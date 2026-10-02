Путин иска да принуди хората да напуснат Киев, заяви Зеленски

Русия ще увеличи атаките си срещу Украйна заради приближаването на междинните избори за Конгрес в САЩ, заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Укринформ, предаде БТА.
В интервю за испанския вестник „Паис“ Зеленски каза, че стратегията на руския президент Владимир Путин е да ескалира конфликта възможно най-много и че Москва вече прави това. С наближаването на междинните избори в САЩ на 3 ноември Путин ще засили още повече тези действия, предупреди той.
През последните няколко седмици Русия увеличи атаките си, като нанася удари по украинската столица Киев, както през деня, така и през нощта, включително по множество цивилни обекти, отбелязва Укринформ.
Зеленски каза, че според него Путин иска да принуди хората да напуснат града.
Това е била и една от целите на Русия при пълномащабната ѝ инвазия през 2022 г., посочи украинският президент. Според Зеленски Русия е искала да принуди хората да напуснат столицата, за да покаже, че без столица Украйна няма да има държава. Той обаче подчерта, че Украйна е много повече от столицата си, въпреки че Киев продължава да устоява на атаките.
По думите на Зеленски през последните седмици Киев е бил подложен на между 300 и 500 атаки дневно, което според него е свързано с предстоящите избори в САЩ.
Той заяви, че руснаците атакуват в опит да парализират града и да попречат на хората да ходят на училище или работа. Според Зеленски Русия се опитва да потопи Украйна в хаос.
Украинският лидер подчерта, че сред целите на руските атаки са логистичната инфраструктура, включително доставките на храни и медицински материали, както и селското стопанство и образователните институции. Той смята, че целта е просто да бъде унищожена способността на хората да водят нормален живот.
Русия обаче не се страхува от Европа и санкциите няма да ѝ се отразят съществено, като Москва насочва посланията си преди всичко към САЩ, посочи още той.
Зеленски каза също, че по време на посещението на екипа на Тръмп за преговорите в Киев на 6 септември е предупредил американските представители за предстоящи масирани руски атаки. По думите му той тогава е посочил, че след изборите в Русия, които бяха произведени преди две седмици, Москва ще предприеме масирани атаки, които ще засегнат пряко цивилното население.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Е нали операция Вивалди
Коментиран от #16, #45
20:05 02.10.2026
2 Който сее ветрове ще жъне бури
20:05 02.10.2026
3 Гробар
Коментиран от #4
20:06 02.10.2026
4 Гробар
До коментар #3 от "Гробар":А киевското летище - на картофена нива.
Коментиран от #5
20:07 02.10.2026
5 Марлборо
До коментар #4 от "Гробар":Пак грешния град бе
20:08 02.10.2026
6 НЕПРОМЕНЕНИ ЦЕЛИ
20:09 02.10.2026
7 Последния Софиянец
Коментиран от #39
20:09 02.10.2026
8 желания
20:09 02.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 а бе
20:10 02.10.2026
11 3.14К
20:11 02.10.2026
12 ?????
Не ми се и коментира.
Квото повикало такова се обадило.
А колко беше просто - не пипайте общата история и общия език, търгувайте и с Европа и с Русия.
20:11 02.10.2026
13 В Киев само един мост през Днепър
Южният мост е напълно затворен;
Мост „Метро“ – частични ограничения на движението в едната лента в посока от левия към десния бряг;
Мост Патън – движението е ограничено по време на въздушна тревога в посока от десния бряг към левия;
Северен мост – движението е ограничено по време на въздушна тревога в посока от десния бряг към левия;
Прелез на моста Подолско-Воскресенски – движението е ограничено по време на въздушна тревога в посока от десния бряг към левия;
Дарницки мост – движението е разрешено без ограничения по време на алармени периоди.
Коментиран от #28
20:11 02.10.2026
14 Нека си стоят
20:13 02.10.2026
15 Точен
20:14 02.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 ХиХи
20:15 02.10.2026
19 Зеленият наркоман
20:17 02.10.2026
20 НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ
20:19 02.10.2026
21 боико борисоф
ще напуснат и ти ще си сама кукувица в гнездото
20:20 02.10.2026
22 Айляк
20:21 02.10.2026
23 Днес Руската армия е превзела
Коментиран от #27, #35
20:23 02.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Метрополитен Киив
20:27 02.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #13 от "В Киев само един мост през Днепър":Мостовете на Днепър са част от омразното комунистическо наследство от СССР и е недопустимо да бъдат експлоатирани от демократична и просперираща Украйна Както каза Рейгън на Горбачов ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ РАЗРУШЕТЕ ТАЗИ СТЕНА БЕРЛИНСКА
20:28 02.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 az СВО Победа 81
Защо бе, нали сваляш всичко???
Нали "побеждаваш"?
Защо е тоя хленч??? 🤣🤣🤣
20:32 02.10.2026
31 Фен
20:32 02.10.2026
32 Укротрол с рак
До коментар #25 от "Z блогер":Не знам какво не могат да вземат руснаците, ама 3 милиона укри отидоха във вечните ловни полета за тор.
20:33 02.10.2026
33 Надрусан!
20:33 02.10.2026
34 Соломон
20:35 02.10.2026
35 А пък
До коментар #23 от "Днес Руската армия е превзела":Септември 46 000 руснета утилизирани.
Коментиран от #40, #41, #42
20:35 02.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Слуга на народа
20:36 02.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 дееий
До коментар #7 от "Последния Софиянец":4 милиона.Откъде ви събират?
20:38 02.10.2026
40 А пък
До коментар #35 от "А пък":Всеки ден гинат по 2500 укри. Значи за месец мрът 75000 укрохлебарки.
20:39 02.10.2026
41 стоян георгиев
До коментар #35 от "А пък":Всеки ден гинат по 2 500 укри. Значи за месец мрът 75 000 укрохлебарки. Добре е.
20:40 02.10.2026
42 Хахахахаха
До коментар #35 от "А пък":Вярвам на Зеленски, който възкресява украински войници хааххахаха
20:41 02.10.2026
43 Ицо
20:41 02.10.2026
44 Ами
Да би мирно седяло, не би ракети видяло :)
20:41 02.10.2026
45 Виждащ
До коментар #1 от "Е нали операция Вивалди":Путин е най-великия президент на света в момента, най-уважавания и респектирания, с божествено търпение и позитивна сила произлизаща от божествената светлина на доброто.
Естествено, че всички слуги на Дявола се страхуват от него, плюят по него, обиждат го и се мъчат да го унищожат.
Но Баба Ванга много отдавна го е видяла и предрекла:
"„Всичко ще се разтопи като лед, само едно ще остане незасегнато – славата на Владимир, славата на Русия“
20:42 02.10.2026
46 Смешник
20:42 02.10.2026