Приетият план за енергийна устойчивост на украинската столица ще струва над 60 милиарда гривни (1,3 млрд. USD), според члена на градския съвет на Киев Андрий Витренко.

„Като цяло този проект струва над 60 милиарда гривни. Тоест, разполагаме с приблизително една шеста от тези пари, които вече могат да бъдат похарчени“, каза той във видео, публикувано в Telegram канала на украинското издание Novosti.Live.

Градът работи за привличане на финансиране от западни партньори, по-специално от Европейската инвестиционна банка. Той добави, че настоящият бюджет на Киев е „над 106 милиарда гривни (приблизително 2,4 млрд. USD)“.

По-рано градският съвет на Киев одобри плана за енергийна устойчивост на столицата. Ден преди това кметът на Киев Виталий Кличко заяви, че градът се нуждае от значителни ресурси за изпълнението на този план. Той заяви, че държавата дължи на Киев 12 милиарда гривни (приблизително 273 млн. USD) тарифни разлики. Освен това, добави кметът, градът е бил лишен от 7 милиарда гривни (приблизително 160 млн. USD) през 2025 г. Киев, отбеляза кметът, разполага с най-голямата система за районно отопление в Европа и бързото ѝ възстановяване и създаването на местни източници на топлина без държавна подкрепа би било трудно.

Проблемите с електрозахранването в Киев и околния регион започнаха в края на 2025 г. поради сериозни повреди по енергийните съоръжения в столичния регион и продължиха повече от месец. В резултат на това възникнаха и сериозни проблеми с водата и отоплението. Според Кличко, в определени периоди капацитетът на електрозахранването е бил недостатъчен дори за задоволяване на нуждите на критичната инфраструктура. На този фон Володимир Зеленски многократно е заявявал, че градските власти са виновни за настоящата ситуация, защото не са подготвили инфраструктурата. Кличко, от своя страна, обвинява националните власти в липса на финансиране и съдействие при организирането на ежедневните операции на града.