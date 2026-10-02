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Министерството на туризма ще популяризира поклонническия маршрут „Камино България"

Министерството на туризма ще популяризира поклонническия маршрут „Камино България"

2 Октомври, 2026 19:53 604 14

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Свети Йоан Кръстител е една от най-важните и влиятелни фигури в християнската спасителна история

Министерството на туризма ще популяризира поклонническия маршрут „Камино България" - 1
Снимка: МТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Министърът на туризма д-р Илин Димитров обсъди с Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений възможностите за популяризиране на поклонническия маршрут „Камино България – Път до мощите на св. Йоан Кръстител“.

Мощите на светеца, открити през 2010 г. на остров „Св. Иван“ край Созопол от проф. Казимир Попконстантинов, са считани за една от най-големите светини за православните християни.

“Ще съдействаме за по-широкото представяне на новия маршрут, който свързва много от богатствата на България. Важно е той да стане част от начина, по който разказваме за туристическите възможности на страната ни“, каза министър Димитров.

Митрополит Арсений представи значението на пътя до мощите на св. Йоан Кръстител (наричан още Предтеча) и подчерта необходимостта той да бъде устойчиво развиван.

Свети Йоан Кръстител е една от най-важните и влиятелни фигури в християнската спасителна история. Той е последният старозаветен пророк и непосредствен предвестник на Месията Исус Христос.

“Господ е благословил мощите му да бъдат открити тук. Това е знак за Божията милост към нашия народ”, каза митрополит Арсений.

„Камино България“ е с дължина от 81 километра. Пътят започва от Малко Търново и достига до мощите на светеца в Созопол, преминавайки през териториите на общините Малко Търново, Царево, Приморско, Созопол и Бургас. Той съчетава духовното и културно наследство на България с природните дадености на Странджа и Южното Черноморие и създава възможност за развитие на различни видове туризъм.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тая катикатуръ

    3 2 Отговор
    Милошев.....става само за сервитьор в Спартакус2.0

    19:55 02.10.2026

  • 2 Гробар

    4 0 Отговор
    Том ще заровим мощите та драгалевския Кюмур, най-добре преживе.

    Коментиран от #4

    19:57 02.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Европеец

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Гробар":

    Съгласен съм с коментара ти, и не само на драгалевския кюмур.... Много са и ще си загубя вечерта ако почна да ги зареждам.. относно заглавието, какво да коментирам, поредната глупост......

    20:01 02.10.2026

  • 5 Гробар

    8 0 Отговор
    А по пътя къде ще се спи? В канавките? За 36 години България можеше да стане туристически рай, по-добре от Швейцария: 6 красиви планини, всяка различна; река Дунав - огромно протежение; Огромна черноморска ивица и т.н. Но трябва да се краде. Все не ви стига.

    Коментиран от #8, #12

    20:01 02.10.2026

  • 6 обективен

    4 1 Отговор
    Държавата и е уникална , но до сега политиката и е тотално - БРУТАЛНА !. Дано има промяна при Радев , защото до сега мафиоти я крадяха като за световно !

    20:03 02.10.2026

  • 7 Европеец

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Евроджендър":

    Е изпуснал си ДБ, те са същите и по големи ПетрохУанци....

    20:04 02.10.2026

  • 8 Европеец

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Гробар":

    Пак си прав.... Мислех че в определен момент ще им приседне, ама съм сгрешил...

    20:05 02.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 баба Кунка

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Гробар":

    Браво за коментара.

    20:24 02.10.2026

  • 13 НВа

    3 0 Отговор
    Една от най-старите български думи - "камино".
    Завещана ни от Кубрат.
    И не, не значи камина...
    Чудя се къде ги правят такива смешници като министъра...

    20:28 02.10.2026

  • 14 Евроджендър

    1 0 Отговор
    ПП ще популязира маршрута до Петрохан

    20:34 02.10.2026

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