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Путин иска да принуди хората да напуснат Киев, заяви Зеленски
  Тема: Украйна

Путин иска да принуди хората да напуснат Киев, заяви Зеленски

2 Октомври, 2026 20:04 862 46

  • киев-
  • украйна-
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  • володимир зеленски-
  • владимир путин

Украинският президент каза, че Русия ще увеличи атаките си срещу Украйна заради приближаването на изборите в САЩ

Путин иска да принуди хората да напуснат Киев, заяви Зеленски - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия ще увеличи атаките си срещу Украйна заради приближаването на междинните избори за Конгрес в САЩ, заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Укринформ, предаде БТА.

В интервю за испанския вестник „Паис“ Зеленски каза, че стратегията на руския президент Владимир Путин е да ескалира конфликта възможно най-много и че Москва вече прави това. С наближаването на междинните избори в САЩ на 3 ноември Путин ще засили още повече тези действия, предупреди той.

През последните няколко седмици Русия увеличи атаките си, като нанася удари по украинската столица Киев, както през деня, така и през нощта, включително по множество цивилни обекти, отбелязва Укринформ.

Зеленски каза, че според него Путин иска да принуди хората да напуснат града.

Това е била и една от целите на Русия при пълномащабната ѝ инвазия през 2022 г., посочи украинският президент. Според Зеленски Русия е искала да принуди хората да напуснат столицата, за да покаже, че без столица Украйна няма да има държава. Той обаче подчерта, че Украйна е много повече от столицата си, въпреки че Киев продължава да устоява на атаките.

По думите на Зеленски през последните седмици Киев е бил подложен на между 300 и 500 атаки дневно, което според него е свързано с предстоящите избори в САЩ.

Той заяви, че руснаците атакуват в опит да парализират града и да попречат на хората да ходят на училище или работа. Според Зеленски Русия се опитва да потопи Украйна в хаос.

Украинският лидер подчерта, че сред целите на руските атаки са логистичната инфраструктура, включително доставките на храни и медицински материали, както и селското стопанство и образователните институции. Той смята, че целта е просто да бъде унищожена способността на хората да водят нормален живот.

Русия обаче не се страхува от Европа и санкциите няма да ѝ се отразят съществено, като Москва насочва посланията си преди всичко към САЩ, посочи още той.

Зеленски каза също, че по време на посещението на екипа на Тръмп за преговорите в Киев на 6 септември е предупредил американските представители за предстоящи масирани руски атаки. По думите му той тогава е посочил, че след изборите в Русия, които бяха произведени преди две седмици, Москва ще предприеме масирани атаки, които ще засегнат пряко цивилното население.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Е нали операция Вивалди

    31 0 Отговор
    И преди това 40 дневна операция?

    Коментиран от #16, #45

    20:05 02.10.2026

  • 2 Който сее ветрове ще жъне бури

    24 0 Отговор
    Ще се заделят в Франкфурт на Майн,що не?

    20:05 02.10.2026

  • 3 Гробар

    32 1 Отговор
    Бацай. Нито един мост над Днепър да не остане. И нито една жп линия през полската граница.

    Коментиран от #4

    20:06 02.10.2026

  • 4 Гробар

    26 0 Отговор

    До коментар #3 от "Гробар":

    А киевското летище - на картофена нива.

    Коментиран от #5

    20:07 02.10.2026

  • 5 Марлборо

    0 8 Отговор

    До коментар #4 от "Гробар":

    Пак грешния град бе

    20:08 02.10.2026

  • 6 НЕПРОМЕНЕНИ ЦЕЛИ

    24 0 Отговор
    Денацификация и демилитаризация за бандерфашистите. Зелю ще му е тежко.

    20:09 02.10.2026

  • 7 Последния Софиянец

    19 0 Отговор
    30 млн напуснаха Украйна.4 млн дойдоха в България.

    Коментиран от #39

    20:09 02.10.2026

  • 8 желания

    0 17 Отговор
    Путин иска непокорните хора да напуснат Украйна.

    20:09 02.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 а бе

    10 1 Отговор
    Те напуснаха краина, той за кийф се загрижил.

    20:10 02.10.2026

  • 11 3.14К

    24 0 Отговор
    До колкото си спомням, именно узурпатора наркоман и терорист се заканваше да направи Крим непригоден за живот. Подобно нещо за Киев не се е чувало, освен че се отговаря на провокациите от украинска страна.

    20:11 02.10.2026

  • 12 ?????

    25 0 Отговор
    Уф.
    Не ми се и коментира.
    Квото повикало такова се обадило.
    А колко беше просто - не пипайте общата история и общия език, търгувайте и с Европа и с Русия.

    20:11 02.10.2026

  • 13 В Киев само един мост през Днепър

    16 0 Отговор
    ще работи без ограничения. Южният мост е напълно затворен поради постоянни удари. В 19,56 ч. Експлозии разтърсиха района на Южния мост в Киев. На мястото са изпратени аварийни служби.Това е заявил кметът на Киев Виталий Кличко. „Напомням ви, че след няколко вражески атаки мостът в момента е затворен за движение на автомобили и метро“, написал Кличко.
    Южният мост е напълно затворен;
    Мост „Метро“ – частични ограничения на движението в едната лента в посока от левия към десния бряг;
    Мост Патън – движението е ограничено по време на въздушна тревога в посока от десния бряг към левия;
    Северен мост – движението е ограничено по време на въздушна тревога в посока от десния бряг към левия;
    Прелез на моста Подолско-Воскресенски – движението е ограничено по време на въздушна тревога в посока от десния бряг към левия;
    Дарницки мост – движението е разрешено без ограничения по време на алармени периоди.

