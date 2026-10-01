Новата икономика на абсурда: плащаме за всяка стъпка

Преди плащахме за стоката. Днес все по-често плащаме и за начина, по който стигаме до нея, за времето, което спестяваме, за достъпа до собствените си пари и дори за това да не стоим пред гише. Така се появява новата икономика на абсурда: не една голяма сметка, а десетки малки доплащания, които изглеждат поносими поотделно и тежки едва когато се съберат.
Последните данни на Националния статистически институт показват защо усещането не е само психологическо. През август 2026 г. годишната инфлация е 5,1%, но цените на услугите са се увеличили с 6,8% спрямо август 2025 г. За три години общото поскъпване достига 12,9%. През същия месец куриерските услуги са поскъпнали с 2%, а групата „Информация и комуникация“ – с 0,2% на месечна база. Това са разходи, които рядко се възприемат като голяма покупка, но се повтарят постоянно.
Таксата вече е отделен продукт
Банковият пример е показателен. Според публикуваните от Българската народна банка данни средната месечна такса за обслужване на разплащателна сметка с дебитна карта е 1,26 евро. Тегленето от банкомат на друга банка струва средно 0,53 евро или 0,18% от сумата, но не по-малко от 0,74 евро. Онлайн преводът към друга банка през БИСЕРА е средно 0,50 евро, а същият превод на хартия – 2,97 евро. За човек, който получава заплата, плаща сметки и понякога тегли пари, това вече е месечен абонамент за самото участие в икономиката.
Абсурдът не е в това, че услугите имат цена. Абсурдът е, че границата между основната услуга и нейното използване се мести постоянно. Сметката не е само сметка – има такса за поддръжка. Доставката не е само доставка – има такса за обработка, за малка поръчка или за избран часови диапазон. Абонаментът не е само достъп – доплаща се за по-високо качество, за повече устройства или за премахване на рекламите.
Еврото не създаде модела, но го направи по-видим
Въвеждането на еврото от 1 януари 2026 г. добави още един слой към ценовото усещане. Двойното обозначаване приключи на 8 август, но навикът да се сравняват стойности в две валути остави потребителите особено чувствителни към малките разлики. Европейската комисия отчете, че в периода на прехода опасенията за необосновано увеличение на цените са били свързани най-вече с услугите и административните цени.
Комисията посочва, че през 2025 г. именно услугите са сред основните двигатели на инфлацията, като влияние имат трудът, данъците, ресторантьорството, настаняването и административните такси. Това не означава, че всяка отделна такса е неоправдана. Означава, че за потребителя крайната цена все по-трудно се вижда в началото на избора.
Дигиталното обещание също има цена
Дигитализацията трябваше да премахне опашките, хартията и част от посредниците. В някои случаи тя го прави. В други просто прехвърля разхода в нова форма – платен достъп до функция, месечен абонамент или услуга, която е била включена в основния пакет, но вече е отделена.„Качеството на публичните административни услуги се възприема като ниско.“
Това е оценката на Европейската комисия в доклада ѝ за България. В същото време цифровите публични услуги се увеличават, но достъпът и използваемостта им остават неравномерни. Така гражданинът може да спести пътуването до институция, но не непременно и време, пари или усилия.
Онлайн търговията показва същото противоречие. През 2025 г. 57% от интернет потребителите в България са купували стоки или услуги онлайн. Удобството се превръща в масов навик, а когато навикът стане необходимост, таксата за него вече не изглежда като избор. Тя се превръща в част от бюджета – както банковата сметка, мобилният телефон или транспортът.
Затова днешното поскъпване не се измерва само с цената на хляба. То се измерва с броя на стъпките, за които трябва да платим, преди хлябът да стигне до дома. Голямата промяна е, че ежедневието вече не се продава като цялостна услуга. То е разделено на малки компоненти – достъп, скорост, удобство, доставка, поддръжка, обработка. Всеки компонент има цена. И докато отделната такса изглежда дребна, сборът ѝ е новата сметка за нормален живот.
Източници: nsi.bg, bnb.bg, economy-finance.ec.europa.eu, ec.europa.eu
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #6, #19
13:51 01.10.2026
2 И Киев е Руски
13:54 01.10.2026
3 ШЕФА
13:54 01.10.2026
4 В КРАК С УРСУЛА
13:58 01.10.2026
5 Защо
ВСИЧКИ знаят, че НСИ излъга за инфлацията, за да ни набутат в Еврозоната.
Сега НСИ със същия лъжлив председател ще ми казва колко и какво!
ПЪРВО ВКАРАЙТЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НСИ и кликата му В ЗАТВОРА!
14:01 01.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 млад еврас
14:12 01.10.2026
9 ОптимусМаксимус
14:13 01.10.2026
10 ГОЛЕМ СМЕХ
14:15 01.10.2026
11 хахахаха
Коментиран от #20
14:17 01.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Удри евраста с лопатЕто
14:20 01.10.2026
14 Удри евраста с лопатЕто
14:21 01.10.2026
15 ДрайвингПлежър
ТОВА Е МЕЧТАНАТА ЦЕЛ - няма да имаш нищо и ще плащаш за всичко! Кой беше казал, Шуаб или някой Соросоид, че въздуха, който дишаш не ти е гарантран!!! Скоро и да дишате ще плащате ЩОТО ОБИЧАТЕ ДА СТЕ РОБИ! и така слагате всички под бича на робството!
Коментиран от #16
14:27 01.10.2026
16 Дигитално евро
До коментар #15 от "ДрайвингПлежър":AI Дейта центровете заедно с Дигиталното евро на ЕЦБ, освен натрапването на данъка въздух известен, като въглеродна следа, отложен засега след 2027 г. поради стагнацията в ЕС ще дава и пълен контрол над мисленето, собствеността, здравето, образованието и поведението, чрез дигиталния портфейл с биометрия. Това е концепцията на Стъкления човек, жител на 15 минутните гета, от които ще се състоят Смарт градовете на бъдещите контролирани с AI роби на технократите олигарси.
14:41 01.10.2026
17 млад еврас
14:51 01.10.2026
18 Гледам и се чудя
15:05 01.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Конкретно:
До коментар #11 от "хахахаха":А хората: Борисов, Асен Василев, Атанасов и цялата Пасмина от ПП/ДБ,
дето излъгаха за инфлацията и фалшифицираха данните за да влезем в еврозоната,
защо не се съдят и вкарват в затвора.
15:19 01.10.2026
21 Ужас за Урсулите:
Брюксел са Стресирани, на предела си и отговориха: Поливаме пустинята!
Едва започнала да изплаща 90-те милиарда евро заем за Киев,
Европа под руководството на Урсулите, получи ново искане:
Украйна иска още няколко Стотици милиарда за 2026 и 2027 г.
Урсулите са Стресирани, защото през 2027 г. предстоят избори
във Франция, Испания, Полша и Италия и ЕС ще Катастрофира!
15:31 01.10.2026