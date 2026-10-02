Юношите на България до 17г. с убедителна победа над Малта

Юношеският национален отбор на България до 17 г. постигна убедителна победа с 4:0 над Малта U17 в приятелска среща, играна в Правец. Това бе третата проверка за селекцията на Светослав Петров в рамките на настоящия подготвителен лагер.

Българските национали решиха до голяма степен изхода на двубоя още преди почивката. Марк Илков откри резултата в 19-ата минута, а Александър Найч се разписа два пъти – в 26-ата и 43-ата минута, за да оформи аванс от 3:0 след първото полувреме.

След почивката България продължи да контролира срещата, а в 70-ата минута Петър Петров отбеляза четвъртото попадение за крайното 4:0.

Проверката е част от подготовката на България U17 за предстоящите европейски квалификации през ноември. Преди двубоя с Малта възпитаниците на Светослав Петров изиграха две приятелски срещи срещу Естония в Етрополе, като и двете завършиха при резултат 1:1.

За България U17 предстои втора контролна среща с Малта на 4 октомври.

България U17: 1. Алек Здравков (В) (К), 2. Антон Даскалов, 3. Николай Дуйлгеров, 5. Витомир Тодоров, 6. Александър Динев, 7. Красимир Янакиев, 8. Николай Неделчев, 9. Александър Сираков, 13. Александър Найч, 14. Максим Палев, 15. Марк Илков.

Селекционер: Светослав Петров.