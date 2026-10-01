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Новата икономика на абсурда: плащаме за всяка стъпка
  Тема: Икономика

Новата икономика на абсурда: плащаме за всяка стъпка

1 Октомври, 2026 13:42 1 242 21

  • инфлация-
  • банкови такси-
  • абонаменти-
  • куриерски услуги-
  • административни услуги

Не поскъпва само хлябът. Банкови такси, доставки, абонаменти и административни услуги превръщат ежедневието в поредица от малки, но постоянни плащания.

Новата икономика на абсурда: плащаме за всяка стъпка - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Факти Факти

Преди плащахме за стоката. Днес все по-често плащаме и за начина, по който стигаме до нея, за времето, което спестяваме, за достъпа до собствените си пари и дори за това да не стоим пред гише. Така се появява новата икономика на абсурда: не една голяма сметка, а десетки малки доплащания, които изглеждат поносими поотделно и тежки едва когато се съберат.

Последните данни на Националния статистически институт показват защо усещането не е само психологическо. През август 2026 г. годишната инфлация е 5,1%, но цените на услугите са се увеличили с 6,8% спрямо август 2025 г. За три години общото поскъпване достига 12,9%. През същия месец куриерските услуги са поскъпнали с 2%, а групата „Информация и комуникация“ – с 0,2% на месечна база. Това са разходи, които рядко се възприемат като голяма покупка, но се повтарят постоянно.

Таксата вече е отделен продукт

Банковият пример е показателен. Според публикуваните от Българската народна банка данни средната месечна такса за обслужване на разплащателна сметка с дебитна карта е 1,26 евро. Тегленето от банкомат на друга банка струва средно 0,53 евро или 0,18% от сумата, но не по-малко от 0,74 евро. Онлайн преводът към друга банка през БИСЕРА е средно 0,50 евро, а същият превод на хартия – 2,97 евро. За човек, който получава заплата, плаща сметки и понякога тегли пари, това вече е месечен абонамент за самото участие в икономиката.

Абсурдът не е в това, че услугите имат цена. Абсурдът е, че границата между основната услуга и нейното използване се мести постоянно. Сметката не е само сметка – има такса за поддръжка. Доставката не е само доставка – има такса за обработка, за малка поръчка или за избран часови диапазон. Абонаментът не е само достъп – доплаща се за по-високо качество, за повече устройства или за премахване на рекламите.

Еврото не създаде модела, но го направи по-видим

Въвеждането на еврото от 1 януари 2026 г. добави още един слой към ценовото усещане. Двойното обозначаване приключи на 8 август, но навикът да се сравняват стойности в две валути остави потребителите особено чувствителни към малките разлики. Европейската комисия отчете, че в периода на прехода опасенията за необосновано увеличение на цените са били свързани най-вече с услугите и административните цени.

Комисията посочва, че през 2025 г. именно услугите са сред основните двигатели на инфлацията, като влияние имат трудът, данъците, ресторантьорството, настаняването и административните такси. Това не означава, че всяка отделна такса е неоправдана. Означава, че за потребителя крайната цена все по-трудно се вижда в началото на избора.

Дигиталното обещание също има цена

Дигитализацията трябваше да премахне опашките, хартията и част от посредниците. В някои случаи тя го прави. В други просто прехвърля разхода в нова форма – платен достъп до функция, месечен абонамент или услуга, която е била включена в основния пакет, но вече е отделена.

„Качеството на публичните административни услуги се възприема като ниско.“

Това е оценката на Европейската комисия в доклада ѝ за България. В същото време цифровите публични услуги се увеличават, но достъпът и използваемостта им остават неравномерни. Така гражданинът може да спести пътуването до институция, но не непременно и време, пари или усилия.

Онлайн търговията показва същото противоречие. През 2025 г. 57% от интернет потребителите в България са купували стоки или услуги онлайн. Удобството се превръща в масов навик, а когато навикът стане необходимост, таксата за него вече не изглежда като избор. Тя се превръща в част от бюджета – както банковата сметка, мобилният телефон или транспортът.

