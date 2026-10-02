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Прагматизмът превзема българския пазар на употребявани коли или кои са най-изгодните автомобили за купуване през 2026-а

Прагматизмът превзема българския пазар на употребявани коли или кои са най-изгодните автомобили за купуване през 2026-а

2 Октомври, 2026 11:55 3 571 3

  • автомобилът на старо-
  • mobile.bg

Анализ на mobile.bg разкрива какви са предпочитанията на българите в новата реалност

Прагматизмът превзема българския пазар на употребявани коли или кои са най-изгодните автомобили за купуване през 2026-а - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Прагматизъм, прецизно изчисление на последващите разходи и засилено търсене на кросоувъри доминират пазара на употребявани автомобили у нас. Анализът на най-голямата платформа за автомобили в България – mobile.bg, показва, че българският купувач все по-често избягва хазартните покупки на екзотични премиуми с скъпа поддръжка и се ориентира към доказани бестселъри.

Интересът към вторичния пазар остава изключително висок, но критериите за изгодна сделка са претърпели сериозна еволюция. На преден план излиза балансът между първоначална цена, издръжливост на окачването по нашите пътища и достъпност на резервните части.

В хечбек и компактния сегмент лидера по предпочитания продължават да държат доказани имена като Volkswagen Golf и Audi A3. Българските шофьори ги оценяват заради традиционно бавното обезценяване и високата ликвидност на вторичния пазар – такъв автомобил се препродава бързо и без големи финансови загуби. Огромен скок в търсенето при семейните коли отчита и Skoda Octavia, която предлага пространството на по-горен клас на цената на стандартен компактен модел.

Пълно прегрупиране се наблюдава при градските SUV и компактните кросоувъри, където борбата за първенството е най-жестока. Според данните на mobile.bg абсолютен фаворит по отношение на съотношението цена-качество е Hyundai Tucson. Моделът печели доверието на купувачите благодарение на здравата си механика, богатите нива на оборудване и значително по-достъпното обслужване спрямо германските си конкуренти. Плътно зад него се нареждат Nissan Qashqai и Kia Sportage, които запазват стабилни ценови нива и предлагат добра устойчивост при експлоатация в градски условия.

Семейният практичен сегмент също поднася своите изненади. Макар минивановете да са почти изчезнал вид на пазара за нови коли в Европа, у нас те изживяват втори ренесанс на вторичния пазар. Модели като Volkswagen Touran бележат траен ръст в търсенето, тъй като предоставят огромно вътрешно пространство и функционалност, каквито съвременните SUV трудно постигат в същия ценови диапазон.

В премиум сектора на вторичния пазар класическата германска тройка – BMW 3 Series, Audi A4 и Mercedes-Benz C-Class – продължава да формира сериозен обем от търсенията, но купувачите вече са значително по-внимателни. Най-изгодните оферти в "мобилето" бързо се изкупват, когато става въпрос за проверени автомобили с прозрачна сервизна история, докато екземпляри с неизвестен произход престояват с месеци.

Данните за вторичния пазар у нас показват ясно, че концепцията за изгодна покупка вече не се изчерпва само с ниската цена на придобиване. Българският шофьор търси сигурност, разумна консумация на гориво и автомобили, чиято поддръжка няма да се превърне във финансова тежест в дългосрочен план.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 честен ционист

    7 2 Отговор
    "В премиум сектора на вторичния пазар класическата германска тройка – BMW 3 Series, Audi A4 и Mercedes-Benz C-Class"

    Какъв "примиум" сектор ви гони? Това са нискобюджетни модели.

    Коментиран от #3

    12:37 02.10.2026

  • 3 Гост

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Иди ги виж като нови колко струват и ги сравни с Голф! Излагаш се!

    12:44 02.10.2026