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Tesla поема кредити за $30 милиарда на фона на приближаваща се нерентабилност
  Тема: Икономика

Tesla поема кредити за $30 милиарда на фона на приближаваща се нерентабилност

1 Октомври, 2026 14:15, обновена 1 Октомври, 2026 14:22 745 3

  • tesla-
  • кредитни линии-
  • електромобили-
  • капиталови разходи-
  • изкуствен интелект

Компанията не е усвоила средства по новите споразумения и заявява, че не планира да ги използва през 2026 г. Пакетът е договорен на фона на ръст на капиталовите разходи и отслабване на печалбите.

Tesla поема кредити за $30 милиарда на фона на приближаваща се нерентабилност - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Tesla договори кредитни споразумения за общо 30 млрд. долара с Citibank и Wells Fargo на фона на нарастващи капиталови разходи и отслабване на финансовия резултат. Компанията не е усвоила средства по новите договори и заявява, че към момента не планира да използва кредитните линии през 2026 г.

Документът, подаден до Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ, предвижда три отделни инструмента. Първият е необезпечен тригодишен срочен заем за 20 млрд. долара с отложено усвояване, по който Citibank е административен агент. Tesla може да усвоява средства по него до 10 пъти в рамките на 18 месеца след сключването на споразумението.

Останалите 10 млрд. долара са разпределени между две револвиращи кредитни линии. Едната е за 8 млрд. долара със срок от пет години, а другата е за 2 млрд. долара със срок от 364 дни. Wells Fargo е административен агент и по двете линии.

„Tesla не планира към момента да усвоява средствата по кредитните споразумения през 2026 г.“, се посочва в подадения документ.

Старият кредитен ангажимент е прекратен

Новият пакет заменя съществуваща револвираща кредитна линия за 5 млрд. долара, договорена през януари 2023 г. Тя е била със срок до януари 2028 г., но Tesla не е имала непогасени заеми по нея и не е платила неустойка за предсрочното ѝ прекратяване.

При определени условия компанията може да увеличи общия размер на двете револвиращи линии с още до 4 млрд. долара. Според договора Tesla трябва да поддържа поне 5 млрд. долара консолидирана ликвидност.

Разходите за 2026 г. надхвърлят 25 млрд. долара

Кредитният пакет идва в момент, когато Tesla увеличава инвестициите си в изчислителна инфраструктура за изкуствен интелект, производствени мощности и нови проекти. Компанията очаква капиталовите ѝ разходи през 2026 г. да надхвърлят 25 млрд. долара, след като през 2025 г. те са били 8,53 млрд. долара.

Electrek посочва, че Tesla е разполагала с около 43 млрд. долара парични средства според последния си тримесечен отчет. Медията отбелязва също, че последното тримесечие е било първото от първото тримесечие на 2024 г., в което компанията е отчела отрицателен паричен поток.

Това не означава, че Tesla вече е изтеглила 30 млрд. долара дълг. Към 29 септември по новите съоръжения не е имало усвоени средства. Те осигуряват допълнителен достъп до финансиране, ако разходите и паричните нужди на компанията нараснат през следващите тримесечия.

Източници: Electrek, Ройтерс


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нищо не е случайно

    2 1 Отговор
    Всичко е ясно.
    Тръмп държи цените на горивата високи, даже и изкуствено, и се продават електромобилите на Илон !

    Коментиран от #2

    14:26 01.10.2026

  • 2 Хахахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Нищо не е случайно":

    Е па другите що не правят, да се продават и техните?

    14:54 01.10.2026

  • 3 българина

    1 0 Отговор
    и по кои банкови правила може да има 20 млрд НЕОБЕЗПЕЧЕН КРЕДИТ? ЩОТО. в клуба на богатите за ЕЗ говоря голямо преобезпечаване пада? САЩ си правят каквото искат, печатат и раздават и живеят охолно, докато в ЕС теглим заеми от същите напечатани от фед пари, за да купуваме за украйна американско оръжие. Изобшо ЕС не е дойната крава на краварите, той е златната кокошка и златната рибка в подаръчен коледен комплект!

    15:35 01.10.2026