Затова днешното поскъпване не се измерва само с цената на хляба. То се измерва с броя на стъпките, за които трябва да платим, преди хлябът да стигне до дома. Голямата промяна е, че ежедневието вече не се продава като цялостна услуга. То е разделено на малки компоненти – достъп, скорост, удобство, доставка, поддръжка, обработка. Всеки компонент има цена. И докато отделната такса изглежда дребна, сборът ѝ е новата сметка за нормален живот.

Източници: nsi.bg, bnb.bg, economy-finance.ec.europa.eu, ec.europa.eu


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    8 16 Отговор
    Ако обществото стане богато и образовано, то неизбежно ще отхвърли управляващата олигархия. Радевисти изкуствено поддържат бедността, което прави хората твърде заети с оцеляването си, за да мислят за бунт.

    Коментиран от #6, #19

    13:51 01.10.2026

  • 2 И Киев е Руски

    16 4 Отговор
    Аз като жълто паве ме интересуват бананите .От един приятел в райската градина наречена ЕС знам че те са достъпни за всеки който е с не традиционна ориентация

    13:54 01.10.2026

  • 3 ШЕФА

    23 4 Отговор
    Честит ви ЕС,Евро зона,Урсула,НАТО,ГРОБ,Пагубни за България,ПП-ДБ,ДПС и тн. Нали искахте демокрация и банани,сега ще ядете банани ама друг път защото едно време плюехте че при комунизма бил 3 лева,ха сега го яжте за 3 Евро !!! Евро-атлантически иди.... Те първа започва грабежа на Европейският съюз !

    13:54 01.10.2026

  • 4 В КРАК С УРСУЛА

    15 1 Отговор
    АМИ ЕС ВЪВЕДЕ ТАКСА ЗА ПОКУПКА ОТ КИТАЙ 3.60 € ДАЖЕ ЗА ПОКУПКА ОТ 2 $.В БЪЛГАРИЯ 70% ОТ ИКОНОМИКАТА Е УСЛУГИ И 21% ПРОМИШЛЕНОСТ (В НРБ БЕ ОБРАТНО) КАКВО ДА ОЧАКВАМЕ ?

    13:58 01.10.2026

  • 5 Защо

    12 1 Отговор
    защо цитирате НСИ.

    ВСИЧКИ знаят, че НСИ излъга за инфлацията, за да ни набутат в Еврозоната.

    Сега НСИ със същия лъжлив председател ще ми казва колко и какво!

    ПЪРВО ВКАРАЙТЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НСИ и кликата му В ЗАТВОРА!

    14:01 01.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 млад еврас

    6 1 Отговор
    Еврасти крадливи върнете ни парите от зелените крадливи данъци, акцизи и от ДДС, то си е ДДК данък добавена кражба,ЕС режима е сложил по големи данъци от самата себестойност на продуктите, е няма такъв грабеж на народа. Никъде в света няма такива данъци освен в ЕС режима, данъци преки и косвени в ЕС ги водят 65% ама са над 70% това е страшен грабеж над населението, през крепостничеството са смятали 50% данък за жесток, е ние кво да кажем по зле от крепостни хахахаха.

    14:12 01.10.2026

  • 9 ОптимусМаксимус

    7 1 Отговор
    Едно време робите за да са живи е трябвало да работят без да им плащат. Сега трябва да работиш и плащаш за да си жив и докато си жив.

    14:13 01.10.2026

  • 10 ГОЛЕМ СМЕХ

    8 1 Отговор
    Цената на горивата и стоки в ЕС и страните желаещи да влязат в ЕС няма нищо общо със световната борса или пазарна икономика, както и всичко в ЕС режима, извън ЕС режима цената на горивата е 60-70 цента, но ЕС режима е наложил сумати данъци, акцизи, ДДСта зелени прАститий за да краде от всички нас и да си пълни празната хазна. По света 60-70 цента литър макс, краварско под долар и пак яко данъчна крадлива държава, обаче по крадливи от еврастите явно няма. ЕС директно краде по 1,50е. от литър в момента от всеки от нас, и хич не ги е еня, дават ги на укрите.

    14:15 01.10.2026

  • 11 хахахаха

    10 1 Отговор
    А хората дето излъгаха за инфлацията и фалшифицираха данните за да влезем в еврозоната защо не се съдят и вкарват в затвора.