    Коментиран от #28

    20:11 02.10.2026

  • 14 Нека си стоят

    9 0 Отговор
    Не ми пречат, Зеленски им пречи.

    20:13 02.10.2026

  • 15 Точен

    21 0 Отговор
    Всъщност действията на Зеленски доказват, че точно той иска киевчани да напуснат града. Още по-виновен е Порошенко, който се хвалеше, че украинските деца ще учат в слънчеви стаи и ще играят на открито, а руските деца ще се страхуват от бомбите в мазета и ще гладуват...

    20:14 02.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ХиХи

    8 0 Отговор
    Зеля ша си седи сам на голден ВеЦе и ша си го мие с бело

    20:15 02.10.2026

  • 19 Зеленият наркоман

    10 0 Отговор
    се опитва да приспи Тръмп с неговите глупости но така се е омазал в зелени фекалии нашия герой подкрепян от европейската комисия Урсула Кая йони от другия бряг рюте че бизнесменът Тръмп няма да повярва на наркоманска абстиненция.

    20:17 02.10.2026

  • 20 НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ

    9 0 Отговор
    Най-после статия за успехите на Зеленски. Сега съм спокоен.

    20:19 02.10.2026

  • 21 боико борисоф

    8 0 Отговор
    не киев а украина
    ще напуснат и ти ще си сама кукувица в гнездото

    20:20 02.10.2026

  • 22 Айляк

    7 1 Отговор
    Зеле да се извини на Самсунг-ите, а не да плямпа на клоунски Путин кво щял да прай.

    20:21 02.10.2026

  • 23 Днес Руската армия е превзела

    8 2 Отговор
    и освободила Старопетривка, западно от Хуляйполе, са съобщили от Deep State.

    Коментиран от #27, #35

    20:23 02.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Метрополитен Киив

    6 1 Отговор
    Няма място в метрото, отивайте в Полша!

    20:27 02.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Дякон Унуфрий Араллампиев

    6 0 Отговор

    До коментар #13 от "В Киев само един мост през Днепър":

    Мостовете на Днепър са част от омразното комунистическо наследство от СССР и е недопустимо да бъдат експлоатирани от демократична и просперираща Украйна Както каза Рейгън на Горбачов ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ РАЗРУШЕТЕ ТАЗИ СТЕНА БЕРЛИНСКА

    20:28 02.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 az СВО Победа 81

    4 0 Отговор
    Тоя защо пак писка???

    Защо бе, нали сваляш всичко???

    Нали "побеждаваш"?

    Защо е тоя хленч??? 🤣🤣🤣

    20:32 02.10.2026

  • 31 Фен

    2 0 Отговор
    Е първо Зе поиска да спре гражданското въздухоплаване над Русия...

    20:32 02.10.2026

  • 32 Укротрол с рак

    4 0 Отговор

    До коментар #25 от "Z блогер":

    Не знам какво не могат да вземат руснаците, ама 3 милиона укри отидоха във вечните ловни полета за тор.

    20:33 02.10.2026

  • 33 Надрусан!

    5 1 Отговор
    Не Путин гони хората от Киев,гони ги укровермахта като крие оръжия,цехове,складове и какво ли още не във жилищни райони!

    20:33 02.10.2026

  • 34 Соломон

    5 1 Отговор
    Скоро зеленияпор ще хвърли кърпата.

    20:35 02.10.2026

  • 35 А пък

    2 2 Отговор

    До коментар #23 от "Днес Руската армия е превзела":

    Септември 46 000 руснета утилизирани.

    Коментиран от #40, #41, #42

    20:35 02.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Слуга на народа

    0 0 Отговор
    Зеленото да не иска да отмени изборите и в САЩ? Сигурно утре ще каже, че Путин воюва с Украйна, заради изборите в Демократична република Конго. Всички и всичко му са криви на Наркомана, само той- чист, като непорочна девица..

    20:36 02.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 дееий

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    4 милиона.Откъде ви събират?

    20:38 02.10.2026

  • 40 А пък

    3 0 Отговор

    До коментар #35 от "А пък":

    Всеки ден гинат по 2500 укри. Значи за месец мрът 75000 укрохлебарки.

    20:39 02.10.2026

  • 41 стоян георгиев

    1 1 Отговор

    До коментар #35 от "А пък":

    Всеки ден гинат по 2 500 укри. Значи за месец мрът 75 000 укрохлебарки. Добре е.

    20:40 02.10.2026

  • 42 Хахахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "А пък":

    Вярвам на Зеленски, който възкресява украински войници хааххахаха

    20:41 02.10.2026

  • 43 Ицо

    0 0 Отговор
    Има ли дупчени копейки?

    20:41 02.10.2026

  • 44 Ами

    0 0 Отговор
    Няма вече "окраина на окраинците", няма "слава окраина".
    Да би мирно седяло, не би ракети видяло :)

    20:41 02.10.2026

  • 45 Виждащ

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Е нали операция Вивалди":

    Путин е най-великия президент на света в момента, най-уважавания и респектирания, с божествено търпение и позитивна сила произлизаща от божествената светлина на доброто.

    Естествено, че всички слуги на Дявола се страхуват от него, плюят по него, обиждат го и се мъчат да го унищожат.

    Но Баба Ванга много отдавна го е видяла и предрекла:

    "„Всичко ще се разтопи като лед, само едно ще остане незасегнато – славата на Владимир, славата на Русия“

    20:42 02.10.2026

  • 46 Смешник

    0 0 Отговор
    Най вероятно първо Зеления пор ще напусне Киев

    20:42 02.10.2026

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