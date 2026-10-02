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Мендел обвини Зеленски, че поставя властта пред Украйна
  Тема: Украйна

Мендел обвини Зеленски, че поставя властта пред Украйна

2 Октомври, 2026 06:58, обновена 2 Октомври, 2026 07:01 2 999 46

  • юлия мендель-
  • владимир зеленски-
  • западна помощ-
  • войната в украйна-
  • украинска политика

Бившата прессекретарка заяви, че украинците са уморени от войната и политическата комуникация на властта, но не представи доказателства за присвояване на западна помощ.

Мендел обвини Зеленски, че поставя властта пред Украйна - 1
Снимка: Информатор
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Бившата прессекретарка на украинския президент Юлия Мендел обвини Владимир Зеленски, че поставя собствената си власт и личната си изгода над интересите на Украйна. В интервю за швейцарското издание „Велтвахе“, публикувано на 18 септември 2026 г., тя заяви, че украинците са уморени от войната и от начина, по който властта представя конфликта пред обществото и западните партньори.

„Човек поставя собствената си власт и личната си изгода над интересите на нацията“, каза Мендел в разговора. По думите ѝ продължаването на бойните действия е свързано не само с военната ситуация, но и с политическото оцеляване на президента.

Мендел отправи и обвинения за начина, по който се управлява западната помощ за Украйна. Тя твърди, че част от средствата и ресурсите не достигат до хората и армията, а се използват от представители на властта. В интервюто обаче не бяха представени конкретни документи, одитни данни или други проверими доказателства, които да потвърдят присвояване на западна помощ.

Мендел твърди, че са били пропуснати възможности за мир

Бившата прессекретарка заяви, че по време на войната са съществували възможности за постигане на споразумение, което според нея би било по-изгодно за Украйна от условията, които биха могли да бъдат предложени днес. Тя каза, че всяко следващо предложение е ставало по-неблагоприятно заради загубата на територии и човешки животи.

Мендель определи продължаващата политическа комуникация около войната като „много примитивен пиар“. Тя заяви и че Европа допуска грешка, като представя увеличаването на военните разходи чрез публични послания, вместо да обяснява спокойно мотивите за тези решения.

Киев отхвърли предишни твърдения на бившата прессекретарка

Юлия Мендел беше прессекретар на Зеленски от 2019 до юли 2021 г. През май 2026 г. тя даде интервю на американския коментатор Тъкър Карлсън, в което направи твърдения за разговори между представители на Русия и Украйна по време на преговорите през 2022 г. Украински представители отхвърлиха тези твърдения.

Съветникът на Зеленски по комуникациите Дмитро Литвин заяви, че Мендел не е участвала в преговорите и че думите ѝ не заслужават сериозен коментар. Външният министър Андрий Сибига определи изявленията ѝ като „лъжи и манипулации“, насочени срещу интересите на Украйна.

Радио „Свобода“ отбеляза, че изказванията на Мендел са били активно разпространявани от руски и проруска настроени коментатори. Медията посочи, че част от нейните твърдения са останали неподкрепени с независими доказателства.

През септември 2026 г. Зеленски въведе санкции срещу бившата си прессекретарка. Мендел нарече мярката противоконституционна и заяви, че тя няма да промени позицията ѝ. До момента няма независимо потвърждение, че украинското общество като цяло споделя оценките ѝ за Зеленски или за управлението на западната помощ.

Източници: ИноСМИ, Радио „Свобода“, Украинска правда


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Пич

    34 3 Отговор
    Не само властта, а и личното си обогатяване, както и работещи канали за доставка на наркотици!!! Движи това паралелно с другите си приоритети - до последния украинец, до последната украинка!!!

    07:05 02.10.2026

  • 3 само да уточня

    27 3 Отговор
    не властта а парите и слогуването на сатанистите

    07:06 02.10.2026

  • 4 1001

    35 3 Отговор
    Зелю е бръкнал в джоба на всеки европеец, но не е виновен той а тези които го позволиха. Стига с тези помощи те се крадат. Ако европа беше наляла тези 400 милярда в икономиката Китай щеше да ни диша прахта!

    Коментиран от #9

    07:08 02.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Хм...

    21 2 Отговор
    Тая "новина" е отпреди три дни. Що я пускате чак сега?

    Коментиран от #30

    07:12 02.10.2026

  • 8 Тази

    6 19 Отговор
    Е вербувана от Русия

    Коментиран от #11

    07:12 02.10.2026

  • 9 А РЕАЛНАТА СУМА Е

    28 3 Отговор

    До коментар #4 от "1001":

    Зеленски получи над 1000 МИЛИАРДА в пари и оръжие и открадна 80% от тях. Какво ли щеше да стане ако ги бяха инвестирали в науката и икономиката на Европа.

    07:14 02.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Така е

    27 5 Отговор

    До коментар #8 от "Тази":

    Когато едно изказване или мнение не им хареса винаги е вербувана от Русия! Пет години слушаме едно и също.

    Коментиран от #13

    07:14 02.10.2026

  • 12 Интересно!