    Коментиран от #20

    14:17 01.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Удри евраста с лопатЕто

    8 1 Отговор
    Който сее ветрове жъне бури, запада столетия грабеше, Южна Америка, Африка, близкия изток, арабския свят и кого ли не, те създадоха и въоръжиха нарко къртели, мюсюлманските терористи за да свалят правителства, да правят майданчета за да грабят още и още, ако не успееха направо навлизаха с войски и унищожаваха държавите бунтовници, те създадоха офшорките и борсите за грабеж на парите, е тая свърши и им остава само и единствено да се грабят един друг и да съдират кожата на собственото си население, олигарсите и картелите заграбиха всичко, банки, икономика, земеделие, здравеопазване, фармацевтика, държави, не се заблуждавайте, светлината в тунела е от бързия влак.

    14:20 01.10.2026

  • 14 Удри евраста с лопатЕто

    9 1 Отговор
    Споко, евраста ще ви обере всичко, при него всичко се палаща, ЕС е фалирал, няма колонии за скубане, нищо, единствено му остава да скубе собственото си население, една държава вече наложи данък празно жилище 2000 евро на година, очаквайте с цифровото евро и данък спестявания, застояла сума в банката луп 10% данък, няма да има прошка за никого, така само корумпираните "елити" имат шанс да се задържат още малко, данъците в ЕС режима са над 70% вече, официално 65% но ние знаем как манипулират данни

    14:21 01.10.2026

  • 15 ДрайвингПлежър

    9 1 Отговор
    Тя не е икономика на абсурда ТОВА Е ИКОНОМИКА НА РОБСТВОТО!!!
    ТОВА Е МЕЧТАНАТА ЦЕЛ - няма да имаш нищо и ще плащаш за всичко! Кой беше казал, Шуаб или някой Соросоид, че въздуха, който дишаш не ти е гарантран!!! Скоро и да дишате ще плащате ЩОТО ОБИЧАТЕ ДА СТЕ РОБИ! и така слагате всички под бича на робството!

    Коментиран от #16

    14:27 01.10.2026

  • 16 Дигитално евро

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "ДрайвингПлежър":

    AI Дейта центровете заедно с Дигиталното евро на ЕЦБ, освен натрапването на данъка въздух известен, като въглеродна следа, отложен засега след 2027 г. поради стагнацията в ЕС ще дава и пълен контрол над мисленето, собствеността, здравето, образованието и поведението, чрез дигиталния портфейл с биометрия. Това е концепцията на Стъкления човек, жител на 15 минутните гета, от които ще се състоят Смарт градовете на бъдещите контролирани с AI роби на технократите олигарси.

    14:41 01.10.2026

  • 17 млад еврас

    5 0 Отговор
    Това не е нова икономика а нов грабеж и съвременно робство, нещата ще стават само по зле, тежките ЕС и САЩ олигарси вече заграбиха всичко и контролират живота ви, остава една крачка до тотален контрол, цифровите пари, те ще ви бъдат наложени независимо искате или не.

    14:51 01.10.2026

  • 18 Гледам и се чудя

    2 0 Отговор
    някой е нацвъкал минусчета. Така де, като не са се сетили да сложат такса коментар и такса плюсче/минусче.

    15:05 01.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Конкретно:

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "хахахаха":

    А хората: Борисов, Асен Василев, Атанасов и цялата Пасмина от ПП/ДБ,
    дето излъгаха за инфлацията и фалшифицираха данните за да влезем в еврозоната,
    защо не се съдят и вкарват в затвора.

    15:19 01.10.2026

  • 21 Ужас за Урсулите:

    2 0 Отговор
    Киев- Зеленски иска още десетки милиарди Евро!
    Брюксел са Стресирани, на предела си и отговориха: Поливаме пустинята!
    Едва започнала да изплаща 90-те милиарда евро заем за Киев,
    Европа под руководството на Урсулите, получи ново искане:
    Украйна иска още няколко Стотици милиарда за 2026 и 2027 г.
    Урсулите са Стресирани, защото през 2027 г. предстоят избори
    във Франция, Испания, Полша и Италия и ЕС ще Катастрофира!

    15:31 01.10.2026