. Зеленски въведе санкции срещу бившата си прессекретарка. Мендел нарече мярката противоконституционна и заяви, че тя няма да промени позицията ѝ. До момента няма независимо потвърждение, че украинското общество като цяло споделя оценките ѝ за Зеленски или за управлението на западната помощ.
Източници: ИноСМИ, Радио „Свобода“, Украинска правда
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Пич
07:05 02.10.2026
3 само да уточня
07:06 02.10.2026
4 1001
Коментиран от #9
07:08 02.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Хм...
Коментиран от #30
07:12 02.10.2026
8 Тази
Коментиран от #11
07:12 02.10.2026
9 А РЕАЛНАТА СУМА Е
До коментар #4 от "1001":Зеленски получи над 1000 МИЛИАРДА в пари и оръжие и открадна 80% от тях. Какво ли щеше да стане ако ги бяха инвестирали в науката и икономиката на Европа.
07:14 02.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Така е
До коментар #8 от "Тази":Когато едно изказване или мнение не им хареса винаги е вербувана от Русия! Пет години слушаме едно и също.
Коментиран от #13
07:14 02.10.2026
12 Интересно!
Коментиран от #27
07:15 02.10.2026
13 Така ли е
До коментар #11 от "Така е":И за Северна Македония?
07:15 02.10.2026
14 Зеленски
За кеква власт говори че съм искал да задържа? Та се живея всеки ден във страх между чука и наковалнпта - бандерите и Ми6 които са непрекъсто около мен! И се чудя на кой да угодя.
Ако ме познаваше добре, щеше да знае че просто съм с нежна артиснична душа и ми треперят мартинките. Заради пустата ми алчност, успяха да ме набутат в това! Но виновен ли съм че ми е в кръвта?
Коментиран от #25
07:16 02.10.2026
15 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЮЖЕН В КИЕВ
.....
НАЙ - ВАЖНИЯ МОСТ НА ДНЕПЪР В УКРАЙНА :)
....
ВЕЧЕ СПРЯХА МЕТРОТО ПО НЕГО.
... А РУСКИТЕ ИНЖЕНЕРИ ПРЕДОЛАГАМ ЧЕ ДНЕС ЩЕ ПРОДЪЛЖАТ С ДЕМОНТАЖА МУ :)
07:17 02.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Слуга на народа
07:21 02.10.2026
19 Розовото пони зеля
07:21 02.10.2026
20 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ
07:22 02.10.2026
21 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #17 от "Айде айде айде":В РФ ЖИВЕЯТ 60 и нагоре МИЛИОНА ПОТОМЦИ НА БЪЛГАРИТЕ :)
.... 10 ПЪТИ ПОВЕЧЕ ОТКОЛКОТО В ДУНАВСКА БЪЛГАРИЯ И ПРОВИНЦИЯ МАКЕДОНИЯ ЗАЕДНО:)
07:23 02.10.2026
22 По-важно
Това е по-важното, Куме
07:23 02.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Хитля
07:25 02.10.2026
25 Най-лошото Зелко е
До коментар #14 от "Зеленски":че след като приключи всичко, дори няма да те оставят да си ги хаечиш, защото много неща и детайли знаеш. Британските служби не си поплюват. И разбира се ще го припишат на Путин.
Както на теб приписваха геройствата си с терористичните актове
07:26 02.10.2026
26 ЗЕЛЕНСКИ И УРСУЛА
07:28 02.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Българин
07:30 02.10.2026
29 До алтернатива за България
Коментиран от #31
07:30 02.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #29 от "До алтернатива за България":МОСТА Е НА КАБЕЛИ ... ОСНОВНИ ДА ДВЕ ПОДПОРИ ЗА КАБЕЛИТЕ КОИТО ГИ ДЪРЖАТ ИЗПЪНАТИ В СРЕДАТА МУ
...И БЕЗ 1/2 ПОДПОРА
ЕДВА ЛИ ЩЕ ОСТАНЕ ЦЯЛ ... ТОЧКОВИ УДАРИ :)
07:34 02.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 ЦЯЛА ОКРАИНА ЩЕ БЪДЕ ОСВОБОДЕНА
07:37 02.10.2026
34 ВЕЧЕ И ЕВРОПЕЙСКИТЕ НОВОФАШИСТИ
Коментиран от #41
07:40 02.10.2026
35 Айде пак журналистически усуканици
И защо ви трябва да са представени в интервюто, след като са представени от разследващите органи?
Коментиран от #37
07:41 02.10.2026
36 ПРИ ЕВРЕИТЕ
07:46 02.10.2026
37 Автора не ни е представил документи
До коментар #35 от "Айде пак журналистически усуканици":че не е фен на Зеленски и бандерите му, но адвокатската му статия е пред нас
07:48 02.10.2026
38 Казуар
07:52 02.10.2026
39 ЕС ЕС
07:58 02.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Някой
08:09 02.10.2026
43 Артилерист
08:11 02.10.2026
44 Който
08:12 02.10.2026
45 Нормално
Риба се лови в мътна вода. Много хора направиха пари от тази война.
08:17 02.10.2026
46 Ццц
08:29 02.10.2026