Министерството на туризма ще популяризира поклонническия маршрут „Камино България"

Министърът на туризма д-р Илин Димитров обсъди с Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений възможностите за популяризиране на поклонническия маршрут „Камино България – Път до мощите на св. Йоан Кръстител“.

Мощите на светеца, открити през 2010 г. на остров „Св. Иван“ край Созопол от проф. Казимир Попконстантинов, са считани за една от най-големите светини за православните християни.

“Ще съдействаме за по-широкото представяне на новия маршрут, който свързва много от богатствата на България. Важно е той да стане част от начина, по който разказваме за туристическите възможности на страната ни“, каза министър Димитров.

Митрополит Арсений представи значението на пътя до мощите на св. Йоан Кръстител (наричан още Предтеча) и подчерта необходимостта той да бъде устойчиво развиван.

Свети Йоан Кръстител е една от най-важните и влиятелни фигури в християнската спасителна история. Той е последният старозаветен пророк и непосредствен предвестник на Месията Исус Христос.

“Господ е благословил мощите му да бъдат открити тук. Това е знак за Божията милост към нашия народ”, каза митрополит Арсений.

„Камино България“ е с дължина от 81 километра. Пътят започва от Малко Търново и достига до мощите на светеца в Созопол, преминавайки през териториите на общините Малко Търново, Царево, Приморско, Созопол и Бургас. Той съчетава духовното и културно наследство на България с природните дадености на Странджа и Южното Черноморие и създава възможност за развитие на различни видове туризъм.