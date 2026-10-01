САЩ заплашват с дизелова забрана, Европа е под натиск

Европа е изправена пред нов риск за доставките и цените на дизела, след като администрацията на американския президент Доналд Тръмп засили натиска върху европейските държави да освободят част от стратегическите си резерви. Според информация на Reuters от 1 октомври Вашингтон е предупредил Германия и Франция, че може да ограничи износа на дизелово гориво от САЩ, ако двете страни не предприемат действия за увеличаване на предлагането на световния пазар.

Става въпрос за значителни количества. Според източник на Reuters САЩ са поискали Европейският съюз да освободи около 120 млн. барела дизел през следващите шест месеца. Това би представлявало над 40% от наличните аварийни запаси от дизел и газьол на страните от ЕС, изчислява агенцията въз основа на последните налични данни на Евростат. Количеството приблизително съответства на един месец от общото потребление на дизел и газьол в ЕС.

Германия и Франция са особено важни за европейската система за сигурност на доставките. По последните налични данни двете държави държат общо около 35% от стратегическите резерви на ЕС – 5,6 млн. тона в Германия и 8,2 млн. тона във Франция. Въпреки напрежението ЕС като цяло изпълнява изискванията за поддържане на аварийни петролни запаси.

Тръмп: Обсъждаме забраната всеки ден

Самият Доналд Тръмп потвърди в сряда, че възможността за ограничаване на износа остава на масата. Американският президент заяви, че въпросът се обсъжда редовно в администрацията му. Според него подобна мярка би могла да понижи цените на дизела в САЩ, макар че призна, че тя може да има отрицателно отражение върху цените на бензина.

Натискът върху Белия дом се увеличи след силното поскъпване на горивата. По данни на AAA, цитирани от Reuters, дизелът в САЩ достигна рекордните 6,53 долара за галон, а бензинът е поскъпнал с над 40% за година. Глобалният недостиг се задълбочава от нарушенията в рафинирането и доставките, свързани с конфликтите в Близкия изток и войната в Украйна.

Американският министър на енергетиката Крис Райт обаче вече предупреди, че пълната забрана може да има обратен ефект. По думите му, ако рафинериите не могат да изнасят произведения дизел, ограничените възможности за съхранение могат да ги принудят да намалят производството. Това от своя страна би могло да повиши цените на бензина и авиационното гориво в самите САЩ.

Защо Европа е особено уязвима

Рискът за Европа е по-голям заради структурните промени на пазара през последните години. След ограничаването на руските доставки и намаляването на собствените мощности за рафиниране ЕС стана значително по-зависим от вноса на дизел. В същото време конфликтът с Иран ограничи доставките от Близкия изток, което допълнително увеличи значението на американското гориво за европейския пазар.

Reuters посочва, че САЩ вече осигуряват приблизително една четвърт от американския износ на дизел за европейския пазар, докато други оценки за последните периоди показват още по-висок дял на американското гориво в общия европейски внос. Именно затова евентуално рязко прекъсване на доставките би дошло в изключително неблагоприятен момент.

Твърдението, че американска забрана би довела „за първи път в следвоенната история“ до физически недостиг на дизел в ЕС, засега не е потвърдено независимо от европейските институции или от Международната агенция по енергетика. Актуалните пазарни данни обаче показват, че рискът от допълнително затягане на предлагането е реален.

Китай допълнително затяга пазара

Ситуацията се усложни още повече на 1 октомври. Китайските рафинерии са спрели износа на петролни продукти за пазари извън Хонконг и Макао до второ нареждане, съобщи Reuters. Решението може да ограничи още повече наличните количества горива на международния пазар.

Новината незабавно се отрази и върху цената на петрола. Декемврийските фючърси върху Brent поскъпнаха с около 2% до малко над 100 долара за барел, а американският WTI се търгуваше около 92,5 долара за барел в четвъртък сутринта. Европейските маржове при дизела остават изключително високи – около 80 долара за барел, след като на 23 септември достигнаха рекордните 95 долара.

Глобалният пазар вече разполага с ограничен резервен капацитет. Анализ на Reuters показва, че американският износ на дизел е нараснал с над 20% спрямо 2025 г. до приблизително 1,3 млн. барела дневно, докато запасите в САЩ са паднали до най-ниското за този период от годината равнище от повече от четири десетилетия.

Това поставя Вашингтон пред труден избор. Ограничаването на износа би могло временно да увеличи наличностите на дизел на вътрешния американски пазар, но едновременно с това би извадило значителни количества от вече напрегнатия световен пазар. За Европа подобен сценарий означава необходимост от по-голямо използване на стратегическите резерви и търсене на алтернативни доставки в момент, когато свободните количества са ограничени.

Затова засега по-точно е да се говори за сериозен риск от дефицит и нов ценови натиск в Европа, а не за неизбежен физически недостиг. Решаващо ще бъде дали Вашингтон действително ще въведе ограничения и дали страните от ЕС ще се съгласят на мащабно освобождаване на стратегическите си запаси.