    5 24 Отговор
    На тази кой изобщо и обръща внимание? Арестович е същото леке.

    Коментиран от #27

    07:15 02.10.2026

  • 13 Така ли е

    6 4 Отговор

    До коментар #11 от "Така е":

    И за Северна Македония?

    07:15 02.10.2026

  • 14 Зеленски

    25 1 Отговор
    Тая нищо не разбира!
    За кеква власт говори че съм искал да задържа? Та се живея всеки ден във страх между чука и наковалнпта - бандерите и Ми6 които са непрекъсто около мен! И се чудя на кой да угодя.
    Ако ме познаваше добре, щеше да знае че просто съм с нежна артиснична душа и ми треперят мартинките. Заради пустата ми алчност, успяха да ме набутат в това! Но виновен ли съм че ми е в кръвта?

    Коментиран от #25

    07:16 02.10.2026

  • 15 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    18 3 Отговор
    ПО ВАЖНО Е ЧЕ ВЕЧЕ ТРЕТИ ГЕРАНЬ СЕ ЗАБИВА В ЕДНА ОТ ДВЕТЕ ОПОРИ НА КАБЕЛНИЯ МОСТ
    ЮЖЕН В КИЕВ
    .....
    НАЙ - ВАЖНИЯ МОСТ НА ДНЕПЪР В УКРАЙНА :)
    ....
    ВЕЧЕ СПРЯХА МЕТРОТО ПО НЕГО.
    ... А РУСКИТЕ ИНЖЕНЕРИ ПРЕДОЛАГАМ ЧЕ ДНЕС ЩЕ ПРОДЪЛЖАТ С ДЕМОНТАЖА МУ :)

    07:17 02.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Слуга на народа

    18 1 Отговор
    Зеленото е просто един слуга, но не на народа. Да, бори се със зъби и нокти за физическото си оцеляване, краде и с г.за си, унищожава Украйна и украинците, но реално няма никаква власт и собствена воля, а просто се престарава, докато изпълнява заповедите на началниците си.

    07:21 02.10.2026

  • 19 Розовото пони зеля

    13 2 Отговор
    Ще се боря до последната укра за златните си тоалетни и никви избори, така е най демократично хахахахаха.

    07:21 02.10.2026

  • 20 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ

    14 2 Отговор
    Дайте една статия за победите на Зеленски бе. Какво стана с 40 дневния ВИВАЛДИ? Не свирят вече бандерите.

    07:22 02.10.2026

  • 21 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    8 1 Отговор

    До коментар #17 от "Айде айде айде":

    В РФ ЖИВЕЯТ 60 и нагоре МИЛИОНА ПОТОМЦИ НА БЪЛГАРИТЕ :)
    .... 10 ПЪТИ ПОВЕЧЕ ОТКОЛКОТО В ДУНАВСКА БЪЛГАРИЯ И ПРОВИНЦИЯ МАКЕДОНИЯ ЗАЕДНО:)

    07:23 02.10.2026

  • 22 По-важно

    2 13 Отговор
    Е, че украинците вече пускат серийно производство срещу реактивните им дронове, от вчера тестваха успешно и балистична ракета и тех по-често занапред
    Това е по-важното, Куме

    07:23 02.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Хитля

    2 12 Отговор
    Вселих се в Путин и Русия, за да им го върна, сега ще паднат, както аз паднах ЯХЯХАХЯХА

    07:25 02.10.2026

  • 25 Най-лошото Зелко е

    14 2 Отговор

    До коментар #14 от "Зеленски":

    че след като приключи всичко, дори няма да те оставят да си ги хаечиш, защото много неща и детайли знаеш. Британските служби не си поплюват. И разбира се ще го припишат на Путин.
    Както на теб приписваха геройствата си с терористичните актове

    07:26 02.10.2026

  • 26 ЗЕЛЕНСКИ И УРСУЛА

    11 2 Отговор
    Заедно крадат.

    07:28 02.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Българин

    3 1 Отговор
    Винаги съм вярвал на Мендел! За мен тя е пример за безкомпромисна честност и невероятна борбеност!

    07:30 02.10.2026

  • 29 До алтернатива за България

    6 1 Отговор
    Декомунизацията продължава ! Този мост е строен по времето на СССР трудно ще падне .

    Коментиран от #31

    07:30 02.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 1 Отговор

    До коментар #29 от "До алтернатива за България":

    МОСТА Е НА КАБЕЛИ ... ОСНОВНИ ДА ДВЕ ПОДПОРИ ЗА КАБЕЛИТЕ КОИТО ГИ ДЪРЖАТ ИЗПЪНАТИ В СРЕДАТА МУ
    ...И БЕЗ 1/2 ПОДПОРА
    ЕДВА ЛИ ЩЕ ОСТАНЕ ЦЯЛ ... ТОЧКОВИ УДАРИ :)

    07:34 02.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 ЦЯЛА ОКРАИНА ЩЕ БЪДЕ ОСВОБОДЕНА

    6 1 Отговор
    Целите са непроменени - денацификация и демилитаризация.

