Tesla поема кредити за $30 милиарда на фона на приближаваща се нерентабилност

Tesla договори кредитни споразумения за общо 30 млрд. долара с Citibank и Wells Fargo на фона на нарастващи капиталови разходи и отслабване на финансовия резултат. Компанията не е усвоила средства по новите договори и заявява, че към момента не планира да използва кредитните линии през 2026 г.

Документът, подаден до Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ, предвижда три отделни инструмента. Първият е необезпечен тригодишен срочен заем за 20 млрд. долара с отложено усвояване, по който Citibank е административен агент. Tesla може да усвоява средства по него до 10 пъти в рамките на 18 месеца след сключването на споразумението.

Останалите 10 млрд. долара са разпределени между две револвиращи кредитни линии. Едната е за 8 млрд. долара със срок от пет години, а другата е за 2 млрд. долара със срок от 364 дни. Wells Fargo е административен агент и по двете линии.

Старият кредитен ангажимент е прекратен

„Tesla не планира към момента да усвоява средствата по кредитните споразумения през 2026 г.“, се посочва в подадения документ.

Новият пакет заменя съществуваща револвираща кредитна линия за 5 млрд. долара, договорена през януари 2023 г. Тя е била със срок до януари 2028 г., но Tesla не е имала непогасени заеми по нея и не е платила неустойка за предсрочното ѝ прекратяване.

При определени условия компанията може да увеличи общия размер на двете револвиращи линии с още до 4 млрд. долара. Според договора Tesla трябва да поддържа поне 5 млрд. долара консолидирана ликвидност.

Разходите за 2026 г. надхвърлят 25 млрд. долара

Кредитният пакет идва в момент, когато Tesla увеличава инвестициите си в изчислителна инфраструктура за изкуствен интелект, производствени мощности и нови проекти. Компанията очаква капиталовите ѝ разходи през 2026 г. да надхвърлят 25 млрд. долара, след като през 2025 г. те са били 8,53 млрд. долара.

Electrek посочва, че Tesla е разполагала с около 43 млрд. долара парични средства според последния си тримесечен отчет. Медията отбелязва също, че последното тримесечие е било първото от първото тримесечие на 2024 г., в което компанията е отчела отрицателен паричен поток.

Това не означава, че Tesla вече е изтеглила 30 млрд. долара дълг. Към 29 септември по новите съоръжения не е имало усвоени средства. Те осигуряват допълнителен достъп до финансиране, ако разходите и паричните нужди на компанията нараснат през следващите тримесечия.

Източници: Electrek, Ройтерс