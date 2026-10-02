Бившата прессекретарка на украинския президент Юлия Мендел обвини Владимир Зеленски, че поставя собствената си власт и личната си изгода над интересите на Украйна. В интервю за швейцарското издание „Велтвахе“, публикувано на 18 септември 2026 г., тя заяви, че украинците са уморени от войната и от начина, по който властта представя конфликта пред обществото и западните партньори.

„Човек поставя собствената си власт и личната си изгода над интересите на нацията“, каза Мендел в разговора. По думите ѝ продължаването на бойните действия е свързано не само с военната ситуация, но и с политическото оцеляване на президента.

Мендел отправи и обвинения за начина, по който се управлява западната помощ за Украйна. Тя твърди, че част от средствата и ресурсите не достигат до хората и армията, а се използват от представители на властта. В интервюто обаче не бяха представени конкретни документи, одитни данни или други проверими доказателства, които да потвърдят присвояване на западна помощ.

Мендел твърди, че са били пропуснати възможности за мир

Бившата прессекретарка заяви, че по време на войната са съществували възможности за постигане на споразумение, което според нея би било по-изгодно за Украйна от условията, които биха могли да бъдат предложени днес. Тя каза, че всяко следващо предложение е ставало по-неблагоприятно заради загубата на територии и човешки животи.

Мендель определи продължаващата политическа комуникация около войната като „много примитивен пиар“. Тя заяви и че Европа допуска грешка, като представя увеличаването на военните разходи чрез публични послания, вместо да обяснява спокойно мотивите за тези решения.

Киев отхвърли предишни твърдения на бившата прессекретарка

Юлия Мендел беше прессекретар на Зеленски от 2019 до юли 2021 г. През май 2026 г. тя даде интервю на американския коментатор Тъкър Карлсън, в което направи твърдения за разговори между представители на Русия и Украйна по време на преговорите през 2022 г. Украински представители отхвърлиха тези твърдения.

Съветникът на Зеленски по комуникациите Дмитро Литвин заяви, че Мендел не е участвала в преговорите и че думите ѝ не заслужават сериозен коментар. Външният министър Андрий Сибига определи изявленията ѝ като „лъжи и манипулации“, насочени срещу интересите на Украйна.

Радио „Свобода“ отбеляза, че изказванията на Мендел са били активно разпространявани от руски и проруска настроени коментатори. Медията посочи, че част от нейните твърдения са останали неподкрепени с независими доказателства.

През септември 2026 г. Зеленски въведе санкции срещу бившата си прессекретарка. Мендел нарече мярката противоконституционна и заяви, че тя няма да промени позицията ѝ. До момента няма независимо потвърждение, че украинското общество като цяло споделя оценките ѝ за Зеленски или за управлението на западната помощ.

Източници: ИноСМИ, Радио „Свобода“, Украинска правда