    07:37 02.10.2026

  • 34 ВЕЧЕ И ЕВРОПЕЙСКИТЕ НОВОФАШИСТИ

    7 2 Отговор
    Молят за преговори. Германският външен министър Йохан Вадефул ще проведе днес разговори във Ватикана, като войната в Украйна и възможностите за дипломатическо решение се очаква да бъдат основните теми.

    Коментиран от #41

    07:40 02.10.2026

  • 35 Айде пак журналистически усуканици

    7 2 Отговор
    " В интервюто обаче не бяха представени конкретни документи, одитни данни или други проверими доказателства, които да потвърдят присвояване на западна помощ."

    И защо ви трябва да са представени в интервюто, след като са представени от разследващите органи?

    Коментиран от #37

    07:41 02.10.2026

  • 36 ПРИ ЕВРЕИТЕ

    6 2 Отговор
    Винаги на първо място са кражбата на пари. И при Зеленски е така. Чак после е власт и държава.

    07:46 02.10.2026

  • 37 Автора не ни е представил документи

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "Айде пак журналистически усуканици":

    че не е фен на Зеленски и бандерите му, но адвокатската му статия е пред нас

    07:48 02.10.2026

  • 38 Казуар

    1 5 Отговор
    Много е лош Земенски, не иска Украйна да бъде под скиптъра на Путин.

    07:52 02.10.2026

  • 39 ЕС ЕС

    4 0 Отговор
    Са виновни,че му дадоха власт на тоя нелегитимен друсляк!

    07:58 02.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Някой

    1 0 Отговор
    Това съм го казвал. Зеленски един вид пази себе си и околните бандеровци. И че мир може да има ако бъдат разкарани. Докато са там и Зеленски се изживява за цар, мир не може да има. И за грешните му ходове, като да слуша запада и Джонсън да се бие и потъпка минските споразумения. И от самото начало вместо да се свързва с бандеровците, можеше просто да отиде в Донбас и да говори с хората. Щяха да са загубили Крим (обявили независимост още 1992г), но ДНР и ЛНР можеше да са автономии в Украйна - както бе Крим след разпада на СССР.

    08:09 02.10.2026

  • 43 Артилерист

    2 1 Отговор
    Вярвам на тази Мендел, защото си спомням каква огромна манипулация извърши киевската хунта с "убитите" в Буча от руснаците. На сесията на ООН Лавров е предоставил отделен доклад за тази грандиозна измама. За тази манипулация от края на март 2022г хунтата не представя списък на "убитите". Няма медицински заключения от какво е настъпила смъртта на "убитите". Най-категоричният факт за това нагласено представление е, че "убийствата" на мирните граждани са станали при изтеглянето на руските войски на 30.март, а постановката е показана на видео и пред западни представители на медии на ТРЕТИ АПРИЛ 2022г. Западната пропаганда приема тези "доказателства" и надава неистов вой за "жестоките престъпления" на руснаците. Това задейкства "миролюбието" на над 50 западни държави, начело със САЩ и неограничените потоци от оръжия и пари потеглят към Киев...

    08:11 02.10.2026

  • 44 Който

    2 1 Отговор
    и друг да сложат на мястото на Зеленски ще продължи същия курс на противопоставяне с руснаците. След 2014 г. Украйна изпадна в пълна зависимост от ЕС и дефакто загуби своята правосубектност. Заблуда е, че личността на президента на Украйна има някакво значение за това какво ще се случва в Украйна. С Порошенко преди беше същото.

    08:12 02.10.2026

  • 45 Нормално

    0 0 Отговор
    е да пипат от парите на европейците, тъй като трябва да връщат част от тях към тези, които им ги гласуват и изпращат.
    Риба се лови в мътна вода. Много хора направиха пари от тази война.

    08:17 02.10.2026

  • 46 Ццц

    0 0 Отговор
    За цялото обкръжение на палячото се намериха достатъчно данни, че пипат и то бая от нашите парички. Толкова данни, че дори фашисткия му режим не можа да покрие! Само баж воеводата борец с корупцията! 🤣🤣 Който го вярва си заслужава диагнозата "евроатлантик!" Още по-интересно е, че нито една близка дружка на гадинката не се изказва ласкаво за него! Търпят го за килипира и после го опишат каква омраз е! И няма нужда от никакви доказателства. Достатъчно е да му видиш кратуната, за да знаеш, че винаги е имало отвратеняци, но все пак с мяра! А случая при тоя е прекалено! Все едно е правен в лабораторията в Ухан, но от англосаксонец, защото китайците нямат ноу хау чак за такива изр0ди! Тука наша Урсула такава възхита чувства от това нищожество! Изобщо все още останалите либерасти така си го харесват и си го разбират, че нямаме търпение да минат и там изборите! И тогава идва хубавото! Вярвам, че няма морален човек, който да не се наслаждава започнат ли му на това мъките! Само да попитам как за диктатора Путин е възможно да провежда избори в Донбас, а за протектора на нашите ценности все не остава време? 🤣 Откакто обеща на Тръмп, че до 100 дни ще възстанови изборите, минаха 300 дни, а украинците все повече нямат избор! 🤣🤣

    08:29 02.10.2026

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