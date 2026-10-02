Полша обложи свръхпечалбите на петролните компании, Европа чака дизелова криза

Полският президент Карол Навроцки подписа закона за временен данък върху свръхпечалбите на петролните и горивните компании. Мярката предвижда ставка от 60% върху печалбата над определено референтно равнище и трябва да донесе на държавния бюджет около 4 млрд. злоти.

Данъкът ще се прилага за извънредните печалби от продажби на течни горива в периода от 1 март до 31 декември 2026 г. За база ще се използва средният марж на съответната компания през 2025 г., увеличен с 20%. Облагаема ще бъде само сумата над този праг. Първите авансови плащания са предвидени за ноември, като ще обхванат периода до края на октомври.

Навроцки заяви, че е подписал закона, но ще поиска и последващ контрол от Конституционния трибунал. „Подписах закона за свръхпечалбите на горивните концерни“, каза президентът, като едновременно с това настоя правителството да осигури незабавно по-ниски цени на бензиностанциите.

Решението идва на фона на силен натиск върху цените на горивата в Европа. Полското правителство представя данъка като начин да компенсира разходите по мерките за ограничаване на поскъпването на горивата и да насочи част от извънредните приходи към бюджета.

Лондон и Брюксел не се договориха за дизеловите резерви

Великобритания и Европейският съюз не са постигнали споразумение за общи действия, които да предотвратят евентуален недостиг на дизел, съобщи The Times, позовавайки се на източник. На обсъжданията е разглеждана възможността за освобождаване на стратегически запаси, но европейските държави не са склонни да изпълнят исканията на американската администрация.

В разговорите са участвали представители на Европейската комисия, Великобритания, Франция, Италия и Ирландия. Ройтерс потвърди, че на 1 октомври е проведен разговор за евентуално освобождаване на дизелови резерви, без да съобщава за постигнато решение.

Причината за натиска е свързана с ограничените доставки и рекордното поскъпване. Средната цена на дизела във Великобритания е достигнала 199,72 пенса за литър, а около една трета от британския внос на дизел през миналата година е дошъл от Съединените щати. Правителството в Лондон заяви, че страната разполага с разнообразни и устойчиви доставки и продължава разговорите с международните партньори и горивната индустрия.

Европейската комисия заяви през септември, че няма непосредствен проблем със снабдяването на Европейския съюз с дизел и самолетно гориво, тъй като търсенето се покрива от европейските рафинерии и алтернативни доставки. Комисията обаче предупреди, че нестабилността в Близкия изток и сезонното търсене през есента и зимата могат допълнително да затегнат пазара.

На този фон Съединените щати обмислят ограничаване на износа на дизел, а Русия е удължила забраната си за износ на горивото до края на октомври. Ако резервите бъдат освободени без общ план, европейските държави ще трябва да балансират между натиска за по-ниски цени и необходимостта да запазят запаси при евентуално задълбочаване на кризата.

Източници: The Times, Гардиън, Ройтерс